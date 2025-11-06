Emagazine

E-magazine Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

Trên hành trình tìm hướng đi riêng trong thế giới sáng tạo, chị Đỗ Thị Thanh Vân đã chọn một con đường ít ai đoái hoài - theo đuổi dòng gốm thô mộc.

Từ niềm say mê đất sét, hoa văn truyền thống và khát vọng hồi sinh làng nghề gốm Vân Sơn (phường An Nhơn), chị đang viết lại câu chuyện về “vẻ đẹp của sự mộc mạc và bền vững”.

gom-van-son-2.jpg
Sản phẩm gốm Vân Sơn được chị Vân ứng dụng vào thiết kế nội thất. Ảnh: T.K

Trước khi bén duyên với gốm, chị có hơn 15 năm gắn bó với lĩnh vực thiết kế nội thất. Từ nhu cầu tìm kiếm những vật liệu có thể sản xuất theo thiết kế riêng, chị tìm đến làng gốm Vân Sơn - một làng nghề lâu đời, nay chỉ còn lác đác vài hộ giữ nghề.

“Tôi nhận ra ở đó có một kho tàng bị lãng quên. Những người thợ lớn tuổi vẫn miệt mài làm chum, lu, ấm, chậu - những sản phẩm truyền thống vốn tốn nhiều nguyên liệu, đầu ra hạn chế và không còn đủ sức giữ chân lớp trẻ”-chị kể.

Chính sự trăn trở ấy đã thôi thúc chị bắt đầu hành trình khởi nghiệp với gốm - một khởi đầu không hề dễ dàng. Khi chị mang những mẫu thiết kế mới đến thuyết phục các thợ gốm hợp tác, phần lớn đều từ chối.

“Các cô chú sợ thay đổi vì đã quen làm theo cách cũ. Nhưng tôi hiểu rằng, nếu không thử, làng nghề sẽ dừng lại ở thế hệ này. Sau thời gian thuyết phục, giờ đã có vài cô chú mở lòng làm theo cách của tôi”-chị Vân cho hay.

Với chị, gốm không chỉ là chất liệu của đất, mà còn là cách để thực hành triết lý “khởi nghiệp xanh” - nơi con người tôn trọng tự nhiên và sáng tạo trong giới hạn bền vững.

Khác với các loại vật liệu khác, gốm khi trở về với đất cũng trở lại nguyên bản. Sản phẩm của chị và các nghệ nhân Vân Sơn không tráng men, không phụ gia; tất cả đều được tạo nên từ đất sét, qua bàn tay con người - tự nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường.

Chính lựa chọn đó đã giúp Gốm Vân Sơn tạo được chỗ đứng riêng: trở thành một trong số ít doanh nghiệp sản xuất hoa văn gốm thô cho lĩnh vực xây dựng, với các sản phẩm như gạch ốp trang trí, vật liệu kiến trúc hay chi tiết nội thất thủ công, độc bản.

Với chị Vân, mỗi sản phẩm gốm không chỉ là vật dụng, mà còn là một mảnh văn hóa được tái hiện qua bàn tay người thợ. Đặc biệt, Bình Định xưa là vùng đất của gốm, của tháp Chăm, của gạch ngói đất nung. Tất cả đều mang hơi thở của đất.

Gần gũi hơn, chất gốm đất nung Vân Sơn có độ xốp và sắc đỏ rực, gợi liên tưởng đến những viên gạch của tháp Cánh Tiên - biểu tượng kiến trúc Chăm trong vùng. Vì thế, dù không có nguồn xác thực, nhiều người vẫn tin rằng giữa hai chất liệu ấy có sự gắn bó với nhau.

gom-van-son-3.jpg
Chị Vân giới thiệu họa tiết phụng thời Lý được sản xuất tại làng gốm Vân Sơn. Ảnh: T.K

Càng tìm hiểu, chị càng say mê vẻ đẹp mộc mạc, nguyên sơ của gốm Vân Sơn - nơi mỗi sản phẩm mang hơi thở của đất, dấu vết của lửa và vẻ đẹp của sự ngẫu nhiên. Từ niềm say mê ấy, chị tìm cách thổi thêm “hồn đương đại” vào từng sản phẩm, để mỗi tác phẩm không chỉ đẹp mà còn kể được câu chuyện riêng của mình.

“Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên do quá trình nung lửa mang lại, tôi thường thiết kế riêng cho từng sản phẩm theo sự kiện hay chủ đề. Tôi xem đó là cách để gốm Vân Sơn kể câu chuyện của riêng mình”-chị Vân chia sẻ.

Cách làm này giúp gốm Vân Sơn vừa giữ được vẻ đẹp truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu hiện đại - bền, tinh giản và có tính ứng dụng cao trong kiến trúc. Với chị Vân, đó không chỉ là hướng phát triển sản phẩm, mà còn là cách gìn giữ nghề bằng ngôn ngữ sáng tạo của thời đại.

Giống như người Nhật tìm thấy vẻ đẹp trong sự giản dị qua triết lý Wabi-Sabi, gốm Vân Sơn của chị Vân cũng mang tinh thần ấy - thô mộc, độc bản và tự nhiên. Mỗi sản phẩm là sự hòa quyện giữa triết lý thẩm mỹ và hơi thở của đời sống hiện đại.

Hiện nay, sản phẩm của Gốm Vân Sơn chủ yếu được giới thiệu qua các hội chợ, triển lãm, hội nghị ngành Xây dựng và trên các kênh trực tuyến như Shopee, TikTok hay các buổi livestream kể chuyện làng nghề. Một số công ty xây dựng đã bắt đầu đặt hàng gạch gốm trang trí cho công trình.

Tuy vậy, chị Vân cho biết: “Điều khó nhất là làm sao để người làm kiến trúc hiểu và ứng dụng được cái hồn mộc mạc này trong tổng thể không gian”.

Hơn cả một cơ sở sản xuất, chị mong Gốm Vân Sơn trở thành nhịp cầu kết nối giữa nghề xưa và đời sống hôm nay. Chị cũng kỳ vọng chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ thành lập hợp tác xã tại làng nghề để quy tụ nghệ nhân, tạo tiếng nói chung và đưa gốm Vân Sơn trở thành điểm đến văn hóa - du lịch trong tương lai.

Với chị Vân, tương lai của làng nghề không chỉ nằm trong những lò nung, mà trong cách mỗi sản phẩm được kể như một câu chuyện văn hóa sống động.

Để đa dạng hóa sản phẩm, chị Đỗ Thị Thanh Vân còn chủ động tham quan, học tập, liên kết với nhiều làng nghề gốm truyền thống trên cả nước như: Bát Tràng (Hà Nội), Bàu Trúc (Ninh Thuận)...

Mỗi chuyến đi là một lần chị được gặp gỡ, học hỏi và lắng nghe câu chuyện của những người thợ gốm lâu năm. Càng đi nhiều, chị càng thêm trân quý giá trị văn hóa của nghề, càng thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và làm mới gốm Vân Sơn - để dòng gốm thô mộc của quê hương có thể hòa nhịp cùng các vùng gốm khác trên bản đồ gốm Việt.

Hành trình đến với gốm Vân Sơn của chị Đỗ Thị Thanh Vân. Clip: Thảo Khuy
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chị Nguyễn Thị Kim Hân (khối Phú Xuân, xã Tây Sơn, bên trái) hướng dẫn lao động nữ làm việc tại cơ sở may của mình. Ảnh: Hải Yến

Ðồng hành cùng phụ nữ nâng cao tri thức, phát triển kinh tế

(GLO)- Thông qua việc triển khai Ðề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Ðề án 939), các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã đồng hành cùng hội viên trên hành trình vươn lên làm chủ cuộc sống, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Thư viện xanh về làng Canh Tiến

E-magazine Thư viện xanh về làng Canh Tiến

Emagazine

(GLO)-6 năm qua, những người trẻ tham gia dự án Thư viện xanh đã tích cực vận động tài trợ sách, làm sản phẩm tái chế, trang trí điểm đọc… Từ đó, 8 thư viện đã hình thành, góp phần lan tỏa văn hóa đọc ở những nơi trẻ em còn nhiều thiệt thòi.

