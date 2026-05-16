Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Ia Hiao livestream quảng bá nông sản địa phương, thu hút hơn 3.700 lượt theo dõi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 14-5, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã Ia Hiao phối hợp tổ chức phiên livestream quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương trên Fanpage “IA HIAO NGÀY MỚI” và các nền tảng mạng xã hội của hội, đoàn thể.

Phiên livestream diễn ra sôi nổi với sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo các hội, đoàn thể xã cùng nhiều hộ sản xuất địa phương. Nhiều sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng được giới thiệu như: gạo, xoài, ốc bươu đen, vải thiều, bún khô…

dai-dien-cac-hoi-doan-the-xa-ia-hiao-tham-gia-livestream-quang-ba-san-pham-ocop-va-nong-san-dac-trung-cua-dia-phuong.jpg
Đại diện các hội, đoàn thể xã Ia Hiao tham gia livestream quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ quảng bá sản phẩm, chương trình còn chia sẻ những câu chuyện về quá trình sản xuất, tinh thần vượt khó và khát vọng đưa nông sản quê hương vươn xa của người dân Ia Hiao. Trong thời gian phát sóng, nhiều sản phẩm nhận được sự quan tâm của người xem với hàng trăm lượt bình luận hỏi mua, đặt hàng trực tiếp.

Theo Ban tổ chức, sau 60 phút phát sóng, phiên livestream thu hút hơn 3.700 lượt theo dõi cùng hơn 240 lượt tương tác, chia sẻ. Các đơn vị tham gia đã bán được 17 kg xoài, 18 kg ốc bươu đen, 22 kg vải thiều, 70 kg gạo và hơn 100 quả trứng.

cac-san-pham-ocop-va-nong-san-dac-trung-cua-xa-ia-hiao-duoc-gioi-thieu-tai-phien-livestream.jpg
Các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của xã Ia Hiao được giới thiệu tại phiên livestream. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động góp phần khẳng định tinh thần chủ động, sáng tạo của các tổ chức chính trị - xã hội xã Ia Hiao trong ứng dụng nền tảng số để hỗ trợ người dân quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương; đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 07-NQ/ĐU của Đảng ủy xã về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030.

Từ những phiên livestream giản dị nhưng hiệu quả, nông sản địa phương không chỉ được biết đến rộng rãi hơn mà còn mở ra hướng tiêu thụ mới, từng bước giúp người dân tiếp cận kinh tế số, nâng cao thu nhập và quảng bá hình ảnh Ia Hiao năng động, đổi mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Gia Lai lên sóng livestream bán hàng nông sản

Gia Lai: Phó Giám đốc Sở Công Thương lên sóng livestream bán hàng nông sản

(GLO)- Sáng 24-4, tại UBND phường Hội Phú, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (Bộ Công Thương) khai mạc “Chương trình livestream quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông sản, kết nối các sàn giao dịch thương mại điện tử”.

Có thể bạn quan tâm

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

Nông nghiệp

(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh “Gia Lai” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Trước hiện tượng giếng khoan phun cột khí và nước cao ở Gia Lai, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam yêu cầu địa phương triển khai phương án bảo vệ, tận thu nguồn khí CO2

Lập phương án thu hồi, tận thu nguồn khí CO2

Net Zero

(GLO)- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai về việc thu hồi, tận thu khí CO2 phát hiện trong quá trình khoan nước tại địa phương.

Các mô hình trình diễn giống cây trồng mới chịu hạn và kháng bệnh đang được Trung tâm Khuyến nông triển khai rộng khắp các xã vùng khó khăn.

Khuyến nông thúc đẩy sản xuất hiệu quả

Kinh tế

(GLO)- Thông qua nhiều mô hình trình diễn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Sáng 11-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe các doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thời gian qua.

Giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ: Người dân đồng thuận, dự án tăng tốc

Giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ: Người dân đồng thuận, dự án tăng tốc

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm giữa chính quyền xã Phù Mỹ Đông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cộng với sự đồng thuận của người dân, 239,43/436,83 ha đất của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phù Mỹ đã được giải phóng mặt bằng.

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác trồng 5.000 ha cà phê

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Chiều 10-5, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng giữa Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Tổ hội nghề nghiệp: “Bệ phóng” kinh tế ở cơ sở

Tổ hội nghề nghiệp: “Bệ phóng” kinh tế ở cơ sở

Kinh tế

(GLO)- Từ những tổ hội nghề nghiệp hình thành ở cơ sở, kinh tế địa phương đang chuyển mình theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững. Không chỉ hỗ trợ sản xuất, các mô hình này còn mở rộng thị trường, ứng dụng số, trở thành “bệ phóng” giúp người dân khởi nghiệp và nâng cao thu nhập.

null