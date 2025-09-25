Bộ Công an phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao nhà cho gia đình ông Đinh Hyôn (làng Hrak, xã Mang Yang). Ảnh: Quang Tấn

Canh Liên là xã đặc biệt khó khăn, được mệnh danh là “cổng trời”. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức lực lượng giúp địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.

Ròng rã 3 tháng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã giúp người dân các làng Kà Nâu, Kà Bông, Hà Giao, Kon Lót, làng Chồm của xã Canh Liên trên 2.030 ngày công để xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đồng thời, trực tiếp đảm nhận vận chuyển trên 1.050 tấn vật liệu xây dựng, góp phần giảm chi phí công trình. Nhờ đó, 101 hộ thuộc đối tượng hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát tại 5 làng của xã Canh Liên đã hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng nhà.

Là một trong những hộ khó khăn được hỗ trợ xóa nhà tạm, ông Đinh Văn Du (49 tuổi, ở làng Kà Nâu) rưng rưng: “Nhiều lúc nghĩ xót xa, thương con vô cùng mà lực bất tòng tâm. Tưởng đâu phải sống cả đời trong cái nhà dột nát. Có nhà là nhờ Nhà nước, nhờ bộ đội. Đúng là ngôi nhà trong mơ của gia đình tôi”.

Ngày được bộ đội lên đặt từng viên gạch để xây dựng móng nhà, niềm vui về một tương lai tươi sáng đã hiện rõ trên gương mặt của bà Đinh Thị Bao (58 tuổi, làng Kà Nâu). Bà Bao bộc bạch: “Vợ chồng tôi có 5 người con đều đã lập gia đình. Cuộc sống của các các con cũng khó khăn nên không hỗ trợ mình được nhiều. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, bộ đội góp công làm nhà, mình vui lắm. Giờ đã có nhà mới, mình sẽ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế”.

Niềm vui của cụ bà Đinh Thị Lơn (80 tuổi, ở làng Chồm, xã Canh Liên) khi được bộ đội hỗ trợ xây dựng nhà. Ảnh: Hồng Phúc

Bí thư Đảng ủy xã Canh Liên Đoàn Vũ Cường khẳng định: Bộ đội về địa phương để hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở. Việc làm này góp phần củng cố lòng tin của bà con dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh giúp người dân xã Canh Liên xóa nhà tạm. Clip: Hồng Phúc

Ngoài Canh Liên, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh cũng tham gia cùng chính quyền địa phương xóa nhà tạm, nhà nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ ở các địa phương khác. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tham gia 14.205 ngày công để xóa 475 nhà tạm, nhà dột nát. Riêng lực lượng Bộ đội Biên phòng triển khai xây dựng 10 căn nhà trị giá hơn 1 tỷ đồng, trong đó, kinh phí do cán bộ, chiến sĩ ủng hộ và các nhà hảo tâm hỗ trợ trên 700 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh giúp người dân xóa nhà tạm. Ảnh: Hồng Phúc

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - nhấn mạnh: “Trong chiến tranh, nhân dân đã không tiếc công tiếc của để che chở, đùm bọc bộ đội. Trong thời bình, chúng tôi luôn xác định dân với quân như cá với nước. Trong điều kiện, khả năng của mình, giúp cho người dân được gì LLVT tỉnh sẽ làm bằng cả tấm lòng”.

Ở xã Ia Pa, câu chuyện về Trung tá Lê Đình Hải - Phó Trưởng Công an xã đã chạm đến trái tim nhiều người. Anh không chỉ làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở mà còn tự bỏ tiền túi xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Trung tá Lê Đình Hải trích tiền túi xây dựng căn nhà cho bà Kpă H’Quế. Ảnh: Quang Tấn

Giữa trưa nắng, Trung tá Hải đón chúng tôi tại buôn Ma San, nơi căn nhà mới của bà Kpă H’Quế (SN 1950) đã được xây dựng khang trang.

Bà H’Quế bị tàn tật từ nhỏ, không đi đứng bình thường được. Căn nhà thuộc Chương trình 134 được xây dựng từ năm 2005 đã xuống cấp. Sát cạnh bên, ngôi nhà của người con trai là ông Kpă Amlot (SN 1971) cũng chẳng khá hơn. Căn nhà trống hoác, tồi tàn nhưng lại là nơi nương náu của ông cùng con gái và 2 đứa cháu ngoại.

