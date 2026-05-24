Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhận nuôi học sinh vùng biên Ia Chia

(GLO)- Ngày 22-5, Đồn Biên phòng Ia Chia phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhận nuôi “Con nuôi Đồn Biên phòng” đối với em Rơ Mah Tú - học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Chia, do Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nhận đỡ đầu.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo UBND xã Ia Chia, đại diện Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Ia Chia), già làng, thôn trưởng và gia đình em Rơ Mah Tú.

Đồn Biên phòng Ia Chia tặng quà cho em Rơ Mah Tú. Ảnh: ĐVCC

Em Rơ Mah Tú hiện là học sinh lớp 6A, Trường THCS Lê Hồng Phong. Theo Đồn Biên phòng Ia Chia, em Rơ Mah Tú được đơn vị nhận nuôi từ tháng 9-2024.

Trong thời gian được chăm lo, hỗ trợ, em có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại khá, giỏi. Từ ngày 1-6-2026, việc hỗ trợ, nuôi dưỡng em sẽ do Trung tướng Vũ Trung Kiên trực tiếp bảo trợ kinh phí hàng tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Chia nhấn mạnh, mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đối với nhân dân khu vực biên giới; đồng thời, góp phần tạo điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, Đồn Biên phòng Ia Chia đã trao 2 suất quà cho em Rơ Mah Tú với tổng trị giá 1 triệu đồng.

Thời gian tới, Đồn sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, lựa chọn thêm các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn để triển khai mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, củng cố tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới.