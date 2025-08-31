Nhà hàng với thực đơn “khổng lồ”: 319 món ở Quy Nhơn

(GLO)- Sau khi gây “bão” mạng xã hội với thực đơn gần 200 món ăn, từ đầu năm 2025, Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai (số 03-05-07 Trần Phú, phường Quy Nhơn) lại tiếp tục bổ sung thêm hàng trăm món đặc sản, nâng tổng số lên 319 món.

Từ đầu năm 2025, nhà hàng chính thức ra mắt thực đơn mở rộng, đồng thời triển khai thêm hơn 100 món ăn phục vụ cơm văn phòng, cơ quan, gia đình và các đoàn du lịch theo tour. Nhà hàng còn thường xuyên tung ra nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách đặt tiệc, lưu trú và tổ chức sự kiện nhân các ngày lễ lớn của đất nước.

Điểm đến ẩm thực và lưu trú lý tưởng

Nằm cách biển Quy Nhơn chỉ 50 m, Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai sở hữu hơn 30 phòng nghỉ tiện nghi, thoáng mát, giá chỉ 200 - 300 nghìn đồng/đêm, phù hợp từ khách bình dân đến đoàn du lịch, gia đình hay khách VIP.

Khách tour, khách đoàn, gia đình đặt phòng sẽ được ưu đãi giá chỉ 300 nghìn đồng/đêm cho 3 người, tặng kèm bữa sáng và cà phê miễn phí. Đặc biệt, với tiệc đặt trước hoặc gala dinner, tiệc sinh nhật khách hàng còn được khuyến mãi món ăn, nước uống, bánh sinh nhật, hoa tươi, dàn âm thanh - ánh sáng và sân khấu hoàn toàn miễn phí.

Từ thực đơn “khổng lồ” gây sốt đến doanh thu hàng chục tỷ đồng

Giữa năm 2024, thực đơn khổng lồ được in trên pa nô hơn 10 m² tại nhà hàng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ. Dù nhiều người nghi ngờ con số hơn 300 món chỉ mang tính quảng cáo, nhưng Giám đốc Nguyễn Hữu Huy khẳng định: Tất cả các món đều có thật và được phục vụ đầy đủ mỗi ngày.

Nhà hàng tự hào mang đến tinh hoa ẩm thực Bình Định (cũ) và nhiều vùng miền khác, với đủ phân khúc từ hơn 100 nghìn đồng/người cho tiệc sân vườn đến gần 15 phòng VIP phục vụ karaoke, hội họp và tiệc từ 15 - 300 khách.

Tăng trưởng ngoạn mục giữa khó khăn, chăm lo tốt cho người lao động

Sau dịch Covid-19, Nhà khách Tỉnh ủy Gia Lai đã nhanh chóng phục hồi và đạt tăng trưởng mạnh: Doanh thu năm 2017: 20,4 tỷ đồng → 2022: 43 tỷ đồng → 2023: 51 tỷ đồng → 2024: 61 tỷ đồng → 6 tháng đầu năm 2025: 36 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 5,5 triệu đồng (năm 2017) lên hơn 12 triệu đồng/tháng hiện nay.

Nhờ vận hành chuyên nghiệp, tận dụng tối đa cơ sở vật chất, lấy khách hàng làm trung tâm, đơn vị đã vượt qua thách thức để giữ vững vị thế là một trong những nhà hàng - khách sạn hiệu quả nhất tỉnh Gia Lai.