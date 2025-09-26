Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thông tin quảng cáo

Việc làm

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai thông báo tạm hoãn tổ chức phỏng vấn tuyển dụng lao động hợp đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Căn cứ Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 ngày 21/09/2025 của Ban chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.

1. Tạm hoãn tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Lao động hợp đồng theo Thông báo số 116/TB-VPĐK ngày 18/8/2025 của Văn phòng Đăng ký đất đai đã đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng.

2. Các hồ sơ ứng tuyển đã tiếp nhận và đáp ứng đủ điều kiện sẽ được Văn phòng Đăng ký đất đai lưu giữ để tiếp tục xem xét sau khi hoàn tất việc sắp xếp theo Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 ngày 21/9/2025. (trường hợp Ứng viên có nhu cầu nhận lại hồ sơ ứng tuyển thì liên lạc số điện thoại: 0918.894.336 (gặp Nhung) để được hỗ trợ gửi trả qua đường Bưu điện).

3. Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ thông báo lịch tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Lao động hợp đồng mới sau khi hoàn tất quá trình sắp xếp.

Văn phòng Đăng ký đất đai xin lỗi vì sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm từ các ứng viên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sở hữu lâu dài biệt thự khoáng nóng tự nhiên với vốn khởi điểm chỉ hơn 400 triệu

Sở hữu lâu dài biệt thự khoáng nóng tự nhiên với vốn khởi điểm chỉ hơn 400 triệu

Thông tin quảng cáo

Dự án Baia Retreat Hội Vân (khu vực Bình Định cũ, tỉnh Gia Lai) chính thức mở bán sản phẩm biệt thự khoáng nóng sở hữu lâu dài với mức giá chỉ hơn 4 tỷ đồng bao gồm cả nhà và đất, đi kèm gói ưu đãi tài chính ưu việt và chương trình ủy thác cho thuê chia sẻ doanh thu hấp dẫn.

Nhà hàng tiệc cưới lưu động Tuấn Anh chuyên tổ chức tiệc lưu động trọn gói

Nhà hàng tiệc cưới lưu động Tuấn Anh chuyên tổ chức tiệc lưu động trọn gói

Thông tin quảng cáo

(GLO)- Chuyên tổ chức tiệc lưu động trọn gói, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý khách kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức đám cưới, đầu bếp có kinh nghiệm luôn thay đổi thực đơn, nhân viên phục vụ tận tình chu đáo, giá từ 150.000 đồng đến 180.000 đồng/suất.

null