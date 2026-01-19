Taste Atlas xếp hạng 100 món ăn ngon nhất Việt Nam

(GLO)- Dưới sự bình chọn, chấm điểm của thực khách, chuyên trang ẩm thực Taste Atlas vừa công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất Việt Nam.

Theo đó, danh sách "Top 100 món ăn Việt Nam" tính đến ngày 10.1.2026 nhận 8.499 đánh giá, trong đó 5.537 được hệ thống nhận diện hợp lệ.

Bánh xèo là một món ăn quen thuộc của người miền Trung Việt Nam. Ảnh: Phương Vi

Top 10 các món ăn ngon nhất được gọi tên gồm: bánh mì heo quay, bún bò Nam bộ, phở bò, mì quảng, bún chả, bò kho, bún bò Huế, rau muống xà tỏi và bò lúc lắc.

Bánh mì là món ăn "quốc dân", được nhiều du khách yêu thích. Ảnh: Phương Vi

Ngoài ra, trong top 100 còn có các món ăn quen thuộc như: bánh xèo (18), bún riêu (20), cơm tấm (22), bánh cuốn (38), bánh tét (42), hủ tíu (45), cháo lòng (52), bún chả cá (58), chả cá Lã Vọng (78)...

Nguyên liệu phong phú, đa dạng được chế biến khéo léo, giữ trọn hương vị và dinh dưỡng đã khiến ẩm thực Việt Nam ngày càng ghi điểm, trở thành một trong những lý do hàng đầu để níu chân du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Năm qua, nhiều món ăn của Việt Nam liên tục được gọi tên trong các bảng xếp hạng của các chuyên trang ẩm thực nổi tiếng trên thế giới, xếp hạng cao không chỉ trong khu vực mà toàn cầu.