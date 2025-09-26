Biết được hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình ông Nguyễn Văn Châu (SN 1964, ở xã Tây Sơn), người hàng xóm Nguyễn Ngọc Quý (SN 1973) đã đứng ra kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, đồng thời trực tiếp góp công, góp của và cả phần đất ở để giúp gia đình ông Châu có ngôi nhà mới.

Ông Nguyễn Ngọc Quý thăm hỏi gia đình ông Châu. Ảnh: Thảo Khuy

Vợ chồng ông Châu đều mắc bệnh tâm thần, cô con gái 18 tuổi bị tự kỷ từ nhỏ, không thể tự chăm sóc bản thân. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào nghề bán vé số của ông Châu, nhưng thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải cuộc sống.

Ngôi nhà của ông Châu đã xuống cấp nghiêm trọng. Đến ngày 19-2-2025, mái nhà bị sập hoàn toàn, rất may không gây thương vong. Trước cảnh ngộ thương tâm, bà con lối xóm cùng nhau hỗ trợ tháo dỡ phần mái hư hỏng để tránh rủi ro khác. Thấu hiểu khó khăn của gia đình hàng xóm, ông Quý quyết định đứng ra vận động bạn bè, người thân và liên hệ với chính quyền địa phương để tìm nguồn hỗ trợ.

Ngôi nhà của ông Châu được ông Quý đứng ra xây dựng khang trang, đầy đủ tường rào, cổng ngõ. Ảnh: Thảo Khuy

Nhờ đó, gia đình ông Châu được địa phương hỗ trợ 30 triệu đồng, các nhà hảo tâm đóng góp gần 110 triệu đồng. Riêng ông Quý còn tặng 10 m² đất ở, trực tiếp trông coi thợ xây, trích tiền riêng lo trà nước, ăn uống trong suốt quá trình xây dựng.

Căn nhà mới của ông Châu rộng 80 m², được lát nền, ốp gạch khang trang, sạch sẽ. Không giấu được niềm vui nhưng lại chẳng thể giãi bày, ông Châu chỉ có thể gật đầu liên tục và nở nụ cười hiền khi có người hỏi sắp có nhà mới có thích không?

Ông Quý chia sẻ về cơ duyên giúp đỡ gia đình ông Châu xóa nhà tạm. Clip: Thảo Khuy

Ông Quý bộc bạch: “Trước giờ, nhà anh Châu luôn cửa đóng then cài nên ít ai biết tình trạng xuống cấp bên trong. Từ khi mái nhà bị sập, chúng tôi mới thấy rõ hoàn cảnh khó khăn và cùng nhau giúp mỗi người một tay. Hàng xóm tắt lửa, tối đèn có nhau, giúp được gia đình anh Châu, tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn nhiều”.

Sau khi hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, các địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững.

Theo ông Đoàn Văn Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc, để giảm nghèo bền vững, điều cốt lõi là phải có sinh kế ổn định. Vì vậy, bên cạnh xóa nhà tạm, xã Tuy Phước Bắc chú trọng tạo sinh kế bền vững cho người dân. Đến nay, các dự án đã hỗ trợ 322 con bò giống cho 169 hộ với tổng kinh phí hơn 5,1 tỷ đồng.

“Từ Chương trình “Giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề giai đoạn 2021-2025”, xã triển khai 11 dự án giảm nghèo bền vững với tổng kinh phí 6,52 tỷ đồng, hỗ trợ 184 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ khuyết tật”-ông Điệp chia sẻ.

Xã Canh Vinh đã hoàn thành mục tiêu xóa 168 nhà tạm, dột nát (114 nhà xây mới, 54 nhà sửa chữa). Không dừng lại ở việc lo chỗ ở, địa phương xác định “an cư” phải gắn liền với “lạc nghiệp”. Hàng loạt chương trình hỗ trợ sinh kế được triển khai: cấp vốn, cây-con giống, tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề, kết nối thị trường.

Đặc biệt, thôn Canh Tiến được xã định hướng phát triển du lịch sinh thái - cộng đồng gắn với Hồ Núi Một, rừng phòng hộ, thác - suối nguyên sơ và bản sắc văn hóa của dân tộc Bahnar. Xã đang xây dựng Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại làng Canh Tiến, dự kiến công bố sản phẩm du lịch vào cuối năm 2025, mở ra hướng sinh kế bền vững cho người dân.

