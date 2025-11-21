Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Vừa trở về từ sự kiện xác lập kỷ lục ẩm thực tại TP Hồ Chí Minh, họ mang theo niềm tự hào của những người trẻ dám mơ, dám học và cùng nhau giữ lửa cho đam mê.

Bạn đời cũng là đồng môn, đồng nghiệp

Vừa tham gia sự kiện chế biến và công diễn cùng lúc các món ăn từ nhiều loại cá nhất Việt Nam (100 loại cá) - chương trình được VietKings xác lập kỷ lục vào ngày 23-10 - Vũ và Lệ vẫn còn vẹn nguyên cảm giác xúc động, khi nhìn những tiểu cảnh cắt tỉa của mình xuất hiện giữa không gian rực rỡ của hàng trăm đầu bếp trong và ngoài nước. Được mời vào đội ngũ thực hiện trang trí, họ gọi đó là “trải nghiệm khó quên”, là dấu mốc mà họ luôn trân trọng khi nhìn lại hành trình đã qua.

Vợ chồng Phạm Lê Anh Vũ-Nguyễn Thanh Lệ trong một giờ học cắt tỉa của nghề Kỹ thuật chế biến món ăn tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Muội

Trước khi đặt chân đến sân khấu lớn ấy, cả hai đã đồng hành tại nhiều sự kiện ẩm thực quy mô ở tỉnh và khu vực: Tinh hoa đất biển Bình Định (2024), Món ngon từ đất Bazan và Biển (2025), Lễ hội ẩm thực tỉnh lần thứ nhất (2024) và lần thứ hai (2025)…

Những chương trình không chỉ cho họ cơ hội thử sức, mà còn mở ra môi trường học hỏi từ các đầu bếp giàu kinh nghiệm. Điều khiến họ ấn tượng nhất chính là tinh thần đoàn kết và sự chuyên nghiệp từ khâu tổ chức đến khâu chế biến, nâng tầm đam mê của họ qua từng lần tham gia.

Cơ duyên đến với nghề bếp của hai người lại khác nhau. Với Nguyễn Thanh Lệ, ngọn lửa nghề đến từ gia đình: Bố từng là đầu bếp giỏi, mẹ nấu ăn ngon, gian bếp luôn đầy hơi ấm và những hương vị quê. Lệ yêu cắt tỉa, yêu trang trí từ nhỏ, tin rằng món ăn phải đẹp trước khi ngon.

Phạm Lê Anh Vũ thì lại bắt đầu nghề bếp sau khi lập gia đình. Một lần tình cờ tìm hiểu lĩnh vực ẩm thực trên mạng, anh biết đến Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Họ quyết định đi học lại cùng nhau, cùng là sinh viên nghề Kỹ thuật chế biến món ăn từ hệ trung cấp khóa 16 đến hệ cao đẳng liên thông khóa 18 của Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Họ cùng bắt đầu từ những bài học cơ bản nhất về kỹ thuật dao, cắt tỉa, chế biến món Việt, món Á Âu, làm bánh, nghệ thuật trang trí ẩm thực.

Từ đó, ngôi nhà-giảng đường-gian bếp nghề trở thành ba “điểm chạm” nối liền hành trình của họ. Có những buổi học về muộn, những đêm thức khuya luyện cắt tỉa, có lúc áp lực đến mệt mỏi, nhưng lúc nào họ cũng có nhau để động viên. “Với chúng tôi, nghề bếp không chỉ là công việc, mà còn là “sợi dây thứ hai” kết nối hai vợ chồng, sau sợi dây hôn nhân. Đó cũng là điều khiến chúng tôi luôn thấy trân quý hành trình này”-Vũ nói.

Mỗi người một vị

Khi bạn đời cũng là đồng môn và đồng nghiệp, cuộc sống có thêm nhiều điều thú vị. Từ bữa cơm gia đình đến mỗi chuyến đi chợ, hai người luôn có thể nói với nhau về món ăn, công thức, cách trình bày. Có hôm vào bếp lại hóa thành… buổi thực hành.

Dù chung niềm đam mê, phong cách của họ lại tạo thành hai “gia vị” riêng biệt. Lệ tỉ mỉ, kỹ lưỡng, ưa sự tinh tế trong từng chi tiết trang trí. Vũ thì nhanh nhẹn, thực tế và giỏi sắp xếp công việc. Sự khác biệt ấy không tạo khoảng cách mà giúp họ bổ sung cho nhau. “Mỗi người một vị, nên món nào cũng không nhàm”-Vũ nói vui.

Vũ và Lệ (giữa) được trao giấy chứng nhận tham gia sự kiện chế biến và công diễn cùng lúc các món ăn từ nhiều loại cá nhất Việt Nam vừa qua. Ảnh: NVCC

Nghề bếp đôi khi rất vất vả, nhất là mùa lễ Tết, khi phải đứng bếp cả chục giờ liền. Nhưng chính vì cùng làm nghề, họ hiểu áp lực của nhau, biết đâu là lúc đối phương cần chia sẻ và cần nghỉ ngơi. Với họ, đó là điều giá trị mà không phải cặp đôi nào cũng có được.

Trong vô vàn món ăn từng làm, có một món đặc biệt gắn liền với tình yêu: Tai heo ngâm mắm chua ngọt. Đó là món đầu tiên họ cùng làm để biếu người thân, bạn bè dịp Tết, rồi được khen ngon đến mức phải làm thêm để bán. Đến nay, mỗi mùa Tết, căn bếp của họ lại đỏ lửa dành cho món này, vừa bán, vừa giữ kỷ niệm. “Không làm món đó là thấy thiếu Tết liền”-Lệ cười.

Lệ ví Vũ như gia vị mặn, vững vàng, chắc chắn. Vũ lại gọi Lệ là gia vị ngọt, nhẹ nhàng và làm cuộc sống trở nên ấm áp hơn. “Thiếu một trong hai chắc cuộc sống cũng nhạt. Tình yêu và nghề bếp đều cần sự kiên nhẫn và chăm chút từng chút một. Phải có tình cảm, phải thật lòng và biết giữ “lửa” không chỉ trong bếp, mà cả trong cuộc sống”-họ nói.

Hiện tại, hai vợ chồng đang làm nghề tự do trong lĩnh vực ẩm thực: Chế biến món truyền thống theo mùa, nhận cắt tỉa - decor cho sự kiện và tiếp tục học hỏi để nâng kỹ năng về món Việt, cắt tỉa trang trí ẩm thực. Họ đang ấp ủ một hướng đi mới: Chia sẻ, lan tỏa món quê theo cách gần gũi và đời hơn, để mỗi món ăn không chỉ ngon, mà còn kể câu chuyện của quê hương.

Ở độ tuổi còn rất trẻ, Phạm Lê Anh Vũ và Nguyễn Thanh Lệ đang góp phần tạo nên hình ảnh mới cho hình ảnh những người làm nghề bếp: Nhiệt huyết, nghiêm túc, cầu tiến và luôn muốn lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt theo cách sáng tạo và chân thành nhất.