Bánh mì Việt Nam xếp thứ 2 top bánh kẹp ngon nhất thế giới

(GLO)- "Là di sản ẩm thực từ thời thuộc địa Pháp - ổ baguette được người Việt Nam tái hiện theo cách riêng" là nhận xét của CNN Travel dành cho bánh mì của Việt Nam.

Đây là lần thứ 2 bánh mì Việt Nam được CNN vinh danh trong năm 2025. Lần thứ nhất vào tháng 6 nằm trong top 10. Lần này ở vị trí thứ 2 trong top 25. Điều này khẳng định món ăn đường phố tưởng chừng bình dân này của Việt Nam lại ngày càng chiếm trọn cảm tình của du khách quốc tế.

Bánh mì là món ăn phổ biến ở Việt Nam với nhiều biến tấu đầy hấp dẫn, ấn tượng. Ảnh nguồn Báo Nhân Dân

Sự hấp dẫn của bánh mì Việt Nam được cho là nằm ở sự đa dạng của nhân bánh. Bên trong lớp vỏ giòn rụm, thơm mùi bột mì là chả lụa, thịt heo xá xíu, pate, dưa leo, cà rốt và củ cải chua ngọt, rau thơm, rưới thêm một chút xì dầu, thêm vị cay của ớt sa tế. Ngoài ra, nhân bánh mì còn được biến tấu với thịt heo quay, cá nục kho, trứng ốp la, chả cá hoặc các loại nhân chay… tùy theo khẩu vị và vùng miền.

Năm 2024, chuyên trang đánh giá ẩm thực truyền thống TasteAtlas đã xếp bánh mì Việt Nam đứng đầu danh sách 100 sandwich ngon nhất. Trang này cũng đưa bánh mì vào danh mục 50 món ăn đường phố hàng đầu châu Á, cho thấy sức hấp dẫn mạnh mẽ của món ăn bình dân này.