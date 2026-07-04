Đức Cơ phấn đấu trồng 34.000 cây xanh phân tán

Theo kế hoạch, xã Đức Cơ được tỉnh giao trồng 34.000 cây xanh các loại. Để đạt chỉ tiêu giao, ngoài hơn 700 cây phân tán được Trung tâm Con người và Thiên nhiên hỗ trợ theo dự án “Hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh Gia Lai”, xã còn vận động người dân chủ động ươm hoặc mua cây giống tại các cơ sở uy tín để trồng; trong đó, ưu tiên các cây đa mục đích, cây gỗ lớn, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.

Xã Đức Cơ huy động các nguồn lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng 34.000 cây xanh phân tán. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, và các thôn làng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng việc trồng cây xanh tại sân vườn, vỉa hè trước công trình, nhà ở với tinh thần “mỗi người dân trồng một cây xanh, mỗi nhà trồng một cây xanh”; đồng thời, bố trí, phân công lực lượng trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh nhằm đảm bảo tỷ lệ cây sống đạt cao và sinh trưởng, phát triển tốt.

Cùng với đó, UBND xã đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các hội, đoàn thể phát động phong trào “Nông dân trồng cây xanh”, “Thanh niên trồng cây xanh” kết hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia phong trào “Trồng cây gây rừng” nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2026 và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến năm 2030.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức và người dân đã ra quân trồng 150 cây giáng hương tại khu vực quy hoạch khu dân cư thuộc thôn Chư Ty 5 và một số tuyến đường, khu vực công cộng trên địa bàn.