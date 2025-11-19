Hợp nhất Hội Nữ doanh nhân Bình Định và Gia Lai: Phát huy nội lực, tạo bứt phá trong giai đoạn mới

(GLO)-Việc hợp nhất Hội Nữ doanh nhân Bình Định và Hội Nữ doanh nhân Gia Lai (trước đây) đánh dấu bước ngoặt quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động và khẳng định vị thế của đội ngũ nữ doanh nhân trong bối cảnh mới.

Phát huy nội lực, nâng tầm tri thức doanh nhân nữ

Theo bà Đồng Thị Ánh-Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai (lâm thời), thời gian qua Hội đã triển khai nhiều chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực cho hội viên.

Nổi bật là các khóa: “Bảo vệ dữ liệu và ứng dụng AI an toàn trong doanh nghiệp”, “Giải phóng lãnh đạo”, “Làm chủ giọng nói”, “Văn hóa doanh nghiệp trong thời đại số”; cùng các lớp đào tạo kỹ năng mềm, tư duy chiến lược và phát triển năng lực lãnh đạo nữ.

Trong quá trình hoạt động, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định và Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai (trước đây) đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo. Dù đối mặt với biến động kinh tế, quy mô doanh nghiệp không đồng đều, địa bàn rộng, song sự linh hoạt và trách nhiệm của hội viên đã giúp Hội đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kết nối, đóng góp tích cực vào cộng đồng doanh nhân nữ khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Song song đó, các hội thảo, hội nghị lớn mang tính thực tiễn cũng được hội viên tham gia tích cực như: “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao - Nông nghiệp xanh bền vững”, “Xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc”, “Quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP”, “Kết nối giữa Ngân hàng và Doanh nghiệp”, “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số”, tập huấn “Thu hút khách hàng bằng công cụ trí tuệ nhân tạo”, “Quyết toán thuế và đối thoại về chính sách thuế...”.

Hội cũng phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn, nâng cao kiến thức và mở rộng cơ hội kinh doanh.

Các chương trình giao lưu quốc tế, liên kết vùng phát huy hiệu quả, như gặp gỡ Phu nhân cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, đối thoại doanh nghiệp tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, cùng hoạt động kết nối với Hội Nữ doanh nhân TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Kiên Giang, Thanh Hóa (trước đây)…

Ba nữ doanh nhân thuộc Hội Nữ doanh nhân tỉnh tại lễ vinh danh “Bông hồng Vàng Việt Nam năm 2025”. Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý, các buổi giao lưu định kỳ như “Café doanh nhân”, “Cà phê sáng cùng nữ doanh nhân” đã trở thành diễn đàn cởi mở để hội viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối với cơ quan quản lý và thúc đẩy tinh thần hợp tác trong cộng đồng doanh nhân nữ.

Nữ doanh nhân trẻ Mai Thị Mỹ Lâm-Phó Chủ tịch HTX Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (giữa) cùng sản phẩm của mình tại buổi trao giải cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh khu vực miền Trung-Tây Nguyên 2024. Ảnh: NVCC

“Những hoạt động trên đã góp phần nâng cao bản lĩnh, tri thức, kỹ năng quản trị cho hội viên; đồng thời khẳng định uy tín và vai trò của Hội Nữ doanh nhân tỉnh trong sự phát triển chung của khu vực miền Trung-Tây Nguyên”-bà Đồng Thị Ánh cho hay.

Khẳng định vai trò qua những hoạt động xã hội

Không chỉ khẳng định vị trí trên thương trường, các cấp Hội và hội viên hai tỉnh (trước đây) đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Các hoạt động này không chỉ hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh khó khăn mà còn khẳng định rõ vai trò, trách nhiệm và tấm lòng của đội ngũ nữ doanh nhân trong việc chung tay vì cộng đồng.

Ngày 19-11, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm kỳ 2025-2030 đánh dấu sự hợp nhất giữa Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định và Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai (trước đây), hình thành Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai-một tổ chức thống nhất, năng động và sáng tạo. Phát huy kết quả nhiệm kỳ trước, Hội tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp nữ và chính quyền, là “ngôi nhà chung” gắn kết, hỗ trợ và đồng hành cùng hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai.

Hằng năm, chương trình “Xuân yêu thương”, “Tết sum vầy” đem đến hàng trăm suất quà cho phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, người khuyết tật và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ dài hạn cho 26 trẻ mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”, Hội đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhiều căn nhà “Mái ấm tình thương”, nhà "Đại đoàn kết" trên địa bàn hai tỉnh. Tại Bình Định cũ, Hội đã hỗ trợ 11 căn nhà tại thị xã Hoài Nhơn và các huyện Vân Canh, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân và An Lão; cùng Hội Nữ doanh nhân Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận trao tặng 1 “Mái ấm tình thương”; tổng kinh phí thực hiện hơn 600 triệu đồng. Tại Gia Lai cũ, đầu năm 2025, Hội đã trao tặng 4 căn nhà “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá 225 triệu đồng.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bình Định cũ bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo ở xã Bình Dương. Ảnh: T.K

Các hội viên còn tài trợ xây dựng phòng chờ bệnh nhân tại Khoa Thận nhân tạo (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai); hỗ trợ kinh phí cho Bếp ăn tình thương Bệnh viện Đa khoa Gia Lai; tài trợ Phòng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp phụ nữ Gia Lai; trao 334 suất quà cho bệnh nhi; hỗ trợ Hội Người mù tỉnh và nhiều phần quà dành cho phụ nữ, trẻ em nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Không chỉ ở địa phương, Hội còn tham gia hoạt động liên vùng và quốc tế như ủng hộ 200 triệu đồng giúp đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp cùng Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tặng 2.000 suất quà cho con em chiến sĩ Trường Sa; đồng hành hỗ trợ nhân dân Cuba trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội của hai Hội sau đại hội nhiệm kỳ trước ước đạt hơn 3 tỷ đồng.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh cùng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định cũ trao biểu trưng hỗ trợ mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo xã Tuy Phước Đông. Ảnh: Thảo Khuy

Bên cạnh hoạt động cấp tỉnh, các chi hội cơ sở cũng tích cực triển khai chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo… góp phần lan tỏa hình ảnh nữ doanh nhân bản lĩnh, nhân ái và giàu trách nhiệm cộng đồng.