Gia đình ông Amlot thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đáng tiếc, khi có kết quả rà soát thì ông Amlot đổ bệnh, gia đình phải bán mảnh đất duy nhất để có tiền thuốc men nhưng ông vẫn không qua khỏi. Do vậy, trường hợp này không còn thuộc diện được hỗ trợ. Từ ngày con trai qua đời, bà H’Quế và mấy đứa cháu, chắt phải mắc võng, trải chiếu dưới gầm nhà sàn để ở.

Bà Kpă H’Quế cùng các cháu sống tạm bợ dưới gầm nhà sàn. Ảnh: Quang Tấn

“Nhiều lần đến thăm, chỉ thấy nồi cơm trắng với muối hay gói mì tôm, tôi rất xót xa. Một hộ già yếu, neo đơn, tàn tật lại không còn nơi ở ổn định, nếu không giúp thì mình day dứt mãi” - Trung tá Hải chia sẻ.

Sau khi bàn bạc với vợ, anh Hải đã quyết định lấy số tiền dành dụm của 2 vợ chồng để xây nhà mới cho bà H’Quế. Ban đầu dự tính 60-70 triệu đồng, song trong quá trình thi công, để đảm bảo gia đình có chỗ ở khang trang, có bếp, nhà vệ sinh khép kín, chi phí đội lên hơn 80 triệu đồng. Ngôi nhà mới rộng 75 m², gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp và công trình phụ, là thành quả từ tấm lòng của người chiến sĩ Công an vì dân.

Điều đáng quý là dù kinh tế gia đình còn khó khăn, vợ chồng anh Hải vẫn đồng lòng. Chị Ung Thị Châu Trang - vợ anh Hải luôn tự hào về việc làm của chồng: “Tiền tích góp bao năm của hai vợ chồng cho đi đúng là xót, nhưng khi chứng kiến hoàn cảnh của bà H’Quế, tôi thấu hiểu và ủng hộ quyết định của chồng”.

Không dừng lại ở một trường hợp, Trung tá Hải còn tiếp tục hỗ trợ những hộ nghèo khác. Điển hình, ông Kpă Sun (buôn Marin 2) được cấp 30 triệu đồng để sửa nhà, nhưng nhà ván đã mục nát, gia đình lại nợ nần, không đủ đối ứng. Anh Hải liền hỗ trợ thêm 20 triệu đồng, cộng với 10 triệu đồng xã vận động, giúp xây dựng căn nhà kiên cố. Từ những hành động lặng lẽ nhưng đầy yêu thương, Trung tá Lê Đình Hải đã khẳng định phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Trung tá Hải chia sẻ cơ duyên hỗ trợ bà H’Quế xóa nhà tạm. Âm: Quang Tấn

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ ngày công để các hộ dân giảm chi phí xây dựng. Ảnh: Quang Tấn

Tại hội nghị tổng kết Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Bộ Công an trên địa bàn 3 tỉnh Tây Nguyên diễn ra mới đây tại phường Diên Hồng, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh, thông tin: Gia Lai là tỉnh có số nhà tạm, nhà dột nát cần hỗ trợ cao thứ 3 cả nước. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, Công an tỉnh Gia Lai đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ đóng góp 2 ngày lương với số tiền 5,4 tỷ đồng. Đồng thời, huy động nguồn xã hội hóa được hơn 2,78 tỷ đồng, hàng nghìn tấn vật liệu xây dựng, cùng hơn 5.000 ngày công hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

“Đây là món quà ý nghĩa mà lực lượng Công an nhân dân gửi tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” - Thiếu tướng Nhân khẳng định.

Mỗi căn nhà được dựng không chỉ là một công trình mà còn là một món quà, một mái ấm chứa chan tình thương; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, Bộ Công an đã huy động toàn lực lượng quyên góp 362 tỷ đồng, cùng 373 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ xóa hơn 10.000 căn nhà tạm, nhà dột nát tại nhiều địa phương. Trong đó, Bộ Công an đã hỗ trợ tỉnh Gia Lai 231 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà cho hàng nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách.

