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Gia Lai: Triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua chung tay bảo vệ môi trường

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NHÃ UYÊN
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(GLO)- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Phong trào thi đua được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, khu dân cư và các đối tượng tham gia.

Trong đó, tập trung thi đua xây dựng “Gia đình xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”, “Xã, phường xanh - sạch - đẹp”, “Cơ quan, đơn vị, trường học xanh - sạch - đẹp”, “Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xanh - sạch - đẹp”.

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Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức các đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường sống. Ảnh: H.T

Sau khi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành bộ tiêu chí khung phong trào thi đua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ nghiên cứu, cụ thể hóa thành các tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Tại kế hoạch này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề ra 5 nhóm giải pháp để tập trung thực hiện, liên quan đến công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho nhân dân; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ; xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, biểu dương, khen thưởng.

Đồng thời, phân giao nhiệm vụ cụ thể của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành; các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam; UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

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