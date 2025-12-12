UNESCO công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể

(GLO)- Ẩm thực Italy trở thành phong cách ẩm thực toàn diện đầu tiên được UNESCO, cơ quan văn hóa của Liên Hiệp Quốc, công nhận. Và là lần đầu tiên trên thế giới nền ẩm thực của một quốc gia trở thành di sản nhân loại.

Ẩm thực Italy, từ mỳ Italy và phô mai mozzarella đến rượu vang và cả tiramisu, đều được ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể danh giá; và là quốc gia có nhiều di sản văn hóa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận nhất thế giới, khiến nước này trở nên hấp dẫn với các du khách.

Mỳ Ý được ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể danh giá. Ảnh: Internet

Ngày 10-12, UNESCO chính thức công nhận ẩm thực Italy là một biểu tượng văn hóa. Trong một thông báo của UNESCO mô tả ẩm thực Italy là “sự pha trộn văn hóa và xã hội của các truyền thống ẩm thực” và là một cách “chăm sóc bản thân và người khác, thể hiện tình yêu thương và khám phá lại cội nguồn văn hóa”; đồng thời mang đến cho cộng đồng một kênh “để chia sẻ lịch sử của họ và mô tả thế giới xung quanh”.

Theo UNESCO, ẩm thực Italy là một hoạt động cộng đồng nhấn mạnh sự gắn kết với ẩm thực, sự tôn trọng nguyên liệu và những khoảnh khắc sum họp bên bàn ăn… Mọi người ở mọi lứa tuổi và giới tính đều tham gia, trao đổi các công thức nấu ăn, gợi ý và câu chuyện, với ông bà thường truyền lại các món ăn truyền thống cho con cháu.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tự hào nói: “Chúng tôi là những người đầu tiên trên thế giới nhận được sự công nhận này, điều tôn vinh con người và bản sắc của chúng tôi. Đối với người Italy, ẩm thực không chỉ đơn thuần là thức ăn hay một bộ sưu tập công thức nấu ăn. Nó còn hơn thế nữa: đó là văn hóa, truyền thống, công việc và sự giàu có”.

Còn Bộ trưởng Nông nghiệp Italy Francesco Lollobrigida nhấn mạnh, chiến thắng này là “một lễ kỷ niệm thuộc về tất cả mọi người bởi vì nó nói lên cội nguồn, sự sáng tạo và khả năng biến truyền thống thành hiện thực của chúng ta”.

Rượu vang Ý là một biểu tượng văn hóa trong nền ẩm thực Italy vừa được UNESCO chính thức công nhận (ảnh minh họa).

Và nước này có lý do rất tuyệt vời để ăn mừng vì nền ẩm thực quốc gia của họ lần đầu tiên trên thế giới trở thành di sản nhân loại.

Trước đó, từ tháng 3-2023, Chính phủ Italy đã nộp đơn xin công nhận ẩm thực quốc gia là "di sản văn hóa phi vật thể". Trong hồ sơ, Chính phủ nước này nhấn mạnh mối liên hệ giữa ẩm thực truyền thống, văn hóa và lối sống Italy, mô tả nó như một nghi lễ xã hội thân mật gắn kết gia đình và cộng đồng.

Nước Italy đã có 21 truyền thống khác trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể này, bao gồm nghệ thuật làm bánh pizza Neapolitan và hát opera, và đây là quốc gia đầu tiên được công nhận về toàn bộ nền ẩm thực của họ chứ không phải chỉ một truyền thống hay công thức riêng lẻ.