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Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động trồng cây hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

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NGỌC HẰNG
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(GLO)- Sáng 4-6, tại làng Yit Rông 2 (xã Ia Krêl), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động trồng cây hưởng ứng Ngày môi trường thế giới với chủ đề “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”.

Tham gia lễ phát động có hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân địa phương.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại ý nghĩa của Ngày môi trường thế giới 5-6; đồng thời phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

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Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Minh Trung

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Gia Lai xác định công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Theo đó, các cấp Hội tiếp tục cụ thể hóa bằng những phong trào, mô hình phù hợp với từng địa bàn; gắn phong trào chống rác thải nhựa với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” và phong trào “Xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây xanh; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; thực hiện phân loại rác tại nguồn và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

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Hội LHPN tỉnh bàn giao cho xã Ia Krêl 100 cây bằng lăng tím và 30 thùng rác công cộng. Ảnh: Minh Trung

Dịp này, Hội LHPN tỉnh bàn giao cho xã Ia Krêl 100 cây bằng lăng tím có đường kính từ 9-10 cm, cao khoảng 3-3,5 m để địa phương chăm sóc; đồng thời, trao tặng 30 thùng rác công cộng nhằm hỗ trợ việc phân loại rác tại nguồn, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

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Các đại biểu cùng hội viên phụ nữ và người dân đã tham gia trồng cây tại khu vực làng Yit Rông 2. Ảnh: Minh Trung

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng hội viên phụ nữ và người dân đã tham gia trồng cây tại khu vực làng Yit Rông 2.

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Hội LHPN tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Ia Krêl. Ảnh: Minh Trung

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Ia Krêl.

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