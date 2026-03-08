Đồng diễn, diễu hành áo dài với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai - Khát vọng phát triển”

(GLO)- Chiều 8-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình đồng diễn và diễu hành áo dài với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai - Khát vọng phát triển”.

Chương trình thu hút hơn 600 hội viên, phụ nữ đến từ các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Bình Định và xã Tuy Phước tham gia.

Trong đó, 500 hội viên phụ nữ đến từ Hội LHPN các xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia đồng diễn áo dài trên nền nhạc các ca khúc "Xinh tươi Việt Nam" và "Đến với con người Việt Nam tôi", tạo nên không khí sôi nổi, rực rỡ sắc màu.

Sau phần đồng diễn, các hội viên phụ nữ tiếp tục diễu hành áo dài và trình diễn dân vũ trên một số tuyến đường trung tâm phường Quy Nhơn.

Đoàn diễu hành xuất phát từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành, di chuyển qua vòng xuyến Nguyễn Huệ, dọc đường Xuân Diệu và dừng lại biểu diễn dân vũ tại khu vực ngã ba Xuân Diệu - Ngọc Hân Công Chúa trước khi quay trở lại điểm xuất phát.

Các đại biểu và hội viên phụ nữ diễu hành qua một số tuyến đường trung tâm phường Quy Nhơn. Ảnh: Thảo Khuy

Đây là hoạt động kỷ niệm 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026), hưởng ứng chuỗi sự kiện Năm Du lịch 2026 “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.