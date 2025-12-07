Thành công với khởi nghiệp xanh

(GLO)- Hợp tác xã (HTX) Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (thôn 1, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ðề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Tại buổi lễ tổ chức ở Hà Nội, ghi nhận hành trình phát triển bền bỉ nơi vùng đồng bào dân tộc thiểu số, HTX vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà.

Từ ý tưởng khởi nghiệp đến mô hình HTX nông dược

HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn do chị Mai Thị Mỹ Lâm làm đại diện, hoạt động đa lĩnh vực: trồng rau, đậu, hoa, cây dược liệu, cây gia vị lâu năm; chế biến, bảo quản nông sản; sản xuất trà thảo mộc, cao dược liệu; sản xuất mỹ phẩm, xà phòng; dịch vụ lưu trú ngắn ngày, du lịch cộng đồng; nhà hàng và dịch vụ ăn uống lưu động…

Hiện HTX có 45 lao động thường xuyên, trong đó 29 lao động nữ, 36 lao động là người dân tộc thiểu số Bahnar, H’re, phần lớn thuộc hộ nghèo và cận nghèo tại địa phương.

Chị Mai Thị Mỹ Lâm đưa sản phẩm của Hợp tác xã Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn giới thiệu tại các hội nghị xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Hải Yến

Ngay từ khi mới thành lập, HTX đã nhận được sự đồng hành tích cực của Hội LHPN các cấp cùng nhiều sở, ngành thông qua các hoạt động đào tạo quản lý, kế toán, marketing, xúc tiến thương mại, tư vấn mô hình kinh doanh và kết nối các dự án hỗ trợ của Nhà nước.

Từ nền tảng đó, HTX từng bước xây dựng được chuỗi liên kết trồng trọt, chế biến, tiêu thụ dược liệu bền vững, gắn sản xuất với giảm nghèo và tạo việc làm cho phụ nữ vùng cao.

Sau hơn 3 năm phát triển, HTX đã nghiên cứu, trồng thử nghiệm và nhân giống thành công nhiều loại dược liệu có giá trị như: đương quy, đẳng sâm, sâm bảy lá, chè dây, kim ngân hoa, bìm ba răng, tía tô, quế, Artichaut đỏ, màng tang, dứa… cùng một số loài dược liệu di thực như cúc La Mã, thường xuân.

Năm 2023, HTX phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Bình Định (cũ) thực hiện nhiệm vụ khoa học “Ứng dụng công nghệ trồng đương quy theo GACP-WHO”.

Trên cơ sở đó, HTX tiếp tục triển khai 2 dự án liên kết trồng đương quy theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với quy mô 2,7 ha, 31 hộ dân tộc thiểu số tham gia.

Kết quả đã có 7 hộ thoát nghèo, các hộ còn lại đều cải thiện đáng kể thu nhập. Đây là dự án chuỗi liên kết dược liệu giảm nghèo đầu tiên của tỉnh.

Từ vùng nguyên liệu, HTX đầu tư xưởng sơ chế đạt chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển 7 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, trong đó bộ sản phẩm cao dược liệu được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.

Sản phẩm của HTX hiện được cung cấp cho bệnh viện y học cổ truyền, các phòng khám Đông y, doanh nghiệp dược, nhà thuốc và người tiêu dùng trong, ngoài tỉnh.

Lan tỏa giá trị cộng đồng

Từ năm 2023 đến nay, HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn đã tham gia hơn 30 chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, đồng thời là đơn vị đầu tiên trong tỉnh triển khai mô hình “Thương mại hai chiều” tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cung ứng hàng thiết yếu cho khu vực miền núi An Lão.

Mô hình này đến nay đã kết nối hơn 30 đơn vị cung ứng, hàng trăm sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và vật tư nông nghiệp; đồng thời mở rộng đầu ra qua hơn 100 đối tác phân phối, nhà thuốc, đại lý và kênh bán hàng trực tuyến trên Shopee, Lazada, TikTok Shop.

HTX cũng cam kết bao tiêu nông sản cho xã viên và hộ liên kết như đương quy, chè dây, dứa, rau thảo mộc, mật ong rừng…, giúp bà con yên tâm sản xuất.

HTX đầu tư phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng, trải nghiệm nông dược, đón hàng trăm lượt khách mỗi tháng với các hoạt động: tham quan vùng trồng dược liệu, ngâm chân thảo mộc, thưởng thức ẩm thực bản địa, trải nghiệm văn hóa cồng chiêng, suối thác…

Các kênh truyền thông số của HTX hiện thu hút hơn 20.000 lượt theo dõi, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh vùng cao An Toàn.

Chị Mai Thị Mỹ Lâm (bìa phải) tặng quà Tết Trung thu cho thiếu nhi ở xã An Toàn. Ảnh: NVCC

Đáng chú ý, HTX không chỉ làm kinh tế mà còn tạo tác động xã hội sâu sắc. Từ năm 2023-2025, HTX đã phối hợp nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện hàng loạt hoạt động an sinh: tặng 106 đèn học, 100 ba lô, hỗ trợ 160 SIM và 6 điện thoại thông minh, trao học bổng, nhu yếu phẩm, tổ chức Trung thu, xây dựng thư viện, sân chơi cho trẻ em, hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo mùa… Tổng giá trị hỗ trợ hàng trăm triệu đồng.

Với những đóng góp nổi bật đó, HTX đã liên tục đạt nhiều giải thưởng: Giải nhất Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh 2024, giải khuyến khích cấp vùng miền Trung, lọt Top các dự án khởi nghiệp quốc gia Techfest, cùng nhiều bằng khen của tỉnh, ngành, Trung ương.

Việc được nhận bằng khen của Hội LHPN Việt Nam năm 2025 ghi nhận HTX là mô hình tiêu biểu thực hiện hiệu quả Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Tại buổi lễ tôn vinh ở Hà Nội, chị Mai Thị Mỹ Lâm xúc động chia sẻ: “Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân tôi mà là thành quả chung của tập thể phụ nữ, bà con dân tộc thiểu số xã An Toàn. Phần quà của Thủ tướng là động lực để chúng tôi tiếp tục vững tin trên con đường phát triển kinh tế xanh, bền vững và nhân văn”.