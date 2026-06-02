Người dân Gia Lai chung tay gìn giữ màu xanh biển đảo

(GLO)- Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 (từ ngày 1 đến 8-6), các địa phương ven biển thuộc tỉnh Gia Lai triển khai một số hoạt động thiết thực như làm sạch bãi biển, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho học sinh và xây dựng mô hình cộng đồng bảo vệ hệ sinh thái biển.

Những hoạt động này góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm, huy động sự chung tay của xã hội trong bảo vệ môi trường, gìn giữ tài nguyên biển và thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững.

Lan tỏa ý thức bảo vệ biển đảo từ cộng đồng

Lễ phát động ra quân dọn vệ sinh bãi biển nhằm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 và Ngày Đại dương thế giới do Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Đông tổ chức vào sáng 24-5.

Thanh niên phường Quy Nhơn Đông thu gom rác thải trên bãi biển hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Ảnh: Ngọc Tú

Ngay sau lễ phát động, hàng trăm ĐVTN, học sinh, LLVT và người dân cùng nhau thu gom rác thải dọc bờ biển. Hoạt động này không chỉ góp phần trả lại vẻ sạch đẹp cho bãi biển mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của cộng đồng đối với môi trường sống.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Quốc Khánh cho hay: Năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chọn chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: Từ thể chế đến hành động”.

Đây là thông điệp thể hiện quyết tâm chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị biển hiện đại, đồng bộ và bền vững, đưa kinh tế biển trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái biển.

Tại cơ sở, nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về biển đảo cũng đã được triển khai một cách đa dạng, hướng đến nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là thế hệ trẻ. Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu biển đảo quê hương” do Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức tại phường Hoài Nhơn Đông vào cuối tháng 4 đã thu hút hơn 100 học sinh tiểu học tham gia.

Thông qua những nét vẽ hồn nhiên, các em thể hiện tình yêu quê hương, biển đảo, đồng thời gửi gắm những thông điệp về bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương. Nhiều tác phẩm gây ấn tượng bởi sự sáng tạo và góc nhìn mới mẻ.

Em Bùi Trần Anh Khôi (lớp 5, Trường Tiểu học số 3 Hoài Hương) đạt giải nhất cuộc thi với bức tranh về rô-bốt dọn vệ sinh bãi biển. Từ suy nghĩ rằng sức người khó có thể làm sạch hoàn toàn môi trường biển, em mong muốn sau này có thể nghiên cứu, chế tạo những thiết bị hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Văn Quý - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hoài Hương - cho hay: Nhà trường thường xuyên lồng ghép nội dung giáo dục biển đảo vào các hoạt động giảng dạy và ngoại khóa. Hằng tuần, học sinh tham gia chương trình Chủ nhật xanh thu gom rác thải nhựa, vệ sinh môi trường; đồng thời thực hiện mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh” nhằm xây dựng môi trường học đường xanh - sạch - đẹp.

Hành động vì mục tiêu kinh tế biển xanh bền vững

Theo Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), những năm gần đây, nhiều mô hình cộng đồng bảo vệ môi trường biển đã được hình thành và phát huy hiệu quả tại các địa phương ven biển. Các tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản thường xuyên tổ chức thu gom rác thải tại đảo và khu vực ven bờ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ rạn san hô, rùa biển, thú biển cùng các loài sinh vật biển quý hiếm.

Học sinh tham gia cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” năm 2026 đã gửi gắm tình yêu biển đảo cùng mong muốn góp phần giữ gìn biển quê hương luôn xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Ngọc Tú

Ông Nguyễn Hữu Đảo - Giám đốc Công ty CP Khánh An (phường Quy Nhơn Đông), thành viên Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Lý cho biết: Các hoạt động bảo vệ môi trường biển không chỉ góp phần giữ gìn cảnh quan mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế biển lâu dài.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng tích cực nhân rộng các mô hình “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”, “Tuyến đường không rác”, vận động người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ny lông và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Tại xã đảo Nhơn Châu, chương trình “Sắc mới đảo xanh” đang được triển khai nhằm chỉnh trang cảnh quan, tạo không gian cộng đồng và xây dựng hình ảnh điểm đến xanh - sạch - đẹp. Chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường mà còn hướng đến phát triển du lịch bền vững, tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác bảo vệ môi trường biển, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tổ chức đồng bộ các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Trong đó, tỉnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên, môi trường; phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn; tăng cường tuyên truyền về bảo tồn biển và phát triển kinh tế biển xanh.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu hạn chế và tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần tại nơi làm việc; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng gia đình thực hiện lối sống xanh, thân thiện với môi trường.