Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai thông báo tạm hoãn tổ chức phỏng vấn tuyển dụng lao động hợp đồng

(GLO)- Căn cứ Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 ngày 21/09/2025 của Ban chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Chính phủ về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.

1. Tạm hoãn tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Lao động hợp đồng theo Thông báo số 116/TB-VPĐK ngày 18/8/2025 của Văn phòng Đăng ký đất đai đã đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng.

2. Các hồ sơ ứng tuyển đã tiếp nhận và đáp ứng đủ điều kiện sẽ được Văn phòng Đăng ký đất đai lưu giữ để tiếp tục xem xét sau khi hoàn tất việc sắp xếp theo Kế hoạch số 130/KH-BCĐTKNQ18 ngày 21/9/2025. (trường hợp Ứng viên có nhu cầu nhận lại hồ sơ ứng tuyển thì liên lạc số điện thoại: 0918.894.336 (gặp Nhung) để được hỗ trợ gửi trả qua đường Bưu điện).

3. Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ thông báo lịch tổ chức phỏng vấn tuyển dụng Lao động hợp đồng mới sau khi hoàn tất quá trình sắp xếp.

Văn phòng Đăng ký đất đai xin lỗi vì sự bất tiện này và mong nhận được sự thông cảm từ các ứng viên.