Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Hợp nhất Hội Nữ doanh nhân Bình Định và Gia Lai: Phát huy nội lực, tạo bứt phá trong giai đoạn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Việc hợp nhất Hội Nữ doanh nhân Bình Định và Hội Nữ doanh nhân Gia Lai (trước đây) đánh dấu bước ngoặt quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động và khẳng định vị thế của đội ngũ nữ doanh nhân trong bối cảnh mới.

Phát huy nội lực, nâng tầm tri thức doanh nhân nữ

Theo bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai (lâm thời), thời gian qua Hội đã triển khai nhiều chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực cho hội viên.

Nổi bật là các khóa: “Bảo vệ dữ liệu và ứng dụng AI an toàn trong doanh nghiệp”, “Giải phóng lãnh đạo”, “Làm chủ giọng nói”, “Văn hóa doanh nghiệp trong thời đại số”; cùng các lớp đào tạo kỹ năng mềm, tư duy chiến lược và phát triển năng lực lãnh đạo nữ.

Trong quá trình hoạt động, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định và Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai (trước đây) đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo. Dù đối mặt với biến động kinh tế, quy mô doanh nghiệp không đồng đều, địa bàn rộng, song sự linh hoạt và trách nhiệm của hội viên đã giúp Hội đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối, đóng góp tích cực vào cộng đồng doanh nhân nữ khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Song song đó, các hội thảo, hội nghị lớn mang tính thực tiễn cũng được hội viên tham gia tích cực như: “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao - Nông nghiệp xanh bền vững”, “Xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc”, “Quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP”, “Kết nối giữa Ngân hàng và Doanh nghiệp”, “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số”, tập huấn “Thu hút khách hàng bằng công cụ trí tuệ nhân tạo”, “Quyết toán thuế và đối thoại về chính sách thuế...”.

Hội cũng phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn, nâng cao kiến thức và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Các chương trình giao lưu quốc tế, liên kết vùng phát huy hiệu quả, như gặp gỡ Phu nhân cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, đối thoại doanh nghiệp tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, cùng hoạt động kết nối với Hội Nữ doanh nhân TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Kiên Giang, Thanh Hóa (trước đây)…

nu-doanh-nhan.jpg
Ba nữ doanh nhân thuộc Hội Nữ doanh nhân tỉnh tại lễ vinh danh “Bông hồng Vàng Việt Nam năm 2025”. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, các buổi giao lưu định kỳ như “Café doanh nhân”, “Cà phê sáng cùng nữ doanh nhân” đã trở thành diễn đàn cởi mở để hội viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với cơ quan quản lý và thúc đẩy tinh thần hợp tác trong cộng đồng doanh nhân nữ.

36.jpg
Nữ doanh nhân trẻ Mai Thị Mỹ Lâm-Phó Chủ tịch HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (giữa) cùng sản phẩm của mình tại buổi trao giải cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh khu vực miền Trung-Tây Nguyên 2024. Ảnh: NVCC

“Những hoạt động trên đã góp phần nâng cao bản lĩnh, tri thức, kỹ năng quản trị cho hội viên; đồng thời khẳng định uy tín và vai trò của Hội Nữ doanh nhân tỉnh trong sự phát triển chung của khu vực miền Trung-Tây Nguyên”-bà Đồng Thị Ánh cho hay.

Khẳng định vai trò qua những hoạt động xã hội

Không chỉ khẳng định vị trí trên thương trường, các cấp Hội và hội viên hai tỉnh (trước đây) đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Các hoạt động này không chỉ hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn mà còn khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm và tấm lòng của đội ngũ nữ doanh nhân trong việc chung tay vì cộng đồng.

Ngày 19-11, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu sự hợp nhất giữa Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định và Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai (trước đây), hình thành Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai-một tổ chức thống nhất, năng động và sáng tạo.

Phát huy kết quả nhiệm kỳ trước, Hội tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp nữ và chính quyền, là “ngôi nhà chung” gắn kết, hỗ trợ và đồng hành cùng hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai.

Hằng năm, chương trình “Xuân yêu thương”, “Tết sum vầy” đem đến hàng trăm suất quà cho phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, người khuyết tật và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ dài hạn cho 26 trẻ mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”, Hội đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhiều căn nhà “Mái ấm tình thương”, nhà "Đại đoàn kết" trên địa bàn hai tỉnh. Tại Bình Định cũ, Hội đã hỗ trợ 11 căn nhà tại thị xã Hoài Nhơn và các huyện Vân Canh, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân và An Lão; cùng Hội Nữ doanh nhân Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận trao tặng 1 “Mái ấm tình thương”; tổng kinh phí thực hiện hơn 600 triệu đồng. Tại Gia Lai cũ, đầu năm 2025, Hội đã trao tặng 4 căn nhà “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá 225 triệu đồng.

hoi-nu-doanh-nhan-tinh-trao-mai-am-tinh-thuong-cho-phu-nu-kho-khan-xa-binh-duong.jpg
Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định cũ bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo ở xã Bình Dương. Ảnh: T.K

Các hội viên còn tài trợ xây dựng phòng chờ bệnh nhân tại Khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai); hỗ trợ kinh phí cho Bếp ăn tình thương Bệnh viện Đa khoa Gia Lai; tài trợ Phòng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp phụ nữ Gia Lai; trao 334 suất quà cho bệnh nhi; hỗ trợ Hội Người mù tỉnh và nhiều phần quà dành cho phụ nữ, trẻ em nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Không chỉ ở địa phương, Hội còn tham gia hoạt động liên vùng và quốc tế như ủng hộ 200 triệu đồng giúp đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp cùng Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tặng 2.000 suất quà cho con em chiến sĩ Trường Sa; đồng hành hỗ trợ nhân dân Cuba trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội của hai Hội sau đại hội nhiệm kỳ trước ước đạt hơn 3 tỷ đồng.

2-1.jpg
Hội Nữ doanh nhân tỉnh cùng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định cũ trao biểu trưng hỗ trợ mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo xã Tuy Phước Đông. Ảnh: Thảo Khuy

Bên cạnh hoạt động cấp tỉnh, các chi hội cơ sở cũng tích cực triển khai chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo… góp phần lan tỏa hình ảnh nữ doanh nhân bản lĩnh, nhân ái và giàu trách nhiệm cộng đồng.

Sau hợp nhất, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai hướng đến các mục tiêu trọng tâm như: nâng cao vị thế nữ doanh nhân; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội và doanh nghiệp; nâng cao tính tự chủ tài chính; hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường năng lực tổ chức Hội; phát triển mạnh mạng lưới kết nối trong và ngoài tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

E-magazine Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

Emagazine

(GLO)-Giữa hơi ấm của đất và lửa, chị Đỗ Thị Thanh Vân-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông), đang thổi sức sống mới vào nghề gốm truyền thống. Với chị, làm gốm không chỉ là khởi nghiệp, mà còn là cách gìn giữ bản sắc quê hương bằng tinh thần “xanh” và sáng tạo.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

Doanh nghiệp

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Thời sự - Bình luận

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

Doanh nghiệp

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Doanh nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

Doanh nghiệp

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

null