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Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

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TRẦN THÚY
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(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Tại xã Ia Nan, Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp với UBND xã tổ chức Lễ ra quân trồng cây phân tán năm 2026 tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan.

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Trồng 400 cây bàng Đài Loan, phượng vĩ, dầu và hồng lộc trong khuôn viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: Minh Trung

Tham gia hoạt động có đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang, Hạt Kiểm lâm khu vực Đức Cơ, các đoàn thể, giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã trồng 400 cây xanh gồm bàng Đài Loan, phượng vĩ, dầu và hồng lộc trong khuôn viên nhà trường.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Ia O phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ia O và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức Lễ phát động trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và cán bộ địa phương đã tham gia trồng hơn 200 cây gỗ hương tại khu vực phía trước Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia O đang được xây dựng.

Các loại cây được lựa chọn phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương, vừa tạo bóng mát, cải thiện cảnh quan, vừa góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, gần gũi với thiên nhiên.

Sau khi hoàn thành, những hàng cây này sẽ tạo thêm không gian xanh cho các trường nội trú, phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên.

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Trồng hơn 200 cây gỗ hương tại khu vực phía trước Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia O. Ảnh: Thanh Bình

Lãnh đạo địa phương cũng đề nghị các đơn vị, nhà trường và tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt phương châm “trồng cây nào, sống cây đó”; chủ động chăm sóc, bảo vệ, tưới nước và theo dõi quá trình sinh trưởng của cây sau khi trồng, bảo đảm tỷ lệ sống cao, phát triển bền vững, tránh hình thức, lãng phí và phát huy hiệu quả lâu dài của hoạt động.

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Những cây con được kỳ vọng sinh trưởng tốt, sớm tạo bóng mát cho học sinh khi ngôi trường hoàn thành vào năm học mới. Ảnh: Minh Trung

Hoạt động trồng cây không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, mà còn thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang đối với sự nghiệp giáo dục, hướng tới xây dựng các xã biên giới phát triển xanh - sạch - đẹp và bền vững.

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