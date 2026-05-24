Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhận nuôi học sinh vùng biên Ia Chia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN THÚY
THANH BÌNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 22-5, Đồn Biên phòng Ia Chia phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhận nuôi “Con nuôi Đồn Biên phòng” đối với em Rơ Mah Tú - học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Chia, do Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nhận đỡ đầu.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo UBND xã Ia Chia, đại diện Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Ia Chia), già làng, thôn trưởng và gia đình em Rơ Mah Tú.

mo-hinh-con-nuoi-don-bien-phong-gop-phan-lan-toa-tinh-than-tuong-than-tuong-ai-cung-co-tinh-doan-ket-quan-dan-noi-bien-gioi.jpg
Đồn Biên phòng Ia Chia tặng quà cho em Rơ Mah Tú. Ảnh: ĐVCC

Em Rơ Mah Tú hiện là học sinh lớp 6A, Trường THCS Lê Hồng Phong. Theo Đồn Biên phòng Ia Chia, em Rơ Mah Tú được đơn vị nhận nuôi từ tháng 9-2024.

Trong thời gian được chăm lo, hỗ trợ, em có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại khá, giỏi. Từ ngày 1-6-2026, việc hỗ trợ, nuôi dưỡng em sẽ do Trung tướng Vũ Trung Kiên trực tiếp bảo trợ kinh phí hàng tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Chia nhấn mạnh, mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đối với nhân dân khu vực biên giới; đồng thời, góp phần tạo điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, Đồn Biên phòng Ia Chia đã trao 2 suất quà cho em Rơ Mah Tú với tổng trị giá 1 triệu đồng.

Thời gian tới, Đồn sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, lựa chọn thêm các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn để triển khai mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, củng cố tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Không được chăm sóc, bảo vệ, 62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

Đời sống

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Đời sống

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chung tay vì người nghèo

Chung tay vì người nghèo

Đời sống

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

Đời sống

(GLO)- Rời quân ngũ, từ hai bàn tay trắng, nhiều nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh, bền bỉ gây dựng cơ nghiệp, vượt qua biến cố, lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ giữa đời thường.

Các mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai tại xã An Lão đã tạo ra động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

An Lão ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

null