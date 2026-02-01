Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai cùng các doanh nghiệp kết nghĩa với 2 thôn của xã Sró

(GLO)- Ngày 1-2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Thái Sơn Tây Nguyên và Công ty TNHH MTV Trang Đức tổ chức lễ kết nghĩa với thôn 1 và thôn 2 (xã Sró).

so-giao-duc-va-dao-tao-cung-cac-don-vi-doanh-nghiep-ket-nghia-voi-thon-1-thon-2-xa-sro.jpg
Quang cảnh lễ kết nghĩa. Ảnh: Trần Dung

Thôn 1 và thôn 2 thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã Sró. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên thu nhập còn thấp, kinh tế phát triển chậm.

Thôn 1 hiện có 117 hộ với 481 khẩu. Thôn còn 35 hộ nghèo (chiếm 29,91%) và 16 hộ cận nghèo (chiếm 13,68%). Thôn 2 có 166 hộ với 823 khẩu. Thôn hiện còn 58 hộ nghèo (chiếm 34,94%) và 24 hộ cận nghèo (chiếm 14,46%).

gen-h-z7489772056053-b9e16e63557c13fb46fc74d64f04b2ba.jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các doanh nghiệp trao quà cho đại diện thôn 1 và thôn 2. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam nhấn mạnh: Hoạt động kết nghĩa nhằm tăng cường tình đoàn kết, tương trợ, củng cố và phát triển mối quan hệ giữa địa phương, đơn vị, doanh nghiệp với cộng đồng các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Sau lễ kết nghĩa, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các doanh nghiệp sẽ triển khai ngay các hoạt động thiết thực như: thăm hỏi gia đình chính sách, hộ nghèo; giao lưu văn hóa, văn nghệ; hỗ trợ phát triển giáo dục, an sinh xã hội. Các hoạt động được thực hiện thường xuyên, bảo đảm hiệu quả, tránh hình thức.

e1312639d74a5914005b.jpg
Đông đảo người dân đến dự lễ kết nghĩa. Ảnh: Trần Dung

Tại buổi lễ, các bên đã ký biên bản ghi nhớ kết nghĩa, thống nhất phối hợp hỗ trợ người dân về nhà ở, phát triển sinh kế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đồng thời quan tâm giúp đỡ các hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

gen-h-z7489772033435-69f4163a5894c3906a65e2a88619009f.jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các doanh nghiệp trao quà cho bà con. Ảnh: Trần Dung

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Thái Sơn Tây Nguyên và Công ty TNHH MTV Trang Đức đã trao quà cho thôn 1 và thôn 2 với tổng giá trị 12 triệu đồng; đồng thời, trao 93 suất quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn của 2 thôn với tổng giá trị trên 65 triệu đồng.

