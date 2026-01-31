Báo Gia Lai điện tử

Chung kết cuộc thi “Sinh viên QNU với ý tưởng khởi nghiệp”

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Chiều 31-1, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Sinh viên QNU với ý tưởng khởi nghiệp”.

Cuộc thi thu hút hơn 100 dự án tham gia vòng sơ loại. Qua tuyển chọn, Ban Tổ chức đã chọn 10 dự án xuất sắc vào vòng chung kết.

sinh-vien-voi-y-tuong-khoi-nghiep-3.jpg
Nhiều dự án dự thi được đánh giá có tính sáng tạo và khả thi. Ảnh: Hồ Điểm

Tại vòng chung kết, các đội thi trình bày kế hoạch kinh doanh, giới thiệu dự án trước Ban Giám khảo là các chuyên gia, doanh nhân trẻ và giảng viên giàu kinh nghiệm. Nhiều dự án được đánh giá có tính sáng tạo, khả thi và tiềm năng phát triển bền vững.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất (5 triệu đồng), 2 giải nhì (3 triệu đồng/giải), 2 giải ba (2 triệu đồng/giải) và 5 giải khuyến khích (1 triệu đồng/giải) cho các đội thi có thành tích xuất sắc.

Trong đó, giải nhất đã thuộc về dự án "Giải pháp xử lý chất thải cho hộ chăn nuôi heo quy mô vừa và nhỏ bằng công nghệ lên men vi sinh" của nhóm sinh viên Khoa Sư phạm.

sinh-vien-voi-y-tuong-khoi-nghiep-2384.jpg
Ban Tổ chức trao giải cho nhóm sinh viên đạt giải nhất. Ảnh: Hồ Điểm

Cuộc thi không chỉ là sân chơi giúp sinh viên thử sức trong môi trường khởi nghiệp thực tế, mà còn tạo cơ hội để các em tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm từ doanh nhân, chuyên gia.

