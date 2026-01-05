“Quả ngọt” từ những mô hình ươm tạo khởi nghiệp nông dân

(GLO)- Thực hiện chủ trương hỗ trợ nông dân khởi nghiệp gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, năm 2025, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ) triển khai Chương trình ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của nông dân.

Qua thời gian thực hiện, chương trình đã góp phần nâng cao tư duy sản xuất, từng bước hình thành các mô hình kinh tế nông nghiệp cho hiệu quả thiết thực.

Các dự án tham gia chương trình được đào tạo, huấn luyện tập trung về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và được cố vấn chuyên sâu theo hình thức “1 kèm 1” bởi đội ngũ giảng viên, chuyên gia Trường ĐH Quy Nhơn, qua đó giúp các chủ dự án hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh và định hướng thị trường.

Mô hình hiệu quả từ thực tiễn

Một trong những mô hình tiêu biểu, khẳng định rõ hiệu quả của chương trình là mô hình nuôi cua xanh hộp nhựa trong nhà của ông Nguyễn Hưng Nguyên (thôn Kim Giao Nam, phường Hoài Nhơn Đông).

Trước khi tham gia chương trình ươm tạo, sản phẩm cua thương phẩm của gia đình ông chủ yếu tiêu thụ nhỏ lẻ trong khu vực, quy mô sản xuất còn hạn chế, chưa khai thác hết tiềm năng thị trường.

Ông Nguyễn Hưng Nguyên (giữa) giới thiệu với khách về tính hiệu quả của mô hình nuôi cua trong hộp nhựa. Ảnh: Minh Khoa

Thông qua quá trình tham gia ươm tạo, ông Nguyên được tư vấn, hỗ trợ xây dựng lại mô hình kinh doanh theo hướng bài bản hơn, mở rộng phân khúc khách hàng và đa dạng hóa kênh tiêu thụ. Việc áp dụng kỹ thuật nuôi cua trong hộp nhựa trong nhà giúp kiểm soát tốt môi trường nuôi, hạn chế dịch bệnh, nâng cao tỷ lệ sống và chất lượng cua thương phẩm.

Hiện nay, mô hình nuôi cua xanh của ông Nguyễn Hưng Nguyên mang lại doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm, trở thành hướng phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp với điều kiện diện tích và lao động tại địa phương.

Chia sẻ về hiệu quả chương trình, ông Nguyễn Hưng Nguyên cho biết: “Trước đây tôi chủ yếu làm theo kinh nghiệm, bán được đến đâu hay đến đó. Tham gia chương trình ươm tạo, tôi được hướng dẫn cách tính toán chi phí, xác định khách hàng và mở rộng thị trường. Nhờ đó, việc sản xuất ổn định, đầu ra thuận lợi hơn và thu nhập cũng tăng rõ rệt”.

Cùng với mô hình nuôi cua, mô hình trồng nấm sạch chất lượng cao của ông Hà Kim Phi (thôn Thọ Tân Bắc, xã An Nhơn Tây) cũng được đánh giá là một trong những dự án có tiềm năng phát triển bền vững. Trước đây, hoạt động trồng nấm chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, sản phẩm tiêu thụ thông qua thương lái, chưa có thương hiệu, bao bì nhãn mác và chưa đăng ký kinh doanh.

Khi tham gia chương trình ươm tạo, ông Hà Kim Phi được các chuyên gia hỗ trợ nhận diện rõ những khó khăn, hạn chế trong quá trình sản xuất - kinh doanh, từ khâu hạch toán chi phí, xây dựng thương hiệu đến mở rộng thị trường tiêu thụ. Trên cơ sở đó, mô hình từng bước được hoàn thiện theo hướng sản xuất phôi nấm, trồng nấm thương phẩm và liên kết tiêu thụ sản phẩm với các hộ trồng nấm khác.

Nhờ tổ chức lại sản xuất và định hướng thị trường rõ ràng hơn, mô hình trồng nấm sạch hiện đạt doanh thu trên 400 triệu đồng mỗi năm, góp phần nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho lao động tại chỗ.

Ông Hà Kim Phi nhận xét: “Điều tôi tâm đắc nhất khi tham gia chương trình là được các chuyên gia chỉ ra những điểm yếu trong sản xuất và kinh doanh mà trước đây tôi chưa nhận ra. Nhờ được tư vấn cụ thể, tôi có định hướng rõ ràng hơn trong xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nấm”.

Đồng hành cùng nông dân khởi nghiệp

Chương trình ươm tạo được triển khai với mục tiêu trọng tâm là nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho nông dân, thông qua tập huấn, trang bị kiến thức về quản lý, kinh doanh, truyền thông, marketing và vận hành mô hình sản xuất gắn với thị trường.

Đồng thời, chương trình tập trung tư vấn, hỗ trợ các dự án hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh và tăng cường kết nối giữa nông dân với các chuyên gia, cơ sở đào tạo, các thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

Chương trình ươm tạo năm 2025 lựa chọn 5 dự án tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ, gồm: Mô hình nuôi cua xanh hộp nhựa trong nhà, của ông Nguyễn Hưng Nguyên (thôn Kim Giao Nam, phường Hoài Nhơn Đông); thâm canh cây dừa xiêm đạt tiêu chuẩn hữu cơ, của ông Trần Xuân Dũng (khu phố Hòa Trung 1, phường Hoài Nhơn Nam); rượu đông trùng hạ thảo Nhân Tâm, của ông Đỗ Minh Lanh (thôn Cảnh An 2, xã Tuy Phước Tây); nuôi heo rừng lai hướng sạch và bán con giống, của ông Nguyễn Thành Công (khu phố 6, phường Quy Nhơn Tây); nuôi trồng nấm sạch chất lượng cao, của ông Hà Kim Phi (thôn Thọ Tân Bắc, xã An Nhơn Tây).

Bà Rơ Chăm H’Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - cho biết: “Điểm nổi bật của chương trình ươm tạo năm 2025 là đã giúp nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang làm kinh tế nông nghiệp theo hướng thị trường, chú trọng giá trị gia tăng và tính bền vững”.

Theo bà Võ Cao Thị Mộng Hoài - Phó Giám đốc Sở KH&CN, những mô hình đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm như nuôi cua xanh trong nhà hay trồng nấm sạch chất lượng cao cho thấy được tính hiệu quả của chương trình ươm tạo.

TS Trịnh Thị Thúy Hồng-giảng viên Trường ĐH Quy Nhơn, chuyên gia cố vấn chương trình-nhận định: Mặc dù thời gian ươm tạo chưa dài, song chương trình đã tạo nền tảng quan trọng để các dự án tiếp tục hoàn thiện, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định Chương trình ươm tạo khởi nghiệp nông dân năm 2025 đã đi đúng hướng, mang lại hiệu quả thiết thực cho người sản xuất. Với sự đồng hành của Hội Nông dân tỉnh, Sở KH&CN cùng đội ngũ chuyên gia, chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân khởi nghiệp, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng hiện đại và bền vững.