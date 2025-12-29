Ðảm bảo nhu cầu đi lại dịp Tết

(GLO)- Cận Tết Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp vận tải tăng chuyến, bố trí xe dự phòng để phục vụ hành khách, nhất là công nhân, sinh viên và người lao động. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị duy trì các chuyến xe giảm giá, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, giúp hành trình về quê thuận tiện và an toàn.

Tăng chuyến phục vụ cao điểm

Theo các doanh nghiệp vận tải (DNVT), Tết Bính Ngọ 2026 có thời gian nghỉ tập trung ngắn, trong khi người dân có xu hướng về quê đông hơn do nhiều gia đình không thể về Tết trong năm trước vì khó khăn kinh tế. Cùng với đó, chi phí nhiên liệu, nhân công và bảo dưỡng phương tiện vẫn ở mức cao.

Vì vậy, giá vé xe Tết dự kiến tăng từ 40-60% so với ngày thường, tập trung ở các tuyến từ TP Hồ Chí Minh đi miền Trung và Tây Nguyên. Theo các nhà xe, mức tăng này nhằm bù đắp chi phí xe chạy rỗng chiều ngược lại và chi phí phát sinh do tăng chuyến phục vụ cao điểm.

Hãng xe Phương Trang thường xuyên là DNVT có mức tăng giá vé thấp trong dịp Tết. Ảnh: Hải Yến

Ông Lâm Chánh Trung - đại diện Công ty CP Xe khách Phương Trang Chi nhánh Quy Nhơn - cho biết: “Cao điểm từ khoảng ngày 15-25 tháng Chạp, lượng khách tăng rất nhanh. Chúng tôi phải bố trí xe dự phòng, tăng từ 10-50 xe mỗi ngày tùy thời điểm.

Giá vé được điều chỉnh trong khung cho phép, song đơn vị vẫn áp dụng chính sách giảm giá cho sinh viên đặt vé online”.

Nhiều DNVT lớn như Phương Trang, Thuận Thảo, An Phú, Hoàng Dũng… đều xây dựng phương án tăng chuyến, kéo dài khung giờ hoạt động nhằm hạn chế tình trạng “cháy vé”. Đồng thời, các DN khuyến cáo hành khách nên mua vé qua website, ứng dụng hoặc fanpage chính thức để tránh bị “cò vé” lợi dụng, đẩy giá.

Ở góc độ người đi xe, chị Phạm Thị Hồng - công nhân đang làm việc ở Khu công nghiệp Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Thu nhập của công nhân không cao, trong khi giá vé Tết tăng khiến chi phí về quê đội lên đáng kể. Nhưng nếu không về thì lại thấy thiếu Tết. Nhiều người phải chắt chiu từ mấy tháng trước để mua vé”.

Xe nghĩa tình hỗ trợ người dân

Bên cạnh xu hướng tăng giá chung, thị trường vé xe Tết năm nay vẫn ghi nhận nỗ lực chia sẻ với người dân của một số DNVT.

Nhà xe Tân Phước Thành (xã Tuy Phước) thông báo khởi hành phục vụ Tết từ ngày 25-12-2025 và không tăng giá trong dịp Tết Dương lịch. Đơn vị duy trì các điểm chạy cố định trên tuyến Phù Cát - TP. Hồ Chí Minh, Diêu Trì - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại.

Nhà xe cũng công khai việc nhận cọc giữ chỗ, chỉ sử dụng 3 số hotline chính thức nhằm hạn chế tình trạng lừa đảo. Theo doanh nghiệp, việc giữ ổn định giá vé và minh bạch thông tin là cách tạo niềm tin với hành khách trong mùa cao điểm.

Ngoài ra, nhiều DNVT còn chủ động lồng ghép yếu tố an sinh xã hội trong việc điều chỉnh giá vé xe trong dịp Tết. Tiêu biểu là nhà xe Thanh Thúy (tuyến Tây Sơn - TP. Hồ Chí Minh), nhiều năm qua duy trì chương trình giảm 50% giá vé cho bệnh nhân điều trị, tái khám tại TP. Hồ Chí Minh; hỗ trợ sinh viên, học sinh và hộ nghèo.

Là hành khách quen, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (xã Tây Sơn) cho biết: “Mỗi tháng tôi đều đưa người thân vào TP. Hồ Chí Minh khám bệnh. Được giảm giá vé giúp gia đình đỡ áp lực rất nhiều. Với tôi, đó là những chuyến xe chở nặng nghĩa tình”.

Nhiều nhà xe khác cũng chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Ông Trần Thanh Cảnh - Quản lý nhà xe Rồng Việt (phường Hoài Nhơn), cho hay: “Ngoài chính sách giảm giá thường xuyên cho bệnh nhân ung thư và sinh viên, dịp Tết năm nay nhà xe dành 3 chuyến xe 0 đồng, hỗ trợ 150 sinh viên đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh về quê đón Tết”.

Hằng năm, nhà xe Rồng Việt dành 3 chuyến xe 0 đồng, hỗ trợ 150 sinh viên đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh về quê đón Tết. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, Saigon Co.op cũng khởi động chương trình “Chuyến xe hạnh phúc - cùng Saigon Co.op về quê đón Tết Bính Ngọ 2026”, dự kiến tổ chức 20 chuyến xe, đưa khoảng 900 hành khách về các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ông Nguyễn Văn Minh - Tổ trưởng Tổ Marketing siêu thị Co.opmart Quy Nhơn - chia sẻ: “Năm nào siêu thị cũng tổ chức bố trí xe trung chuyển về tận nhà cho hành khách là người Gia Lai, đồng thời tiếp thêm đồ ăn, thức uống dọc đường và quà Tết cho các xe đi tiếp các tỉnh khác”.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh giá vé Tết Bính Ngọ 2026 chịu áp lực tăng theo quy luật thị trường, sự chung tay của DNVT, Công đoàn và cộng đồng đã góp phần giảm bớt phần nào nỗi lo cho người lao động.

Mỗi chuyến xe không chỉ đưa người về quê, mà còn mang theo thông điệp sẻ chia, để hành trình sum họp ngày Tết thêm trọn vẹn và ấm áp.