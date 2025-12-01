Học sinh Gia Lai đạt giải cao tại vòng tuyển chọn khu vực Việt Nam

(GLO)- 2 học sinh Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vừa đạt thành tích nổi bật tại cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Triển lãm Bảo tàng Louvre Pháp 2025-2026” lần thứ 3-vòng tuyển chọn khu vực Việt Nam.

Cuộc thi do MiaArt Việt Nam-Chi nhánh Việt Nam của tổ chức Triển lãm toàn cầu IAP (International Art Panorama) phát động.

Vượt qua hàng trăm thí sinh, em Phạm Quốc Gia An (lớp 12A2 Trường THPT Chi Lăng) xuất sắc giành giải nhì với tác phẩm về chủ đề tự do; còn em Nguyễn Lưu Gia Khánh (lớp 11A4) được trao giải triển vọng với bức tranh “Văn hóa Champa ở Tây Nguyên”.

Lễ tôn vinh và trao giải cho các thí sinh xuất sắc sẽ diễn ra ngày 14-12-2025 tại TP. Hồ Chí Minh.

Em Phạm Quốc Gia An (hàng đầu tiên, thứ 4 từ trái sang) xuất sắc giành giải nhì cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Triển lãm Bảo tàng Louvre Pháp 2025-2026” lần thứ 3-vòng tuyển chọn khu vực Việt Nam. Ảnh: ĐVCC

Em Nguyễn Lưu Gia Khánh sẽ được trao giải triển vọng. Ảnh: ĐVCC

“Triển lãm Bảo tàng Louvre Pháp 2025-2026” là cuộc thi vẽ tranh mang tầm quốc tế, dành cho học sinh dưới 18 tuổi đến từ 20 quốc gia.

Cuộc thi được tổ chức theo từng khu vực, nhằm chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất tham dự vòng triển lãm và công bố tại Bảo tàng Louvre (Pháp) vào ngày 16-17/1/2026.

Ban giám khảo gồm các chuyên gia, giảng viên, đại diện các trường nghệ thuật danh tiếng, các họa sĩ và đại diện các phòng triển lãm uy tín trên thế giới.