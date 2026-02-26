Kịp thời dập tắt đám cháy nhà dân tại xã Tây Sơn

(GLO)- Đến 13 giờ 55 phút ngày 26-2, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã dập tắt hoàn toàn đám cháy tại nhà ông L.V.C. (Khối 1, xã Tây Sơn).

Trước đó, lúc 13 giờ 33 phút cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) nhận tin báo cháy nhà dân từ Trung tâm chỉ huy.

Đám cháy xảy ra tại khu vực nhà để xe,với diện tích khoảng 10 m². Ảnh: ĐVCC

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 đã điều 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy và ngăn cháy lan.

Đám cháy xảy ra tại khu vực nhà để xe với diện tích khoảng 10 m². Nhờ triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ, đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy. Ảnh: ĐVCC

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 20 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.