Kỳ cuối: Khát vọng vươn xa

E-magazine Sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định: Tầm nhìn chiến lược, hiệu quả bước đầu - Kỳ cuối: Khát vọng vươn xa

Emagazine

(GLO)- Sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định không chỉ là sự kiện hành chính mà còn là bước đi chiến lược, khởi đầu cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trong tầm nhìn dài hạn, sự hợp nhất này mở ra cơ hội để Gia Lai trở thành “cực tăng trưởng mới” của khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên.

Kỳ 4: Nhận diện thách thức, tháo gỡ kịp thời

E-magazine Sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định: Tầm nhìn chiến lược, hiệu quả bước đầu - Kỳ 4: Nhận diện thách thức, tháo gỡ kịp thời

Emagazine

(GLO)- Bên cạnh kết quả đạt được, nhiều khó khăn, thách thức cũng được tỉnh Gia Lai nhận diện kịp thời sau sáp nhập. Với sự chỉ đạo quyết liệt và vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, các vướng mắc từng bước được tháo gỡ.

Kỳ 3: Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

E-magazine Sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định: Tầm nhìn chiến lược, hiệu quả bước đầu - Kỳ 3: Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Emagazine

(GLO)- Sau 3 tháng hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vận hành ổn định, hoạt động theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao rõ rệt hiệu lực quản lý và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Nông dân U60 biến vườn nho thành điểm check-in hút khách

Nông dân U60 biến vườn nho thành điểm check-in hút khách

Emagazine

(GLO)- Tọa lạc bên bờ kè sông Lại Giang (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), vườn nho của ông Phùng Bá Thân (SN 1966) đã trở thành điểm check-in “gây sốt” mùa hè qua. Không chỉ hút mắt bởi sắc xanh và chùm nho trĩu quả, nơi đây còn gợi mở tiềm năng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Không gian trẻ - trải nghiệm vui

E-magazine Không gian trẻ - trải nghiệm vui

Emagazine

(GLO)- Những mô hình do giới trẻ khởi xướng như Phiên chợ cộng đồng đậm tinh thần “sống xanh” đến khu tích hợp giữa ăn uống với giải trí, hay tổ chức workshop mỗi ngày… mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút nhiều độ tuổi tham gia.

Gia Lai: Hợp lực để bứt phá

E-magazine Gia Lai: Hợp lực để bứt phá - Kỳ cuối: Hành động ngay, không hô hào quyết tâm suông

Emagazine

(GLO)- Nhận diện chính xác tiềm năng lợi thế là cơ sở quan trọng để toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân Gia Lai cùng chung sức đóng góp vào công cuộc dựng xây quê hương trong giai đoạn mới. Tất cả cùng bắt tay vào hành động, không hô hào theo kiểu quyết tâm suông.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

TN - Đất & Người

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bà con nông dân trải bạt dưới từng gốc cà phê để thu hái. Ảnh: Vũ Thảo

E-magazine Chủ động ứng phó trước chính sách thương mại của Mỹ

Emagazine

(GLO)- Mỹ là một trong những thị trường đang chiếm khoảng 9-10% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, với các mặt hàng chủ yếu như cà phê nhân, mủ cao su. Trước việc Mỹ sẽ áp mức thuế mới, nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng phó, điều chỉnh chiến lược thị trường, tối ưu chi phí, chuẩn hóa sản phẩm.

Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

E-magazine Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

Emagazine

(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.

Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

E-magazine Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

Emagazine

(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.