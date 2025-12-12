Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

UNESCO công nhận ẩm thực Italy là Di sản văn hóa phi vật thể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Theo TTXVN/Vietnam+, TNO)

(GLO)- Ẩm thực Italy trở thành phong cách ẩm thực toàn diện đầu tiên được UNESCO, cơ quan văn hóa của Liên Hiệp Quốc, công nhận. Và là lần đầu tiên trên thế giới nền ẩm thực của một quốc gia trở thành di sản nhân loại.

Ẩm thực Italy, từ mỳ Italy và phô mai mozzarella đến rượu vang và cả tiramisu, đều được ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể danh giá; và là quốc gia có nhiều di sản văn hóa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận nhất thế giới, khiến nước này trở nên hấp dẫn với các du khách.

Mỳ Ý được ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể danh giá.
Mỳ Ý được ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể danh giá. Ảnh: Internet

Ngày 10-12, UNESCO chính thức công nhận ẩm thực Italy là một biểu tượng văn hóa. Trong một thông báo của UNESCO mô tả ẩm thực Italy là “sự pha trộn văn hóa và xã hội của các truyền thống ẩm thực” và là một cách “chăm sóc bản thân và người khác, thể hiện tình yêu thương và khám phá lại cội nguồn văn hóa”; đồng thời mang đến cho cộng đồng một kênh “để chia sẻ lịch sử của họ và mô tả thế giới xung quanh”.

Theo UNESCO, ẩm thực Italy là một hoạt động cộng đồng nhấn mạnh sự gắn kết với ẩm thực, sự tôn trọng nguyên liệu và những khoảnh khắc sum họp bên bàn ăn… Mọi người ở mọi lứa tuổi và giới tính đều tham gia, trao đổi các công thức nấu ăn, gợi ý và câu chuyện, với ông bà thường truyền lại các món ăn truyền thống cho con cháu.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tự hào nói: “Chúng tôi là những người đầu tiên trên thế giới nhận được sự công nhận này, điều tôn vinh con người và bản sắc của chúng tôi. Đối với người Italy, ẩm thực không chỉ đơn thuần là thức ăn hay một bộ sưu tập công thức nấu ăn. Nó còn hơn thế nữa: đó là văn hóa, truyền thống, công việc và sự giàu có”.

Còn Bộ trưởng Nông nghiệp Italy Francesco Lollobrigida nhấn mạnh, chiến thắng này là “một lễ kỷ niệm thuộc về tất cả mọi người bởi vì nó nói lên cội nguồn, sự sáng tạo và khả năng biến truyền thống thành hiện thực của chúng ta”.

thuong-thuc-ruou-vang-y.jpg
Rượu vang Ý là một biểu tượng văn hóa trong nền ẩm thực Italy vừa được UNESCO chính thức công nhận (ảnh minh họa).

Và nước này có lý do rất tuyệt vời để ăn mừng vì nền ẩm thực quốc gia của họ lần đầu tiên trên thế giới trở thành di sản nhân loại.

Trước đó, từ tháng 3-2023, Chính phủ Italy đã nộp đơn xin công nhận ẩm thực quốc gia là "di sản văn hóa phi vật thể". Trong hồ sơ, Chính phủ nước này nhấn mạnh mối liên hệ giữa ẩm thực truyền thống, văn hóa và lối sống Italy, mô tả nó như một nghi lễ xã hội thân mật gắn kết gia đình và cộng đồng.

Nước Italy đã có 21 truyền thống khác trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể này, bao gồm nghệ thuật làm bánh pizza Neapolitan và hát opera, và đây là quốc gia đầu tiên được công nhận về toàn bộ nền ẩm thực của họ chứ không phải chỉ một truyền thống hay công thức riêng lẻ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

Ẩm thực

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Giữ thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá

Giữ thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá

Ẩm thực

(GLO)- Các hộ nấu rượu tại làng nghề rượu Bàu Đá (thôn Cù Lâm, xã An Nhơn Tây) kiên quyết “nói không” với men bột, men nước trôi nổi trên thị trường; sử dụng thiết bị chưng cất, nấu rượu và ủ men theo cách truyền thống để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

Ẩm thực

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Ẩm thực

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

Thực khách thưởng thức mâm cơm Jrai tại nhà hàng Dăm San (phường Diên Hồng). Ảnh: Minh Châu

Ðưa "bếp rẫy" về phố thị

Ẩm thực

(GLO)- Tại một số nhà hàng của phố núi Pleiku, những “mẹt cơm đồng bào” không chỉ mang hương vị buôn làng mà còn mở ra xu hướng thưởng thức mới, đậm đà bản sắc. Đó cũng chính là hành trình đưa "bếp rẫy" về phố thị. 

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

Ẩm thực

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Ẩm thực

(GLO)- Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” diễn ra tại khu vực Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) với nhiều món ăn đặc trưng đến từ núi rừng Tây Nguyên và biển cả. Lễ hội đã đem đến cho du khách trong và ngoài tỉnh nhiều trải nghiệm thú vị.

null