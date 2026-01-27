Gần 500 học sinh THCS tham gia Ngày hội FSchool TechXperience

(GLO)- Ngày 25-1, Trường THPT FPT Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội FSchool TechXperience dành cho học sinh THCS trên địa bàn phường Hoài Nhơn và xã Hoài Ân. Sự kiện thu hút gần 500 học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia.

Theo đó, FSchool TechXperience được xây dựng như một không gian học tập mở - nơi học sinh tiếp cận tri thức thông qua trải nghiệm thực tế, tương tác trực tiếp và các hoạt động mang tính ứng dụng cao.

Các em học sinh hào hứng tham gia Ngày hội FSchool TechXperience. Ảnh: ĐVCC

Điểm nhấn của chương trình là hệ thống hơn 15 gian hàng trải nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực như: Robotics, AI, STEM, Tiếng Anh và phát triển bản thân.

Tại đây, học sinh được trực tiếp tham gia các mô hình, thử thách và trò chơi sáng tạo; qua đó, khơi dậy hứng thú học tập và tinh thần khám phá khoa học công nghệ.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, ngày hội còn tạo cơ hội để học sinh THCS giao lưu, trao đổi với giáo viên và học sinh Trường THPT FPT Quy Nhơn, giúp các em hiểu rõ hơn về môi trường học tập, phương pháp giáo dục và định hướng phát triển toàn diện ở bậc THPT.

Không khí chương trình trở nên sôi động với chuỗi mini game tương tác, góp phần tăng tính kết nối và mang lại trải nghiệm vừa học vừa chơi cho người tham gia.

Song song với hoạt động dành cho học sinh, ngày hội còn có chuyên đề chia sẻ “An toàn trên không gian mạng” dành cho giáo viên THCS. Chuyên đề tập trung nhận diện các rủi ro trong môi trường số, cập nhật tình huống thực tiễn và đề xuất giải pháp giáo dục phù hợp với tâm lý học sinh trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng.