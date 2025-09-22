Hanwha Life Việt Nam chi trả hơn 1,1 tỷ đồng cho một khách hàng tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 18-9, tại tỉnh Gia Lai, Hanwha Life Việt Nam đã tổ chức chi trả hơn 1,1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho 1 khách hàng và trao tặng 10 phần quà khuyến học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sự kiện không chỉ khẳng định cam kết của Hanwha Life Việt Nam trong việc bảo vệ sức khỏe và tài chính cho khách hàng, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của công ty trong việc quan tâm thúc đẩy giáo dục cho thế hệ tương lai.

Khoản chi trả bảo hiểm từ Hanwha Life Việt Nam góp phần giúp gia đình khách hàng có thêm điểm tựa tài chính sau biến cố.

Là trụ cột tài chính trong gia đình, anh V.X.T (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) sớm hiểu được tầm quan trọng của việc dự phòng trước những rủi ro bất ngờ trong cuộc sống. Với mong muốn bảo vệ sức khỏe và tài chính, năm 2021, anh T đã chủ động tham gia hợp đồng bảo hiểm An Khang Tài Lộc, Hỗ trợ viện phí và phẫu thuật mở rộng, Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo mở rộng của Hanwha Life Việt Nam thông qua Văn phòng Tổng Đại lý An Nhơn.

Vào tháng 10/2024, anh T phát hiện mắc bệnh ung thư tuyến giáp. Sau một thời gian điều trị, anh đã không qua khỏi khi chỉ mới 27 tuổi, để lại một mất mát to lớn cho bố mẹ khi không còn người nương tựa.

Ngay khi biết tin và nhận được yêu cầu bảo hiểm, đại diện Hanwha Life Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời nhanh chóng phối hợp với bộ phận nghiệp vụ thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng cho gia đình khách hàng. Ngoài ra, trong khoảng thời gian điều trị bệnh trước đó, Hanwha Life Việt Nam cũng đã đồng hành cùng anh T chi trả gần 100 triệu đồng cho các quyền lợi liên quan đến bệnh hiểm nghèo và hỗ trợ viện phí.

Dù khoản chi trả bảo hiểm không thể bù đắp hết nỗi đau mất mát, nhưng ý nghĩa hơn chính là sự chuẩn bị và trách nhiệm mà anh T đã để lại cho gia đình. Thông qua hợp đồng bảo hiểm anh chọn, Hanwha Life Việt Nam đã đồng hành cùng anh tiếp tục hiện thực hóa tình yêu thương và vai trò trụ cột khi anh không còn, giúp gia đình vơi bớt gánh nặng tài chính và có thêm điểm tựa để vượt qua biến cố.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Hanwha Life Việt Nam cho biết: “Chúng tôi luôn xem việc chi trả quyền lợi bảo hiểm không chỉ trách nhiệm quan trọng mà là cam kết đồng hành và sẻ chia cùng khách hàng. Hành trình ấy không thể thiếu vai trò tuyến đầu của đội ngũ kinh doanh bởi họ sẽ là những người sát cánh trước hết với khách hàng, là cầu nối nhanh chóng với các bộ phận nghiệp vụ để có thể hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, thuận tiện và kịp thời. Đó là lý do chúng tôi xây dựng đội ngũ kinh doanh không đơn thuần là người bán hàng mà phải là người bạn đáng tin cậy của khách hàng kể cả ở giai đoạn sau bán hàng."

Không riêng những khách hàng tại Gia Lai như anh V.X.T mà rất nhiều khách hàng trên toàn quốc cũng nhận được chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng và kịp thời từ Hanwha Life Việt Nam. Trong năm 2024, Công ty đã chi trả quyền lợi tăng 10% so với năm 2023, tương đương gần 459 tỷ đồng cho hơn 48.000 trường hợp bảo hiểm liên quan đến bệnh hiểm nghèo, tử vong, thương tật do tai nạn, hỗ trợ viện phí… Trong 8 tháng đầu năm 2025, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục chi trả hơn 271 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 30.600 trường hợp trên toàn quốc. Những con số này không chỉ phản ánh nội lực tài chính mạnh mẽ mà còn cho thấy cam kết đồng hành, kịp thời chia sẻ gánh nặng từ Hanwha Life Việt Nam với khách hàng và gia đình trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Hanwha Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động trách nhiệm xã hội. Tại Gia Lai, Hanwha Life Việt Nam cũng thường xuyên tổ chức các chương trình sẻ chia và thúc đẩy giáo dục, hướng đến nuôi dưỡng và phát triển thế hệ trẻ.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam trao quà khuyến học cho các em học sinh tại xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai.

Điển hình, trong sự kiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng V.X.T, đội ngũ kinh doanh tại Văn phòng Tổng Đại lý An Nhơn của Hanwha Life Việt Nam đã chung tay trao tặng 10 phần quà khuyến học trị giá 500 nghìn/phần cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học số 2 Phước Hưng và Trường THPT số 2 Tuy Phước (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai). Trước đó, vào ngày 05/9/2025, Hanwha Life Việt Nam cũng trao 30 suất học bổng trị giá 1 triệu/phần cho các em học sinh hiếu học, vượt khó tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Điểm chung của các chương trình này là luôn có sự đồng hành tích cực từ đội ngũ kinh doanh địa phương, thể hiện rõ vai trò cầu nối gắn kết Hanwha Life Việt Nam với cộng đồng và lan tỏa tinh thần sẻ chia đến từng gia đình, từng mái trường.

Nhờ những giá trị tốt đẹp mang đến cho khách hàng cũng như có nhiều đóng góp quan trọng vào thị trường bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam liên tiếp 9 năm được vinh danh "Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín" (2017-2025) và "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" 5 năm liền (2020-2024) do Vietnam Report công bố, đồng thời là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” trong 4 năm liên tiếp (2022-2025) do HR Asia bình chọn.