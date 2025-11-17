Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Du lịch

Ẩm thực

Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức

Bánh mì Việt Nam xếp thứ 2 top bánh kẹp ngon nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo VnEpress, Báo Nhân Dân)

(GLO)- "Là di sản ẩm thực từ thời thuộc địa Pháp - ổ baguette được người Việt Nam tái hiện theo cách riêng" là nhận xét của CNN Travel dành cho bánh mì của Việt Nam.

Đây là lần thứ 2 bánh mì Việt Nam được CNN vinh danh trong năm 2025. Lần thứ nhất vào tháng 6 nằm trong top 10. Lần này ở vị trí thứ 2 trong top 25. Điều này khẳng định món ăn đường phố tưởng chừng bình dân này của Việt Nam lại ngày càng chiếm trọn cảm tình của du khách quốc tế.

image.png
Bánh mì là món ăn phổ biến ở Việt Nam với nhiều biến tấu đầy hấp dẫn, ấn tượng. Ảnh nguồn Báo Nhân Dân

Sự hấp dẫn của bánh mì Việt Nam được cho là nằm ở sự đa dạng của nhân bánh. Bên trong lớp vỏ giòn rụm, thơm mùi bột mì là chả lụa, thịt heo xá xíu, pate, dưa leo, cà rốt và củ cải chua ngọt, rau thơm, rưới thêm một chút xì dầu, thêm vị cay của ớt sa tế. Ngoài ra, nhân bánh mì còn được biến tấu với thịt heo quay, cá nục kho, trứng ốp la, chả cá hoặc các loại nhân chay… tùy theo khẩu vị và vùng miền.

Năm 2024, chuyên trang đánh giá ẩm thực truyền thống TasteAtlas đã xếp bánh mì Việt Nam đứng đầu danh sách 100 sandwich ngon nhất. Trang này cũng đưa bánh mì vào danh mục 50 món ăn đường phố hàng đầu châu Á, cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của món ăn bình dân này.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Ẩm thực

Dựa trên phân tích chuyên sâu từ hơn 30 đầu bếp, chuyên gia pha chế và biên tập viên ẩm thực hàng đầu cùng dữ liệu tại 270 khách sạn Marriott ở 20 thị trường, báo cáo cho thấy Việt Nam đang được đánh giá là "điểm đến ẩm thực đang phát triển mạnh mẽ nhất Đông Nam Á".

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Ẩm thực

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

Thực khách thưởng thức mâm cơm Jrai tại nhà hàng Dăm San (phường Diên Hồng). Ảnh: Minh Châu

Ðưa "bếp rẫy" về phố thị

Ẩm thực

(GLO)- Tại một số nhà hàng của phố núi Pleiku, những “mẹt cơm đồng bào” không chỉ mang hương vị buôn làng mà còn mở ra xu hướng thưởng thức mới, đậm đà bản sắc. Đó cũng chính là hành trình đưa "bếp rẫy" về phố thị. 

Lạ miệng với gỏi hoa

Lạ miệng với gỏi hoa

Ẩm thực

Gỏi bông bần, gỏi hoa phượng - những món ăn từ “sứ giả mùa hè” của phương Nam dù chỉ mới được khai thác thời gian gần đây nhưng đã tạo nên cảm hứng ẩm thực dân dã ngon lành.

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Ẩm thực

Gần xã Hương Sơn có khu vực hồ Quan Sơn (thuộc huyện Mỹ Đức cũ), nổi tiếng với món gỏi cá mè. Sự khác biệt của món gỏi cá ở đây đã tạo nên nét ẩm thực rất riêng, độc đáo, trở thành điểm dừng chân để du khách thưởng thức món ngon trong hành trình tham quan danh thắng Hương Sơn (chùa Hương).

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Ẩm thực

(GLO)- Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” diễn ra tại khu vực Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) với nhiều món ăn đặc trưng đến từ núi rừng Tây Nguyên và biển cả. Lễ hội đã đem đến cho du khách trong và ngoài tỉnh nhiều trải nghiệm thú vị.

Nấm mối thường mọc vào tháng 5, 6 hàng năm. Ảnh: L.H

Mùa “săn” nấm mối

Ẩm thực

(GLO)- Khoảng tháng 5, 6 hàng năm, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống, mặt đất mềm ẩm cũng là lúc người dân Gia Lai bước vào mùa “săn” nấm mối. Đây là “lộc trời” mà thiên nhiên ban tặng, mỗi năm chỉ đôi ba lần.

Ảnh minh họa (Ảnh: vietnamplus.vn)

Maido- Nhà hàng Tốt nhất thế giới năm 2025

Văn hóa

(GLO)- Với hành trình 16 năm sáng tạo không ngừng, dưới bàn tay tài hoa của bếp trưởng Mitsuharu "Micha" Tsumura, Maido- nhà hàng lừng danh đến từ Peru, đã chính thức được vinh danh là Nhà hàng Tốt nhất thế giới năm 2025 trong danh sách gồm 50 nhà hàng tốt nhất thế giới.

null