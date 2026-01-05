Học sinh Gia Lai giành huy chương bạc Olympic Toán học Thế giới WIMO

(GLO)- Em Nguyễn Khải Hòa (lớp 6A1, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, tỉnh Gia Lai) vừa xuất sắc giành huy chương bạc tại Kỳ thi Olympic Toán học Thế giới WIMO.

Em Nguyễn Khải Hòa (thứ 2 từ trái sang) nhận huy chương bạc Olympic Toán học Thế giới WIMO. Ảnh: NVCC

Kỳ thi năm nay được tổ chức từ ngày 3 đến 4-1-2026 tại Đại học Hồng Kông (Trung Quốc), với sự tham gia của 225 thí sinh đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Việt Nam có 23 thí sinh tham dự, giành được 6 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 6 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích.

Trong đó, cấp tiểu học có 6 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích; cấp THCS có 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Em Nguyễn Khải Hòa chụp ảnh cùng Tiến sĩ Trịnh Đào Chiến - Cố vấn Toán học cấp cao của Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt. Ảnh: NVCC

Với nền tảng kiến thức vững vàng, tư duy logic tốt cùng sự bình tĩnh trong quá trình làm bài, em Nguyễn Khải Hòa đã hoàn thành xuất sắc các phần thi, mang về thành tích đáng tự hào cho bản thân, gia đình, nhà trường và ngành giáo dục tỉnh Gia Lai.

Kỳ thi Olympic Toán học Thế giới WIMO (World International Mathematical Olympiad) là cuộc thi Toán quốc tế danh giá dành cho những học sinh xuất sắc.

Đây là vòng chung kết quốc tế kết hợp của các kỳ thi như TIMO, HKIMO, BBB, tạo sân chơi trí tuệ toàn cầu, nuôi dưỡng đam mê Toán học và giao lưu văn hóa cho thế hệ trẻ.