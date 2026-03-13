Tập trung ôn tập, sẵn sàng thi vào lớp 10

(GLO)- Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28-6. Năm nay, toàn tỉnh Gia Lai có 48 trường tổ chức thi tuyển và 78 trường xét tuyển. Thời điểm này, các trường THCS đang triển khai ôn tập, củng cố kiến thức và tư vấn, định hướng cho học sinh lớp 9.

Tăng cường ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được công bố với 3 môn thi bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Từ giai đoạn này, các trường THCS trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9, đặc biệt là các trường thuộc diện thi tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay được công bố với 3 môn thi bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Ảnh: H.Đ

Nội dung ôn tập tập trung hệ thống lại kiến thức cốt lõi của chương trình, đồng thời tăng cường luyện tập các dạng bài trong đề thi nhằm giúp học sinh nâng cao kỹ năng làm bài.

Trường THCS Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) có 288 học sinh lớp 9 chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ông Lê Văn Bích - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Ngay từ đầu học kỳ II, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.

Giáo viên các bộ môn rà soát chương trình, tập trung củng cố kiến thức trọng tâm và tăng cường luyện đề để học sinh làm quen với cấu trúc đề thi”.

Trong quá trình ôn tập, giáo viên chú trọng kết hợp giữa việc củng cố lý thuyết và rèn luyện kỹ năng làm bài. Nhiều lớp tổ chức cho học sinh luyện đề theo thời gian quy định, sau đó, giáo viên phân tích, chỉnh sửa chi tiết để các em rút kinh nghiệm.

Tương tự, Ban Giám hiệu Trường THCS Phước Hiệp (xã Tuy Phước Bắc) cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp học sinh lớp 9 chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Phước Hiệp (xã Tuy Phước Bắc) chủ động ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: H.Đ

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung - Hiệu trưởng nhà trường, năm nay, trường có 212 học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi chuyển cấp. Giai đoạn này, học sinh vẫn học chương trình chính khóa trên lớp, đồng thời, giáo viên lồng ghép ôn tập, hệ thống lại các nội dung trọng tâm của chương trình.

Theo kế hoạch, thời gian tới, nhà trường sẽ tổ chức tăng cường ôn tập vào buổi chiều, đồng thời dự kiến tổ chức một số đợt thi thử để học sinh làm quen với cấu trúc đề và áp lực phòng thi.

Bên cạnh đó, giáo viên các bộ môn cũng chủ động cung cấp thông tin, hướng dẫn học sinh tìm hiểu, tham khảo các dạng câu hỏi thường gặp để có sự chuẩn bị tốt trước kỳ thi.

Cô Bùi Nguyễn Hoàng Yến - giáo viên môn Tiếng Anh (Trường THCS Phước Hiệp) chia sẻ: “Trong quá trình ôn tập, giáo viên tập trung hệ thống lại kiến thức trọng tâm, bám sát yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bên cạnh việc củng cố ngữ pháp và từ vựng, chúng tôi tăng cường cho học sinh luyện các dạng bài như đọc hiểu, viết lại câu và hoàn thành đoạn hội thoại, qua đó giúp các em rèn luyện kỹ năng làm bài và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức khi tham gia kỳ thi”.

Định hướng nguyện vọng

Bên cạnh việc ôn tập kiến thức, công tác tư vấn, định hướng nguyện vọng cho học sinh lớp 9 cũng được các trường quan tâm thực hiện. Nhiều trường tổ chức các buổi sinh hoạt nhằm cung cấp thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10, giúp học sinh và phụ huynh hiểu rõ quy chế tuyển sinh cũng như chỉ tiêu của từng trường THPT.

Theo giáo viên các trường, việc định hướng lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực học tập của học sinh là yếu tố rất quan trọng. Nếu đăng ký nguyện vọng quá cao so với khả năng, học sinh dễ rơi vào áp lực tâm lý, ảnh hưởng đến kết quả thi.

Cô Bùi Nguyễn Hoàng Yến cho biết thêm: Ngoài việc dạy kiến thức, giáo viên cũng thường xuyên động viên học sinh giữ tâm lý thoải mái trong giai đoạn ôn tập. Nhiều học sinh lớp 9 cũng đang nỗ lực sắp xếp thời gian học tập hợp lý để chuẩn bị cho kỳ thi.

Về phía các trường THPT, công tác chuẩn bị cho mùa tuyển sinh lớp 10 năm học tới được triển khai từ khá sớm. Các trường chủ động cập nhật quy chế tuyển sinh mới, đồng thời xây dựng kế hoạch thông tin, hướng dẫn cho học sinh và phụ huynh trong quá trình đăng ký dự thi.

Ông Trần Nam Hải - Hiệu trưởng Trường THPT số 3 An Nhơn (phường An Nhơn Nam) cho biết, việc tổ chức thi tuyển được xem là hướng điều chỉnh phù hợp, tạo sự đồng bộ trong công tác tuyển sinh giữa các trường.

Đến thời điểm này, nhà trường đã cập nhật đầy đủ các văn bản hướng dẫn mới từ Sở GD&ĐT. Thời gian tới, nhà trường sẽ thông báo rộng rãi đến phụ huynh và học sinh về kế hoạch tuyển sinh, lịch thi cũng như các quy định liên quan.

Đồng thời, hỗ trợ học sinh và phụ huynh trong việc tìm hiểu chỉ tiêu tuyển sinh, tiêu chí xét tuyển và định hướng đăng ký nguyện vọng phù hợp với năng lực học sinh.

Với sự chuẩn bị chủ động từ các nhà trường, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên cùng tinh thần học tập nghiêm túc của học sinh, công tác ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đang được triển khai tích cực.

Đây là nền tảng quan trọng giúp học sinh lớp 9 tự tin bước vào kỳ thi sắp tới, phấn đấu đạt kết quả tốt và tiếp tục hành trình học tập ở bậc THPT.