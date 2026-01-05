Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bánh mì Việt Nam đã trở thành một phần văn hóa Australia

G.B (Theo TTXVN/Vietnam+, 24h.com)

(GLO)- Sự hấp dẫn của bánh mì Việt Nam thể hiện rõ qua những hàng dài người xếp hàng trước các cửa hàng bán bánh mì trên khắp thành phố ở Sydney (Australia), mang lại hương vị đặc sắc cho xã hội đa văn hóa của “xứ sở chuột túi”.

Bánh mì Việt Nam đã trở thành một phần văn hóa Australia. Ảnh: P.V

Tại Australia có rất nhiều cửa hàng bán bánh mì Việt Nam-món ăn vừa được CNN Travel xếp thứ 2 top bánh kẹp ngon nhất thế giới-“gây sốt” trên mạng xã hội, ví dụ như cửa hàng Marrickville Pork Roll được thành lập năm 2008 hay cửa hàng Top Ryde Baker's House đã hoạt động được 15 năm. Một video đánh giá gần đây trên TikTok về cửa hàng này đã thu hút tới 1,5 triệu lượt xem. Đa số người dân Australia đều đánh giá cao ẩm thực Việt Nam và đặc biệt là món bánh mì.

Thậm chí trước đây, Thủ tướng Anthony Albanese đã chia sẻ trên Instagram hình ảnh ông đang ăn bánh mì tại cửa hàng nằm trong khu vực bầu cử của ông.

Nhóm Facebook "Hội những người yêu thích bánh mì Việt Nam" của Rowan-đến từ khu vực phía Tây nội thành Sydney, hiện có 155.000 thành viên tham gia đánh giá và giới thiệu món bánh mì Việt Nam trên khắp “xứ sở chuột túi”, từ những địa điểm trong cộng đồng người Việt đang phát triển mạnh ở TP. Sydney đến khu Darra ở bang Queensland và chợ Parap ở TP. Darwin. Đặc biệt, họ thường xuyên đánh giá cao độ giòn của bánh mì, cà rốt muối chua và độ tươi ngon của rau mùi, ớt và dưa chuột, vị thơm ngon của pa tê và độ đậm đà của hương vị từ phần thịt được chọn.

Rowan cảm thấy tuyệt vời khi thấy mọi người trên khắp Australia, kể cả ở những thị trấn nhỏ thuộc các vùng quê hẻo lánh, đều hết lời khen ngợi món bánh mì Việt Nam. “Bánh mì đã thấm nhuần vào văn hóa nơi đây"-anh chia sẻ.

Bánh mì kẹp thịt nguội truyền thống vẫn là món ăn được ưa chuộng nhất của các khách hàng người Việt, trong khi thịt ba chỉ chiên giòn là món ăn quen thuộc của những khách hàng khác.

Việt Nam sở hữu nền ẩm thực hấp dẫn nhất hành tinh do Condé Nast Traveller bình chọn. Ảnh: P.V
Việt Nam sở hữu nền ẩm thực hấp dẫn nhất hành tinh do Condé Nast Traveller bình chọn. Ảnh: P.V

Hiện nay, nhiều tiệm bánh mì Việt Nam đang phát triển mạnh ở khu vực Tây Nam TP. Sydney và người dân ở quốc gia châu Đại Dương này, thuộc mọi tầng lớp xã hội, ngày càng đón nhận không chỉ văn hóa mà cả hương vị sống động và nguyên liệu tươi ngon làm nên sự đặc biệt của ẩm thực Việt Nam. Họ nhận định rằng bánh mì là một trong nhiều câu chuyện thành công của cộng đồng người Việt tại Australia, đồng thời mang lại hương vị đặc sắc cho xã hội đa văn hóa của “xứ sở chuột túi”.

Điều này một lần nữa khẳng định, Việt Nam sở hữu nền ẩm thực hấp dẫn nhất hành tinh do Condé Nast Traveller bình chọn.

