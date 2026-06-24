An Nhơn Tây: Trại chăn nuôi gà gây ảnh hưởng môi trường khu dân cư

(GLO)- Gọi điện đến đường dây nóng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân thôn Thọ Tân Bắc (xã An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) phản ánh: Thời gian qua, họ phải “sống chung” với mùi hôi phát sinh từ trại gà giống công nghệ cao Minh Dư - Nhơn Tân (Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư).

Theo phản ánh của người dân, mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi thường xuất hiện trong khoảng thời gian từ 18-22 giờ hàng ngày. Những ngày thời tiết nắng nóng, mùi hôi có xu hướng nồng hơn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân sống gần khu vực trang trại.

Ông Hà Kim Phi (nhà ở đối diện trại gà giống) bức xúc: “Gia đình tôi dù thường xuyên đóng kín cửa nhưng vẫn không hạn chế được mùi bay vào nhà. Người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để”.

Theo Phòng Kinh tế xã An Nhơn Tây, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, đơn vị đã tiến hành kiểm tra thực tế tại trại gà giống công nghệ cao Minh Dư - Nhơn Tân.

Kết quả kiểm tra cho thấy trại gà có đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định; hiện đang chăn nuôi tại 16 chuồng với tổng đàn gà bố mẹ hơn 200 nghìn con.

Trại gà giống công nghệ cao Minh Dư - Nhơn Tân phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống các hộ dân lân cận. Ảnh: V.L

Ông Lê Quang Huy - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã An Nhơn Tây - cho hay: Giữa tháng 6-2026, Phòng Kinh tế xã phối hợp với đơn vị chức năng của tỉnh tiến hành lấy mẫu khí thải và nước tại khu vực xung quanh trang trại để kiểm tra, phân tích theo quy định. Hiện địa phương đang chờ kết quả quan trắc môi trường để làm cơ sở đánh giá mức độ ảnh hưởng và có hướng xử lý phù hợp.

“Trước mắt, chúng tôi đã yêu cầu DN rà soát toàn bộ quy trình vận hành khu chăn nuôi, hệ thống xử lý chất thải và các nguồn phát sinh mùi; tăng cường vệ sinh chuồng trại, thu gom và xử lý chất thải đúng quy định; sử dụng chế phẩm sinh học khử mùi; đồng thời, tiếp tục trồng bổ sung cây xanh cách ly môi trường và nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ nhằm hạn chế mùi hôi phát tán ra bên ngoài” - ông Huy nói.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn Tây Nguyễn Huỳnh Nguyên cho biết: UBND xã đã giao Phòng Kinh tế tiếp tục theo dõi hoạt động của trại gà giống công nghệ cao Minh Dư - Nhơn Tân, đặc biệt là việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường theo giấy phép môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

“Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục để xảy ra tình trạng phát sinh mùi hôi gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân, địa phương sẽ tổng hợp hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Nguyên nhấn mạnh.