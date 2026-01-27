Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gần 500 học sinh THCS tham gia Ngày hội FSchool TechXperience

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Ngày 25-1, Trường THPT FPT Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội FSchool TechXperience dành cho học sinh THCS trên địa bàn phường Hoài Nhơn và xã Hoài Ân. Sự kiện thu hút gần 500 học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia.

Theo đó, FSchool TechXperience được xây dựng như một không gian học tập mở - nơi học sinh tiếp cận tri thức thông qua trải nghiệm thực tế, tương tác trực tiếp và các hoạt động mang tính ứng dụng cao.

hoc-sinh-tham-gia-trai-nghiem-ngay-hoi-6917.jpg
Các em học sinh hào hứng tham gia Ngày hội FSchool TechXperience. Ảnh: ĐVCC

Điểm nhấn của chương trình là hệ thống hơn 15 gian hàng trải nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực như: Robotics, AI, STEM, Tiếng Anh và phát triển bản thân.

Tại đây, học sinh được trực tiếp tham gia các mô hình, thử thách và trò chơi sáng tạo; qua đó, khơi dậy hứng thú học tập và tinh thần khám phá khoa học công nghệ.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, ngày hội còn tạo cơ hội để học sinh THCS giao lưu, trao đổi với giáo viên và học sinh Trường THPT FPT Quy Nhơn, giúp các em hiểu rõ hơn về môi trường học tập, phương pháp giáo dục và định hướng phát triển toàn diện ở bậc THPT.

Không khí chương trình trở nên sôi động với chuỗi mini game tương tác, góp phần tăng tính kết nối và mang lại trải nghiệm vừa học vừa chơi cho người tham gia.

Song song với hoạt động dành cho học sinh, ngày hội còn có chuyên đề chia sẻ “An toàn trên không gian mạng” dành cho giáo viên THCS. Chuyên đề tập trung nhận diện các rủi ro trong môi trường số, cập nhật tình huống thực tiễn và đề xuất giải pháp giáo dục phù hợp với tâm lý học sinh trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng.

Lớp học không tường: Học qua trải nghiệm thực tế

Lớp học không tường: Học qua trải nghiệm thực tế

(GLO)- Thông qua các hoạt động khoa học, Robotics, VR và thí nghiệm trực quan, học sinh Trường quốc tế song ngữ UKA Gia Lai (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) có những trải nghiệm thực tế sinh động. Hãy cùng Lớp học không tường đến với buổi ngoại khoá thú vị này.

Cô giáo Lê Thị Dung, Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2025.

Cô giáo Lê Thị Dung: Tổng phụ trách Đội trách nhiệm, “thắp lửa” phong trào

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Từ sân chơi kỹ năng đến những việc làm sẻ chia, cô Lê Thị Dung - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Hội Phú) “thắp lửa” phong trào bằng cách làm gần gũi, thiết thực. Năm 2025, cô được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác”.

Gia Lai: Kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

Tin tức

(GLO)- Chiều 21-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã làm việc với các đơn vị có liên quan để nắm tiến độ triển khai thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh.

Lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học tỉnh Gia Lai năm học 2025-2026 diễn ra vào chiều 15-1.

Gia Lai: Trao 70 giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật học sinh trung học

Tin tức

(GLO)- Chiều 15-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và bế mạc Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2025-2026. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 70 dự án xuất sắc, gồm 6 giải nhất, 14 giải nhì, 20 giải ba và 30 giải tư.

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Trao các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngày 9-1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Văn phòng thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Công ty TNHH Lock&Lock và Trường Đại học Đông Á trao nhiều phần quà cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Chơ Long (xã Chơ Long, tỉnh Gia Lai).

Hơn 250 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bảo vệ đồ án tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp

Hơn 250 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn bảo vệ đồ án tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp

Tin tức

(GLO)- Ngày 9 và 10-1, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Trường Đại học Quy Nhơn) tổ chức Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho hơn 250 sinh viên thuộc 5 ngành đào tạo kỹ sư gồm: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa, Kỹ thuật điện tử - Viễn thông, Công nghệ Kỹ thuật ô tô và Kỹ thuật xây dựng.

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

Ðưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học: Nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, một số trường THPT, đặc biệt là các trường chuyên, đã từng bước tăng cường sử dụng tiếng Anh trong dạy học các môn KHTN, góp phần hình thành môi trường học tập hiện đại và nâng cao năng lực hội nhập cho học sinh.

