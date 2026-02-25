Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gieo yêu thương từ Quỹ học bổng Thiện Duyên

(GLO)- 10 năm qua, nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã được tiếp thêm động lực đến trường nhờ Quỹ học bổng Thiện Duyên do một gia đình tự sáng lập và bền bỉ duy trì.

Những suất hỗ trợ được trao đều đặn mỗi năm đã trở thành điểm tựa thiết thực, giúp nhiều em vững vàng theo đuổi ước mơ học tập.

Giữ “Thiện Duyên” giúp đời

Năm 1986, ông Đỗ Hồng Căn cùng bà Vũ Thị Minh Nguyệt rời quê hương Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) vào xã Phú Thiện lập nghiệp. Ông là y sĩ quân đội, bà là giáo viên Trường THCS Trần Quốc Toản (xã Phú Thiện). Những năm đầu nơi vùng đất mới, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng trong căn nhà nhỏ ấy, việc học luôn được đặt lên hàng đầu.

quy-hoc-bong-1.jpg
Bà Vũ Thị Minh Nguyệt (người ngồi) cùng 5 người con trong gia đình. Ảnh: P.L

Bằng đồng lương khiêm tốn, ông bà chắt chiu nuôi 5 người con ăn học đến nơi đến chốn. Thấu hiểu sự hy sinh của cha mẹ, các con đều nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích trong học tập.

Đến nay, họ đều trưởng thành và có công việc ổn định: Bác sĩ Đỗ Xuân Trường hiện là Giám đốc Thẩm mỹ viện Xuân Trường (TP. Hồ Chí Minh), chị Đỗ Thị Hồng Hoa là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An (xã Phú Thiện), chị Đỗ Thị Hương là giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (xã Chư A Thai), anh Đỗ Hồng Sơn là giáo viên Trường THPT Võ Văn Kiệt (xã Phú Thiện), chị Đỗ Thị Hồng Loan là Giám đốc Viện thẩm mỹ Quốc tế Dencos Luxury (TP. Hồ Chí Minh). Nếp nhà hiếu học ấy từ lâu trở thành câu chuyện được nhiều người dân địa phương nhắc đến với sự trân trọng.

Năm 2016, khi ông Đỗ Hồng Căn qua đời, trong nỗi tiếc thương, bà Nguyệt cùng 5 người con đã thống nhất dành toàn bộ tiền phúng viếng để làm một việc có ích cho xã hội.

Bác sĩ Đỗ Xuân Trường chia sẻ: “Bố tôi có pháp danh là Thiện Duyên. Khi bố mất, anh em chúng tôi nghĩ nên làm một điều có ích cho xã hội, đúng với tâm niệm sống vì cộng đồng của bố. Vì vậy, gia đình quyết định lập Quỹ học bổng Thiện Duyên để trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi”.

Quỹ học bổng Thiện Duyên hoạt động hoàn toàn từ sự đóng góp tự nguyện của các thành viên trong gia đình. Mỗi năm, quỹ xét trao học bổng cho 3-4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực và đạt thành tích học tập tốt ở 2 Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Trường THPT Võ Văn Kiệt (đều ở xã Phú Thiện), với mức hỗ trợ từ 9-10 triệu đồng/năm/em.

Không chỉ hỗ trợ tài chính, các thành viên trong gia đình lập Quỹ còn trực tiếp định hướng nghề nghiệp, động viên tinh thần, tạo kết nối hỗ trợ chuyên môn cho các em.

Đồng hành cùng học sinh, sinh viên khó khăn

Quỹ học bổng Thiện Duyên đặc biệt ưu tiên hỗ trợ cho sinh viên ngành y với mong muốn góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế cho địa phương. Đến nay, Quỹ đã trao khoảng 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 9-10 triệu đồng cho các học sinh, sinh viên.

Đáng quý hơn, một số sinh viên từng nhận hỗ trợ khi trưởng thành, có việc làm ổn định đã quay lại đồng hành cùng Quỹ, tặng quà tiếp sức cho lớp đàn em, tạo thành một “vòng tròn sẻ chia” tiếp nối và bền chặt.

quy-hoc-bong-2.jpg
Em Kpă H’Thảo (thứ 2 từ phải sang) và Trần Thị Xuân Thi (thứ 2 từ trái sang) là 2 học sinh, sinh viên được nhận sự hỗ trợ của Quỹ học bổng Thiện Duyên. Ảnh: P.L

Trong danh sách những học sinh được tiếp sức, câu chuyện của em Kpă H’Thảo (người Jrai, thôn Pleik Tel A, xã Phú Thiện) khiến nhiều người xúc động.

Gia đình Thảo thuộc diện khó khăn, em còn có 2 em nhỏ mắc bệnh não úng thủy bẩm sinh, cần chăm sóc thường xuyên. Thương cha mẹ và các em, Thảo nỗ lực học tập và trúng tuyển ngành Y đa khoa, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng.

Giấc mơ giảng đường đại học với Thảo từng rất mong manh. Thế nhưng, suốt 6 năm sinh viên, Thảo được Quỹ học bổng Thiện Duyên hỗ trợ 10 triệu đồng/năm, đồng thời được những người sáng lập quỹ hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp.

Hiện Thảo đang học việc tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để hoàn tất điều kiện hành nghề. Những ngày nghỉ, Thảo vẫn thường ghé thăm gia đình bà Nguyệt và được coi như con cháu trong gia đình.

Thảo bày tỏ: “Nếu không có sự hỗ trợ của quỹ, em không biết mình có thể theo đuổi đến cùng ngành Y đa khoa hay không. Em luôn biết ơn và mong sau này cũng có thể giúp lại những bạn trẻ có hoàn cảnh giống mình”.

Một trường hợp khác là em Trần Thị Xuân Thi (lớp 12A3, Trường THPT Trần Quốc Tuấn) có hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn nhiều năm liền đạt thành tích học tập xuất sắc.

Thi đang được Quỹ học bổng Thiện Duyên hỗ trợ 9 triệu đồng/năm, đồng thời em còn được tư vấn lộ trình học tập, chọn trường, chọn ngành phù hợp năng lực.

Theo cô Nguyễn Thị Thanh Sen - giáo viên Trường THPT Trần Quốc Tuấn, vào đầu mỗi năm học, nhà trường đều rà soát các trường hợp học sinh khó khăn, học tốt để lập hồ sơ gửi Quỹ học bổng Thiện Duyên xem xét hỗ trợ.

“Các em được giới thiệu đều chăm ngoan, có ý chí vươn lên. Chúng tôi rất trân trọng tấm lòng của gia đình sáng lập Quỹ. Sự đồng hành ý nghĩa này giúp nhiều học sinh khó khăn có thêm điểm tựa để theo đuổi ước mơ học tập đến cùng, từ đó mở ra tương lai tươi sáng hơn” - cô Sen chia sẻ.

