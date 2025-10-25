Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

Theo phản ánh của nhiều giáo viên, trong năm học 2024-2025, ông Lê Sơn Khoa-Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Bình Định đã chỉ đạo việc mua vở phát thưởng cho học sinh có thành tích học tập tốt của trường. Tuy nhiên, việc mua sắm không thông qua kế toán, thủ quỹ trường, giá vở bị nâng từ 6.500 đồng lên 9.500 đồng/quyển, với tổng số tiền chi lên tới 42 triệu đồng, dẫn đến thất thoát hơn 12 triệu đồng của ngân sách.

Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định). Ảnh: H.Đ

Ngoài ra, ông Khoa còn bị tố tự ý ứng và chi tiêu 30,2 triệu đồng từ quỹ nhà trường mà không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Sau khi bị phản ánh, ông Khoa mới hoàn trả số tiền trên nhưng không thừa nhận sai phạm.

Bên cạnh đó, nhiều giáo viên phản ánh, ngày 30-9-2025, ông Khoa đã tự thu phí bảo hiểm thân thể của học sinh khối 2 và khối 3 (thu tiền mặt, 120 nghìn đồng/em), nhưng không có hợp đồng công khai với công ty bảo hiểm, cũng không thông báo quyền lợi hay khoản hoa hồng liên quan. Nhiều giáo viên bức xúc cho rằng việc làm bất minh này không chỉ gây thiệt thòi cho học sinh mà còn vi phạm nguyên tắc tài chính, ảnh hưởng đến uy tín của cả giáo viên và nhà trường.

Bên cạnh vấn đề tài chính, nhiều giáo viên cho biết, cảnh quan và môi trường học tập của Trường Tiểu học số 2 Bình Định ngày càng xuống cấp. Trong dịp hè năm học 2024-2025, ông Khoa tự ý cho chặt tỉa nhiều cây xanh trong khuôn viên trường với chi phí gần 20 triệu đồng từ ngân sách. Việc này không chỉ làm cảnh quan trường học xấu xí đi, mà còn khiến 3 cây lâu năm bị chết.

Sau đó ông Khoa đã gọi người đến bán số cây này thu 3,3 triệu đồng mà không thông báo kế toán, thủ quỹ; chỉ sau khi giáo viên phản ánh, ông mới hoàn trả số tiền này.

Nhiều giáo viên còn phản ánh, thời gian qua, Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa đã tự ý bổ nhiệm khối trưởng các khối lớp không đúng quy trình. Việc đề cử Hội đồng trường cũng sai quy định. Khi một số giáo viên lên tiếng trong nhóm zalo nội bộ, các ý kiến của họ bị xóa nhiều lần. Những giáo viên có thành tích tốt không được công nhận hoặc đề xuất khen thưởng.

Đáng chú ý, nhân viên y tế của trường đã gửi đơn phản ánh việc thu-chi bảo hiểm không minh bạch đến UBND phường Bình Định và Ban Giám hiệu nhà trường. Tuy nhiên, đến nay, sự việc vẫn chưa được làm rõ.

Không chỉ dừng lại ở đơn kiến nghị, nhiều giáo viên đã trực tiếp trình bày bức xúc với lãnh đạo UBND phường và được mời lên làm việc. Tuy nhiên, đến nay do các cấp liên quan không xử lý dứt điểm, khiến tình trạng căng thẳng nội bộ kéo dài.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quốc Cường-Chủ tịch UBND phường Bình Định-xác nhận: "Chúng tôi có tiếp nhận và nắm bắt một số thông tin phản ánh từ giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định. UBND phường đang trong quá trình xác minh các đơn thư và sẽ giải quyết theo đúng quy trình".