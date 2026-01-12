Gia Lai: Hơn 4.000 học sinh được tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026

(GLO)- Ngày 11-1, tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng), Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026.

Quang cảnh chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 tại Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: ĐVCC

Tham dự chương trình có đại diện Vụ Giáo dục Đại học, Báo Tuổi trẻ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Gia Lai; đại diện một số trường đại học, cao đẳng trên cả nước; các cán bộ, giáo viên và hơn 4.000 học sinh các trường THPT ở phía Tây tỉnh Gia Lai, gồm: chuyên Hùng Vương, số 2 Phan Bội Châu, Lê Lợi, Pleiku, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Hoa Thám, Lê Hồng Phong, số 2 Nguyễn Huệ, Nguyễn Thị Minh Khai, Huỳnh Thúc Kháng, Phạm Văn Đồng, Mạc Đĩnh Chi, Ya Ly và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Tại chương trình, đại diện Vụ Giáo dục Đại học đã cung cấp cho học sinh những thông tin mới nhất về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Ban tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp gồm đại diện các trường: Đại học Bách khoa, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh; Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh; Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2; Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã thông tin đến học sinh về các phương thức xét tuyển, cơ sở vật chất, cơ hội giành học bổng tại các trường.

Em Phạm Anh Kiệt (bìa trái, lớp 12C, Trường THPT Lê Lợi) đặt câu hỏi cho Ban tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp. Ảnh: ĐVCC

Nhiều câu hỏi của học sinh liên quan đến việc chọn ngành, chọn trường phù hợp với sở thích, năng lực; cơ hội việc làm sau khi ra trường… đã được Ban tư vấn giải đáp cặn kẽ.

Bên cạnh hoạt động tư vấn chung, các trường đại học, cao đẳng còn triển khai gian hàng tư vấn tuyển sinh, giúp học sinh tìm hiểu cụ thể về ngành, nghề đào tạo, môi trường học tập và cơ hội nghề nghiệp, qua đó cung cấp những thông tin hữu ích cho học sinh trước mùa tuyển sinh 2026.