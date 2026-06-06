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Đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị cuốn trôi 6 km trên sông Sê San

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Sáng 6-6, UBND xã Ia O (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bàn giao thi thể của người phụ nữ bị cuốn trôi trên sông Sê San cho gia đình sau hơn 1 ngày mất tích.

Trước đó, chiều 4-6, chị Đ.T.H.M. (SN 2002, trú tại làng Kloong, xã Ia O) cùng gia đình ăn uống ở bãi đá trên sông Sê San thuộc khu Phà 6 (làng Bi, xã Ia O) thì bị trượt chân rơi xuống vùng nước sâu.

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Chị M. đã bị nước cuốn trôi 6 km trên sông Sê San. Ảnh: Hòa Phạm

Chị M. không biết bơi nên bị cuốn vào dòng nước chảy xiết rồi mất tích.

Các lực lượng chức năng của xã Ia O đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Ia O, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) cử lực lượng cùng phương tiện phối hợp tìm kiếm.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ở nhiều khu vực, đồng thời thông báo cho nhà máy thủy điện đóng cửa xả tràn. Tuy nhiên, địa hình tại khu vực tương đối phức tạp với nhiều dòng chảy xiết, có độ sâu khác nhau gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Đến khuya 5-6, người dân đi đánh cá trên sông Sê San cách hiện trường chị M. mất tích khoảng 6 km đã phát hiện 1 thi thể là nữ giới. Xác định thi thể là chị M., cơ quan chức năng đã bàn giao cho gia đình để mai táng.

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