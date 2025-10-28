Nép mình bên hồ Núi Một, làng Canh Tiến trước đây thuộc xã Canh Liên, sau sáp nhập thuộc xã Canh Vinh. Với diện tích tự nhiên khoảng 5,25 ha, làng Canh Tiến hiện có 176 hộ với 585 nhân khẩu, chủ yếu là người Bahnar, Chăm…

Người dân làng Canh Tiến niềm nở đón khách. Ảnh: H.P

Sáng sớm, mây vương trên đỉnh đèo Nha Sam. Con đường mới mở dẫn vào làng Canh Tiến như dài hơn, rộng hơn và cũng sáng hơn giữa màu xanh của núi rừng.

Những ngày này, làng Canh Tiến nhộn nhịp, hối hả như một “đại công trường”. Đó là hình ảnh công nhân ngành điện đang hoàn thiện thắp sáng các tuyến đường; người dân tất bật làm lại tường rào, cổng ngõ…

Sau gần 2 năm thi công, công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến dài hơn 13,2 km với vốn đầu tư 156 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành.

Trước đó, vào cuối tháng 4-2025, làng Canh Tiến cũng chính thức có điện lưới quốc gia.

Theo Trưởng thôn Đinh Văn Tào, trước đây, để đến được Canh Tiến phải đi bộ theo đường mòn băng qua cánh rừng xuyên đèo Nha Sam hoặc phải đi đò ngang từ hồ Núi Một (xã An Nhơn Tây).

Không điện, không đường, sóng điện thoại lúc có lúc không khiến cho ngôi làng như biệt lập với thế giới bên ngoài, như một thung lũng “cô đơn”.

Điện, đường đã có, con đường phát triển của làng Canh Tiến bắt đầu được cấp ủy, chính quyền địa phương hoạch định.

Đặc biệt, trong 3 khâu đột phá được Đảng bộ xã Canh Vinh đề ra trong giai đoạn 2025-2030, làng Canh Tiến được xác định là hạt nhân để xây dựng Canh Vinh thành điểm đến du lịch đặc sắc.

Từ khi có điện quốc gia, cuộc sống người dân làng Canh Tiến đã được cải thiện. Ảnh: H.P

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy-Bí thư Đảng ủy xã Canh Vinh-cho hay: Làng Canh Tiến sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng với nhiều suối đẹp, trong vắt, thác đá cao và thảm thực vật phong phú. Đây là lợi thế lớn để phát triển du lịch sinh thái, dã ngoại, trekking.

Ngoài ra, Canh Tiến còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc như nhà sàn, nhà rông, nghề dệt thổ cẩm, lễ hội cồng chiêng và ẩm thực phong phú.

“Tiềm năng, lợi thế của Canh Tiến đã có sẵn, nếu được tổ chức khai thác bài bản, hứa hẹn sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn du khách. Trên cơ sở đó, địa phương đang từng bước đầu tư hạ tầng để phát triển du lịch cộng đồng gắn với tạo sinh kế để nâng cao đời sống người dân”-bà Thủy cho hay.

Đầu tháng 10-2025, UBND xã Canh Vinh khởi công xây dựng tuyến đường dài 1,2 km tại làng Canh Tiến. Tuyến đường có lộ giới 8 m, mặt đường bê tông rộng 6m, tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng.

Tuyến đường này lâu nay vẫn được xem là “xương sống” của làng, thế nhưng đường nhỏ, chật hẹp, gây nhiều trở ngại.

Người dân di dời tường rào, cổng ngõ để xây dựng tuyến đường giao thông dài 1,2 km ngay trong làng Canh Tiến. Ảnh: H.P

Theo Chủ tịch UBND xã Dương Hiệp Hòa, việc đầu tư tuyến đường này sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy giao thương. Đồng thời, mở ra cơ hội phát triển du lịch cộng đồng, khai thác cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa truyền thống.

“Toàn tuyến mở rộng ảnh hưởng đến 90 thửa đất của người dân, nhưng đa phần đều tự nguyện hiến đất làm đường. Đây là điều rất quý. Xã đã tổ chức tuyên dương các trường hợp này”-ông Hòa nói.

Sau khi hiến đất làm đường, anh Viện (phải) xây lại tường rào. Ảnh: H.P

Đang tất bật xây dựng lại tường rào, anh Viện (31 tuổi) chia sẻ: "Hơn 50 hộ dân đã tự nguyện hiến đất để mở rộng tuyến đường. Ngoài việc đi lại thuận tiện thì nhà mình cũng sẽ đẹp và có giá trị hơn. Việc có ích như vậy thì mình làm thôi”.

Nhà kế bên anh Viện, chị Đoàn Thị Thủy (25 tuổi) cho biết: Gia đình nằm trong diện hộ nghèo và vừa được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà mới theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo chị Thủy, chính quyền địa phương rất quan tâm đến đời sống người dân trong làng. Riêng các gia đình hiến đất đều được xã tặng giấy khen, tuyên dương và hỗ trợ làm lại tường rào, cổng ngõ.

Hạ tầng giao thông và lưới điện quốc gia được coi là động lực thúc đẩy sự phát triển của mỗi địa phương. Đây cũng chính là động lực để Canh Tiến phát triển mạnh mẽ trong tương lai.