Đổi đời nhờ được hỗ trợ nhà ở

(GLO)- Được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở kiên cố, nhiều hộ nghèo ở xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) đã hiện thực hóa giấc mơ an cư để tập trung phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Gia đình anh Đinh Văn Vàng (làng Groi) trước đây thuộc diện hộ nghèo, sinh sống trong ngôi nhà xuống cấp. Nhiều hôm đang đi làm, thấy mưa lớn, anh phải bỏ dở công việc chạy về che chắn đồ đạc, lúa gạo để khỏi bị ướt. Sống trong căn nhà ẩm thấp, mưa lạnh thất thường, các con anh thường xuyên đau ốm, ảnh hưởng đến kinh tế gia đình.

Năm 2024, được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng, anh Vàng vay mượn thêm 150 triệu đồng của người thân và Ngân hàng CSXH để đầu tư xây dựng căn nhà vững chắc, đảm bảo cho sinh hoạt gia đình. Ngày về nhà mới, vợ chồng anh còn được hỗ trợ 1 con bò để chăn nuôi.

“Nhà cửa ổn định, tôi yên tâm làm việc tại Xí nghiệp cơ giới nông nghiệp An Khê. Tranh thủ ngày nghỉ, tôi cùng vợ chăm sóc đàn bò, trông nom gần 5 sào mía, hơn 2 ha cây keo. Tôi đã trả hết nợ cũ và mới vay 30 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân mua 6 sào đất đồi để trồng keo”, anh Vàng vui mừng kể.

Theo ông Đinh Leng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Groi: Làng có 178 hộ, người dân tộc thiểu số chiếm hơn 90% dân số. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhiều hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; vay vốn đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Nếu như trước đây, phần lớn các gia đình trong làng đều là hộ nghèo, cận nghèo thì hiện nay chỉ còn hơn 1/4 số hộ thuộc diện này.

Được hỗ trợ xây dựng nhà ở, có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và vươn lên cũng là điểm chung của nhiều hộ dân ở các làng khác trên địa bàn xã Ya Hội.

Chị Đinh Thị Dất (làng Đê Chơ Gang) cùng các con trong căn nhà kiên cố. Ảnh: Ngọc Minh

Trong căn nhà kiên cố, chị Đinh Thị Dất (làng Đê Chơ Gang) cùng các con tíu tít trò chuyện, chuẩn bị sách vở cho năm học mới 2025 - 2026. Không khí vui vẻ này đã dần xóa nhòa những ngày tháng nhiều lo âu, trăn trở trước đây, khi vợ chồng chị có 3 người con, kinh tế gia đình còn khó khăn. Căn nhà nhỏ của gia đình đã ở nhiều năm trong tình trạng xập xệ, dột nát nhưng không có tiền sửa chữa.

Đầu năm 2024, được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, vợ chồng chị Dất vay của người thân thêm 30 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Năm ngoái, Nhà nước còn hỗ trợ 1 con bò góp phần giúp gia đình chị vươn lên thoát nghèo.

“Hàng ngày, tôi sắp xếp việc nhà, tranh thủ cắt cỏ nuôi bò và chăm sóc gần 1 sào lúa, gần 1 ha keo. Vợ chồng chịu khó làm thuê, nay đã trả hết nợ. Giờ tôi dành dụm tiền lo cho các con ăn học và đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi”, chị Dất tươi cười nói.

Gia đình anh Đào Văn Día (làng Mông) trước đây cũng là hộ nghèo, cuộc sống hết sức chật vật trong căn nhà cũ kỹ. Hơn một năm qua, cuộc sống gia đình anh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi dọn về căn nhà mới được xây dựng với chi phí 90 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình vay mượn thêm 30 triệu đồng).

Anh Día bày tỏ: “Có nơi ở ổn định, vợ chồng tôi bảo ban nhau làm lụng, phát triển kinh tế. Tôi có 1,5 ha đất trồng đậu đen 2 vụ/năm, 4 sào mía và chăn nuôi trâu. Những lúc nông nhàn, vợ chồng tôi chặt mía, thu hoạch keo thuê để có thêm thu nhập, đời sống ngày càng tốt hơn”.

Ổn định chỗ ở, anh Đào Văn Día (bìa trái) chăm chỉ sản xuất để phát triển kinh tế. Ảnh: Ngọc Minh

Theo ông Cao Nhật Lam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ya Hội, xã hiện có 9 thôn, làng với 2.157 hộ dân. Trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm 41,1% dân số. Song song với huy động các nguồn lực, xã chỉ đạo các cơ quan chuyên trách, thôn, làng vận động người dân phát huy nội lực; đồng thời tạo được sự đồng thuận lan tỏa trong cộng đồng về việc giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo.

“Từ đầu năm 2025 đến nay, xã đã xây dựng, sửa chữa nhà cho 88 hộ dân khó khăn về nhà ở. Qua đó, hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn; giúp các hộ an cư lạc nghiệp, vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển KT-XH địa phương”, ông Cao Nhật Lam cho biết.