Thôn Canh Tiến nằm biệt lập, xung quanh là non xanh nước biếc, được xã định hướng phát triển du lịch sinh thái - cộng đồng. Ảnh: Dũng Nhân

Bí thư Đảng ủy xã Canh Vinh Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ: “Sự hiện diện của Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Ðịnh đã mang đến nhiều cơ hội việc làm tại chỗ. Chỉ tính từ đầu năm đến tháng 8-2025, gần 500 lao động địa phương đã vào làm việc trong khu công nghiệp; nhiều hộ chuyển dịch từ thuần nông sang kinh doanh dịch vụ, nhà trọ, vận tải… góp phần đa dạng hóa nguồn thu nhập”.

Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nguyễn Tuấn Anh (giữa) kiểm tra thực tế tại đồng ruộng để có giải pháp hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng hợp lý. Ảnh: Quang Tấn

Xã biên giới Ia Mơ tiến hành đánh giá toàn diện mức độ thiếu hụt của từng hộ nghèo, đặc biệt là 36 hộ vừa được hỗ trợ nhà ở. Ngoài ra, xã cũng xây dựng các mô hình kinh tế nông-lâm kết hợp để tận dụng lợi thế từ công trình hồ thủy lợi Ia Mơr.

Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nguyễn Tuấn Anh cho biết thêm: “Xã phối hợp với doanh nghiệp triển khai thí điểm 30 ha trồng thuốc lá trên diện tích đất kém hiệu quả. Nếu thành công, mô hình này sẽ mở ra hướng đi mới, góp phần tăng thu nhập, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế địa phương”.

Xã Ia Hrú tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ bò sinh sản cho người dân phát triển chăn nuôi. Ảnh: Quang Tấn

Xã Ia Hrú đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ 30 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn với tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng. Trong đó, địa phương ưu tiên những hộ đã được vay nhưng mức vay còn thấp, cần vốn mở rộng sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch UBND xã Hrú Trần Minh Tâm thông tin: Xã đang tập trung tuyên truyền, vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng có năng suất thấp sang những loại cây có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, xã hỗ trợ người dân cải tạo diện tích đất trồng lúa một vụ kém hiệu quả để chuyển sang trồng mía, dâu nuôi tằm, nhãn hương chi… Đây là các mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Chủ tịch UBND xã Hrú Trần Minh Tâm thông tin về kế hoạch hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Clip: Quang Tấn

Để đạt được kỳ tích trong xóa nhà tạm, nhà dột nát, kinh nghiệm của tỉnh Gia Lai không nằm ở đâu xa mà chính là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh, những kết quả đạt được càng làm sâu sắc thêm bài học lớn: sự lãnh đạo quyết liệt, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp - giám sát hiệu quả của Mặt trận, đoàn thể và lực lượng vũ trang; tinh thần đồng thuận, trách nhiệm, sẻ chia của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp là chìa khóa của thành công.

“Từ một chương trình giàu ý nghĩa, chúng ta đã hình thành một phương thức tổ chức công việc hiệu quả, có thể vận dụng cho nhiều chương trình an sinh xã hội khác trong thời gian tới”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh cũng khẳng định: Tỉnh Gia Lai cam kết giữ vững và phát huy thành quả đã đạt được, kiên quyết không để tái diễn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là chính sách nhà ở xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục chuẩn hóa quy trình điều hành, số hóa giám sát, mở rộng các mô hình tốt, để mỗi ngôi nhà mới không chỉ là một mái ấm an cư, mà còn là động lực để người dân vươn lên, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Các địa phương phía Tây Gia Lai tập trung hướng dẫn người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp gắn với liên kết theo chuỗi giá trị. Ảnh: Quang Tấn

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát - công trình của ý Đảng, lòng dân đã và đang củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Với tỉnh Gia Lai, 12.520 căn nhà “3 cứng” được xây dựng không chỉ mang lại nơi “an cư” mà còn là nền móng vững chắc giúp từng gia đình có cơ hội “lạc nghiệp”.