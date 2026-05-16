Ia Hiao livestream quảng bá nông sản địa phương, thu hút hơn 3.700 lượt theo dõi

(GLO)- Chiều 14-5, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã Ia Hiao phối hợp tổ chức phiên livestream quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương trên Fanpage “IA HIAO NGÀY MỚI” và các nền tảng mạng xã hội của hội, đoàn thể.

Phiên livestream diễn ra sôi nổi với sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo các hội, đoàn thể xã cùng nhiều hộ sản xuất địa phương. Nhiều sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng được giới thiệu như: gạo, xoài, ốc bươu đen, vải thiều, bún khô…

Đại diện các hội, đoàn thể xã Ia Hiao tham gia livestream quảng bá sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ quảng bá sản phẩm, chương trình còn chia sẻ những câu chuyện về quá trình sản xuất, tinh thần vượt khó và khát vọng đưa nông sản quê hương vươn xa của người dân Ia Hiao. Trong thời gian phát sóng, nhiều sản phẩm nhận được sự quan tâm của người xem với hàng trăm lượt bình luận hỏi mua, đặt hàng trực tiếp.

Theo Ban tổ chức, sau 60 phút phát sóng, phiên livestream thu hút hơn 3.700 lượt theo dõi cùng hơn 240 lượt tương tác, chia sẻ. Các đơn vị tham gia đã bán được 17 kg xoài, 18 kg ốc bươu đen, 22 kg vải thiều, 70 kg gạo và hơn 100 quả trứng.

Các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của xã Ia Hiao được giới thiệu tại phiên livestream. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động góp phần khẳng định tinh thần chủ động, sáng tạo của các tổ chức chính trị - xã hội xã Ia Hiao trong ứng dụng nền tảng số để hỗ trợ người dân quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương; đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 07-NQ/ĐU của Đảng ủy xã về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030.

Từ những phiên livestream giản dị nhưng hiệu quả, nông sản địa phương không chỉ được biết đến rộng rãi hơn mà còn mở ra hướng tiêu thụ mới, từng bước giúp người dân tiếp cận kinh tế số, nâng cao thu nhập và quảng bá hình ảnh Ia Hiao năng động, đổi mới.