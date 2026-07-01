Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Chiều 27-6, hàng trăm người dân các thôn Tân Phú, Phú Thứ, Phú Hà, Phú Hòa (xã Phù Mỹ Bắc) tập trung tại Nhà văn hóa thôn Tân Phú để tham gia chương trình “Đổi rác thải lấy quà xanh”.

Mặc dù thời tiết oi bức, nhiều người vẫn mang theo những bao chứa đầy chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn và pin đã qua sử dụng đến điểm thu gom để đổi lấy các sản phẩm OCOP thân thiện với môi trường như dầu dừa tinh khiết Hoài Mỹ, tinh dầu thảo dược Ông Hoàng, hồ tiêu Lệ Chi - Organic Pepper và mật ong Phương Di…

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức thu gom gần 150 kg rác tái chế cùng gần 190 viên pin đã qua sử dụng để chuyển đến đơn vị chuyên môn xử lý theo đúng quy định.

Người dân xã Phù Mỹ Bắc mang rác tái chế và pin đã qua sử dụng đến đổi quà tại chương trình “Đổi rác thải lấy quà xanh”. Ảnh: V.L

Theo ông Trần Phúc Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác mà quan trọng hơn là thay đổi nhận thức và hành vi của người dân trong việc phân loại rác tại nguồn.

“Thông qua hoạt động này, người dân hiểu rằng mỗi loại rác đều có cách xử lý khác nhau. Rác hữu cơ có thể ủ làm phân bón; rác tái chế như giấy, nhựa, kim loại được thu hồi để tái sử dụng; còn pin, bóng đèn hay thiết bị điện tử hư hỏng phải được thu gom riêng vì chứa nhiều chất độc hại” - ông Huy cho hay.

Đến tham gia chương trình, bà Trần Thị Lý (thôn Phú Hà) cho biết trước đây gia đình chưa chú trọng việc phân loại rác. Từ khi địa phương phát động phong trào, các thành viên trong gia đình đã chủ động phân riêng rác hữu cơ, rác tái chế và rác nguy hại vào các thùng chứa riêng. Việc làm tuy nhỏ nhưng nếu mỗi gia đình đều thực hiện thì môi trường sẽ trong sạch hơn rất nhiều.

Không chỉ tại xã Phù Mỹ Bắc, tinh thần bảo vệ môi trường còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa ở các nơi khác. Cùng ngày 27-6, chương trình “Thu gom pin thải - Nhận quà tặng” tổ chức tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh (phường Quy Nhơn Nam) đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân tham gia.

Kết quả, Ban Tổ chức thu được gần 40 kg pin đã qua sử dụng để đưa đi xử lý theo đúng quy định.

Nhiều phụ huynh đưa con em tham gia chương trình “Thu gom pin thải - Nhận quà tặng”. Ảnh: V.L

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn hướng dẫn người dân phân loại các loại rác có khả năng tái chế, đồng thời tuyên truyền về tác hại của chất thải nguy hại và lợi ích của việc phân loại rác tại nguồn.

Không khí tại điểm đổi quà diễn ra sôi nổi khi nhiều phụ huynh đưa con em đến tham gia. Với các em nhỏ, đây không chỉ là dịp nhận những phần quà thân thiện với môi trường mà còn là một buổi học trực quan, góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ sớm.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi thường bỏ chung pin cũ và các loại chai nhựa vào rác sinh hoạt. Sau khi được tuyên truyền, tôi đã bố trí các thùng chứa riêng để phân loại từng nhóm rác ngay trong gia đình. Chỉ cần chịu khó phân loại một chút là vừa góp phần giữ gìn môi trường sạch đẹp, vừa tạo điều kiện để rác được tái chế, xử lý đúng cách”.

Theo ông Nguyễn Việt Cường - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường), thực tế cho thấy các chương trình đổi rác lấy quà không chỉ giúp thu hồi pin thải, rác tái chế mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Khi mỗi người dân biết phân loại rác ngay từ nơi phát sinh, lượng rác phải chôn lấp sẽ giảm, tài nguyên được tái sử dụng hiệu quả hơn, đồng thời nguy cơ ô nhiễm môi trường cũng được hạn chế.

“Bảo vệ môi trường không phải là những việc làm lớn lao mà bắt đầu từ những hành động rất nhỏ trong mỗi gia đình như bỏ đúng nơi 1 viên pin cũ, giữ lại 1 chai nhựa để tái chế hay phân loại rác trước khi mang đi xử lý.

Khi những hành động ấy trở thành thói quen của cộng đồng, một môi trường sống xanh, sạch và bền vững sẽ dần được hình thành” - ông Cường nhấn mạnh.