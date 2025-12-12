“Tiếp sức” cho thanh niên khởi nghiệp

(GLO)- Vòng chung kết cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 13-12. Cuộc thi do Tỉnh đoàn phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh các ý tưởng, dự án tiềm năng.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi-thông tin: “Mục tiêu của cuộc thi là khuyến khích tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Cuộc thi góp phần tìm kiếm và tôn vinh các ý tưởng, dự án tiềm năng; đồng thời, thu hút sự quan tâm, đồng hành của DN, xã hội nhằm hỗ trợ phát triển các dự án”.

Nhóm tác giả Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Chư Sê) trình bày dự án tạị vòng bán kết cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Ngay từ khi phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cá nhân, tổ chức với nhiều ý tưởng mang tính đổi mới sáng tạo cao. Ban tổ chức đã tiếp nhận 70 dự án tham gia, tập trung ở các lĩnh vực: nông nghiệp, ẩm thực, du lịch, bảo tồn văn hóa…

Đáng chú ý, phần lớn dự án không dừng lại ở ý tưởng mà đã có sản phẩm cụ thể và đang triển khai trong cộng đồng.

Qua vòng sơ khảo bằng hình thức chấm hồ sơ, 30 dự án được chọn vào vòng bán kết. Tại đây, các tác giả, nhóm tác giả trực tiếp bảo vệ dự án trước Ban giám khảo. Từ quá trình đánh giá công tâm và nghiêm túc, 10 dự án tiêu biểu được chọn vào vòng chung kết.

Theo dõi cuộc thi năm nay, tôi nhận thấy các dự án đã có bước tiến rõ rệt về tư duy và cách tiếp cận, thể hiện hiệu quả từ sự đồng hành của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trong suốt quá trình chuẩn bị. Chúng tôi kỳ vọng cuộc thi sẽ tiếp tục góp phần tạo ra những DN đổi mới sáng tạo phát triển bền vững, qua đó khẳng định vai trò dẫn dắt của Hội trong việc nâng chất phong trào khởi nghiệp của tỉnh”. Anh VŨ HỒNG QUÂN-Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

Tiêu chí đánh giá các dự án gồm: tính mới và độc đáo của ý tưởng; tính sáng tạo; thị trường kinh doanh; tiềm năng phát triển.

Tại vòng chung kết, Ban tổ chức sẽ trao giải nhất, nhì, ba và giải triển vọng cho các tác giả/nhóm tác giả có dự án xuất sắc nhất.

Trong đó, dự án đạt giải nhất sẽ nhận 10 triệu đồng cùng 20-50 triệu đồng vốn hỗ trợ khởi nghiệp không hoàn lại (giải ngân theo từng giai đoạn triển khai) từ Quỹ hỗ trợ thanh niên Gia Lai khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng thời được nhận bằng khen của Tỉnh đoàn.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ xem xét giới thiệu các dự án tiềm năng tham gia chương trình tuyển chọn và ươm tạo ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh để tiếp tục nhận đầu tư, hỗ trợ phát triển.

Nhằm giúp thí sinh hoàn thiện dự án, Tỉnh đoàn sẽ phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh mời ông Trương Thanh Hùng-Giám đốc FiNNO Group, Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, tập huấn, định hướng dự án cho các tác giả.

Đặc biệt, cuộc thi còn nhận được sự hỗ trợ của những DN uy tín, có nhiều kinh nghiệm kinh doanh, giúp thí sinh có thêm định hướng phát triển dự án, kết nối DN và xây dựng thương hiệu.

Dám nghĩ, dám làm

Mỗi tác giả đem đến cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp khác nhau, song đều có chung tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm với khát vọng khẳng định bản thân và cống hiến cho xã hội.

Chị Trần Thị Mai (bìa phải) giới thiệu sản phẩm nến sáp ong đến đoàn viên, thanh niên. Ảnh: P.L

Trong top 10 dự án được chọn vào vòng chung kết, dự án “Nến từ sáp ong” của chị Trần Thị Mai (làng Canh Thành, xã Vân Canh) gây ấn tượng bởi tính nhân văn và hướng phát triển bền vững.

Dự án hướng tới bảo tồn nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân; khai thác bền vững nguồn nguyên liệu địa phương và góp phần lan tỏa lối sống xanh, giảm rác thải, bảo vệ môi trường.

Sản phẩm nến được làm từ sáp mật ong rừng và sợi dừa, gia công hoàn toàn thủ công, an toàn và phù hợp xu hướng sống xanh, thân thiện môi trường.

“Dù đã có sản phẩm cụ thể nhưng tôi vẫn gặp khó khăn về nguồn vốn và chưa nắm rõ cách xây dựng mô hình kinh doanh để đưa sản phẩm đến thị trường lớn hơn. Tại vòng chung kết, tôi hy vọng được Ban giám khảo định hướng thêm về phát triển sản phẩm, mẫu mã, cách tiếp cận vốn và mở rộng thị trường tiêu thụ”-chị Mai chia sẻ.

Dự án “Nông sản số Tây Nguyên-chuối xanh và sầu riêng sấy thăng hoa đạt chuẩn quốc tế” được tác giả Hồ Thị Hoài Thu-Giám đốc Công ty CP Chế biến xuất-nhập khẩu Green Tropical (xã Chư Sê) thực hiện với mục tiêu nâng tầm giá trị nông sản quê hương.

Công ty đã vận hành nhà máy đạt chuẩn ISO, HACCP, FDA cung ứng bột chuối và sầu riêng sấy đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, giúp tăng giá trị sản phẩm từ 3-5 lần.

Chị Thu cho hay: “Cuộc thi giúp tôi học hỏi, có thêm kiến thức để phát triển dự án, đặc biệt là cách xây dựng nguồn nguyên liệu bền vững. Bên cạnh đó, cuộc thi còn tạo cơ hội để thanh niên có đam mê khởi nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Hy vọng, các dự án tham gia cuộc thi đều được “tiếp sức” để phát triển hơn trong thời gian tới”.