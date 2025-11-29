Báo Gia Lai điện tử

10 dự án vào chung kết cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo”

(GLO)- Ngày 28-11, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức vòng bán kết cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” năm 2025.

Cuộc thi có sự đồng hành của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Tham gia vòng bán kết có 30 dự án được xét chọn từ 70 dự án của các tác giả, nhóm tác giả tham gia vòng sơ khảo.

Tại vòng bán kết, các tác giả, nhóm tác giả thuyết trình về dự án và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo.

ban-giam-khao-cham-diem-cac-du-an-du-thi-cua-cac-tac-gia-nhom-tac-gia-anh-mn.jpg
Ban giám khảo chấm điểm các dự án dự thi của tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: M.N

Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn 10 dự án vào tham vòng chung kết, gồm: NEP 1995 - nước nếp lên men đầu tiên tại Việt Nam (tác giả Ngô Thảo Vương); Nông sản số Tây Nguyên - chuối xanh và sầu riêng sấy thăng hoa đạt chuẩn quốc tế (tác giả Hồ Thị Hoài Thu); FTES - Nền tảng AI-Learning tiên phong cho người học công nghệ (tác giả Nguyễn Anh Khoa); Bếp Út Hà - Đồ ăn sẵn tiện ích cho mọi nhà (tác giả Nguyễn Thị Thu Hà); Greenweave - Thời trang bền vững, sản xuất các sản phẩm thời trang từ vải tái chế, Ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để nâng cao trải nghiệm khách hàng (tác giả Đặng Thùy Dương).

Cùng với đó là các dự án: Nâng cao giá trị quả sim rừng nơi vùng cao An Toàn (tác giả Hoàng Văn Mão); Sản phẩm nến sáp ong, dự án: Lan tỏa giá trị văn hóa đến bạn trẻ (tác giả Trần Thị Mai); Bộ công cụ ứng dụng trong dạy và học môn Hoạt động trải nghiệm lớp 7 nhằm đẩy lùi bệnh “vô cảm” (tác giả Lâm Cẩm Giang); Bánh canh cá lóc đóng gói Vĩnh Phú (tác giả Thái Thị Thu Thủy); Hệ thống chuỗi ALoo Kem Bơ - Trao gửi năng lượng xanh, mát vị lành đến mọi người (tác giả Trần Thị Thúy Vy).

tac-gia-ho-thi-hoai-thu-thuyet-trinh-ve-du-an-nong-san-so-tay-nguyen-chuoi-xanh-va-sau-rieng-say-thang-hoa-dat-chuan-quoc-te-anh-mn.jpg
Tác giả Hồ Thị Hoài Thu thuyết trình về dự án Nông sản số Tây Nguyên - chuối xanh và sầu riêng sấy thăng hoa đạt chuẩn quốc tế. Ảnh: M.N

Vòng chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 13-12. Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện dự án, kết nối nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà đầu tư để các dự án có cơ hội phát triển bền vững.

