Cô Nguyễn Thị Phi Yến đạt giải nhất hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phường Pleiku

MINH CHÍ
(GLO)- Sáng 6-2, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức bế mạc hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc THCS năm học 2025-2026.

ban-to-chuc-trao-quyet-dinh-cong-nhan-danh-hieu-giao-vien-chu-nhiem-lop-gioi-cho-12-giao-vien-tham-gia-hoi-thi.jpg
Ban tổ chức trao quyết định công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cho 12 thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Bá Bính

Hội thi thu hút 12 giáo viên đến từ 3 trường THCS trên địa bàn phường Pleiku.

Tham gia hội thi, các giáo viên trải qua 2 vòng thi: trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp đang được áp dụng hiệu quả tại đơn vị công tác; thực hành tổ chức hoạt động giáo dục như sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm hoặc hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra hội thi.

co-nguyen-thi-phi-yen-bia-trai-gianh-giai-nhat-hoi-thi-giao-vien-chu-nhiem-lop-gioi-phuong-pleiku.jpg
Cô Nguyễn Thị Phi Yến (trái) đạt giải nhất hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phường Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Kết quả, 12/12 giáo viên được công nhận đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp phường năm học 2025-2026. Về giải cá nhân, Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Phi Yến (Trường THCS Phạm Hồng Thái); cùng 2 giải nhì, 4 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các giáo viên đạt thành tích xuất sắc.

Về giải tập thể, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Trường THCS Phạm Hồng Thái, giải nhì cho Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám, giải ba cho Trường THCS Nguyễn Huệ.

Căn cứ vào kết quả hội thi, UBND phường Pleiku đã quyết định cử cô Nguyễn Thị Phi Yến (Trường THCS Phạm Hồng Thái) và cô Đỗ Thị Ngát (Trường THCS Phạm Hồng Thái) tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025-2026.

