Taste Atlas xếp hạng 100 món ăn ngon nhất Việt Nam

(GLO)- Dưới sự bình chọn, chấm điểm của thực khách, chuyên trang ẩm thực Taste Atlas vừa công bố danh sách 100 món ăn ngon nhất Việt Nam.

Theo đó, danh sách "Top 100 món ăn Việt Nam" tính đến ngày 10.1.2026 nhận 8.499 đánh giá, trong đó 5.537 được hệ thống nhận diện hợp lệ.

banh-xeo-viet-nam.jpg
Bánh xèo là một món ăn quen thuộc của người miền Trung Việt Nam. Ảnh: Phương Vi

Top 10 các món ăn ngon nhất được gọi tên gồm: bánh mì heo quay, bún bò Nam bộ, phở bò, mì quảng, bún chả, bò kho, bún bò Huế, rau muống xà tỏi và bò lúc lắc.

banh-mi-viet-nam.jpg
Bánh mì là món ăn "quốc dân", được nhiều du khách yêu thích. Ảnh: Phương Vi

Ngoài ra, trong top 100 còn có các món ăn quen thuộc như: bánh xèo (18), bún riêu (20), cơm tấm (22), bánh cuốn (38), bánh tét (42), hủ tíu (45), cháo lòng (52), bún chả cá (58), chả cá Lã Vọng (78)...

Nguyên liệu phong phú, đa dạng được chế biến khéo léo, giữ trọn hương vị và dinh dưỡng đã khiến ẩm thực Việt Nam ngày càng ghi điểm, trở thành một trong những lý do hàng đầu để níu chân du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Năm qua, nhiều món ăn của Việt Nam liên tục được gọi tên trong các bảng xếp hạng của các chuyên trang ẩm thực nổi tiếng trên thế giới, xếp hạng cao không chỉ trong khu vực mà toàn cầu.

Nồng nàn hương vị tơr'đin

Nồng nàn hương vị tơr'đin

Ẩm thực

Cây tơr’đin thuộc họ cau, thường mọc ở nơi có độ cao từ 1.000 m (so với mực nước biển), thích hợp với môi trường ẩm ướt, râm mát. Cây sinh trưởng đến 6-7 năm sau sẽ ra buồng.

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

Ẩm thực

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

Ẩm thực

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Giữ thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá

Giữ thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá

Ẩm thực

(GLO)- Các hộ nấu rượu tại làng nghề rượu Bàu Đá (thôn Cù Lâm, xã An Nhơn Tây) kiên quyết “nói không” với men bột, men nước trôi nổi trên thị trường; sử dụng thiết bị chưng cất, nấu rượu và ủ men theo cách truyền thống để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

Ẩm thực

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Ẩm thực

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

