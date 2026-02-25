Ðầu xuân, lan tỏa phong trào khuyến học

(GLO)- Những ngày đầu năm mới, nhiều xã, phường thuộc khu vực phía Ðông Gia Lai đồng loạt tổ chức gặp mặt, tuyên dương học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2024-2025.

Hoạt động không chỉ ghi nhận nỗ lực bền bỉ của các em, mà còn lan tỏa tinh thần hiếu học, khẳng định sự quan tâm của chính quyền cơ sở đối với công tác khuyến học, khuyến tài.

Ghi nhận nỗ lực học tập, tạo khí thế đầu năm

Ngay trong những ngày đầu xuân, không khí phấn khởi lan tỏa tại nhiều địa phương như phường Bình Định, xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước, Hoài Ân, Kim Sơn…, khi các chương trình tuyên dương sinh viên tiêu biểu được tổ chức đồng loạt.

Đây là hoạt động nhằm kịp thời ghi nhận những kết quả nổi bật trong năm học 2024-2025, đồng thời tạo động lực cho chặng đường học tập phía trước.

UBND xã Tuy Phước Đông tổ chức khen thưởng sinh viên tiêu biểu. Ảnh: Hồ Điểm

Đáng chú ý, số lượng sinh viên được tuyên dương tại một số địa phương năm nay khá cao. Nhiều em duy trì điểm trung bình xuất sắc, đạt học bổng, tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội và phong trào tình nguyện. Riêng xã Tuy Phước Đông có 229 sinh viên được khen thưởng; phường Bình Định tuyên dương 188 học sinh, sinh viên.

Trong đó, phường Bình Định có 8 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 50 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 119 sinh viên đạt điểm học tập loại giỏi và 11 học sinh đạt giải ba trở lên tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia. Mỗi em được trao giấy khen, vòng nguyệt quế và phần thưởng trị giá 1 triệu đồng.

UBND phường Bình Định khen thưởng 188 sinh viên có thành tích xuất sắc. Ảnh: Hồ Điểm

Ông Lê Quốc Cường - Chủ tịch UBND phường Bình Định - cho biết, số lượng sinh viên được tuyên dương tăng qua từng năm cho thấy sự nỗ lực bền bỉ của thế hệ trẻ, đồng thời phản ánh hiệu quả của phong trào khuyến học tại địa phương.

Không chỉ dừng lại ở các xã, phường trên, phong trào khuyến học đầu xuân còn được mở rộng tại nhiều địa bàn khác.

Từ nguồn quỹ Học bổng Tăng Bạt Hổ và sự hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân, trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, Hội Khuyến học các xã Hoài Ân, Vạn Đức, Kim Sơn, Ân Hảo và Ân Tường đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương 511 sinh viên đang theo học tại các trường đại học trong nước đạt thành tích giỏi, xuất sắc năm học 2024-2025.

Cụ thể, xã Hoài Ân có 260 sinh viên được khen thưởng, xã Vạn Đức 75 em, xã Kim Sơn 67 em, xã Ân Hảo 90 em và xã Ân Tường 119 em. Tổng kinh phí trao học bổng hơn 296 triệu đồng, với mức hỗ trợ từ 200-400 nghìn đồng/suất, thể hiện sự chung tay của địa phương và các nhà hảo tâm trong việc đồng hành cùng sinh viên quê nhà.

Đồng hành vì tương lai

Bên cạnh việc ghi nhận thành tích, các buổi gặp mặt đầu xuân còn là dịp để lãnh đạo địa phương gửi gắm kỳ vọng đối với thế hệ trẻ.

Phát biểu tại chương trình Gặp mặt sinh viên tiêu biểu ngày 22-2 (mùng 6 Tết), ông Huỳnh Nam - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Đông nhấn mạnh vai trò đồng hành của gia đình và cộng đồng trong hành trình học tập của sinh viên.

Theo ông Nam, thành tích của các em là kết quả của nỗ lực cá nhân, nhưng cũng có sự hỗ trợ tích cực từ gia đình, nhà trường và xã hội. Vì vậy, phong trào khuyến học cần tiếp tục được duy trì bằng sự chung tay của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Trong khi đó, lãnh đạo phường Bình Định lại đặc biệt nhấn mạnh yếu tố trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Mỗi sinh viên được tuyên dương không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là nguồn lực quý giá của quê hương.

Địa phương kỳ vọng sau khi tốt nghiệp, các em sẽ phát huy kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Em Nguyễn Đoàn Thanh Cảnh (phường Bình Định, sinh viên năm 2 ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Quy Nhơn) lần đầu được tuyên dương - bày tỏ: “Đây là động lực rất lớn đối với em. Em sẽ cố gắng giữ vững thành tích để không phụ sự kỳ vọng của gia đình và địa phương”.

Cùng chung niềm vui ấy, em Bùi Thị Xuân Dung (xã Tuy Phước Đông, sinh viên năm 3 Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh) cho biết, sự ghi nhận của địa phương giúp em ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình với bản thân và cộng đồng.

Lần thứ 3 được khen thưởng, em Lâm Thị Bích Trâm (phường Bình Định, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Mỗi lần được tuyên dương là một lần em tự nhắc mình phải nỗ lực hơn để duy trì kết quả học tập ổn định”.

Trong số sinh viên được biểu dương còn có những em vừa hoàn thành chương trình đại học. Em Trần Thị Diễm Hằng (xã Tuy Phước Đông) - tân cử nhân ngành Tự động hóa - cho hay: Được tuyên dương vào năm tốt nghiệp là dấu mốc đáng nhớ. Em dự định tiếp tục học cao học để có thêm điều kiện đóng góp cho quê hương.

Hoạt động tuyên dương sinh viên xuất sắc đầu xuân không chỉ ghi nhận nỗ lực học tập mà còn tiếp thêm động lực để các em tiếp tục phấn đấu. Sự quan tâm của địa phương góp phần củng cố phong trào khuyến học, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực trẻ cho quê hương.