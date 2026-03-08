Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đồng diễn, diễu hành áo dài với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai - Khát vọng phát triển”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 8-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình đồng diễn và diễu hành áo dài với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai - Khát vọng phát triển”.

gia-lai-jan-17-1.png

Chương trình thu hút hơn 600 hội viên, phụ nữ đến từ các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Bình Định và xã Tuy Phước tham gia.

Trong đó, 500 hội viên phụ nữ đến từ Hội LHPN các xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia đồng diễn áo dài trên nền nhạc các ca khúc "Xinh tươi Việt Nam" và "Đến với con người Việt Nam tôi", tạo nên không khí sôi nổi, rực rỡ sắc màu.

Sau phần đồng diễn, các hội viên phụ nữ tiếp tục diễu hành áo dài và trình diễn dân vũ trên một số tuyến đường trung tâm phường Quy Nhơn.

Đoàn diễu hành xuất phát từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành, di chuyển qua vòng xuyến Nguyễn Huệ, dọc đường Xuân Diệu và dừng lại biểu diễn dân vũ tại khu vực ngã ba Xuân Diệu - Ngọc Hân Công Chúa trước khi quay trở lại điểm xuất phát.

dong-dien-ao-dai-2.jpg
Các đại biểu và hội viên phụ nữ diễu hành qua một số tuyến đường trung tâm phường Quy Nhơn. Ảnh: Thảo Khuy

Đây là hoạt động kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026), hưởng ứng chuỗi sự kiện Năm Du lịch 2026 “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tuần lễ áo dài tại các đơn vị

Rực rỡ “Tuần lễ Áo dài”

(GLO)- Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động phong phú, tạo nên không khí sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026). 

Có thể bạn quan tâm

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

Đời sống

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Đời sống

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Những ngôi nhà Đại đoàn kết kiên cố được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống và đón xuân ấm áp.

Xuân ấm trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

Xã hội

(GLO)- Một mùa xuân mới lại về, mang theo niềm hân hoan và những kỳ vọng tốt lành. Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi xuân này, họ được đón Tết trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

Gia Lai hôm nay

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

null