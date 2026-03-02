Gia Lai: Bắt nguyên hiệu trưởng lập hồ sơ khống, "rút ruột" ngân sách gần nửa tỷ đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiến hành bắt giữ bà Trần Thị Thu (SN 1981, trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai) - nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm học 2023-2024 và 2024-2025, dưới sự chỉ đạo của bà Thu, Trường Mẫu giáo Kon Pne đã lập hồ sơ khống gồm hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng phân công nhiệm vụ và bảng lương đứng tên một số cá nhân dù những người này không ký hợp đồng giảng dạy tại trường.

Bà Thu tại thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Bằng các bộ hồ sơ giả này, nhóm của bà Thu đã rút gần 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Vì những sai phạm trong quá trình công tác, tháng 9-2025, bà Thu đã bị cho thôi chức Hiệu trưởng, chuyển làm giáo viên.

Đến ngày 29-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Thu; đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc, sau đó thực hiện lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Một nguồn tin cho hay: Vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.