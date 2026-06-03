Xuất khẩu nông - lâm - thủy sản 5 tháng đầu năm 2026 tăng 9,2%

(GLO)- Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông - lâm - thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 30,69 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

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Xét theo nhóm ngành hàng, nông sản đạt 16,38 tỷ USD (tăng 6,1%); lâm sản đạt 7,65 tỷ USD (tăng 4,5%); thủy sản đạt 4,65 tỷ USD (tăng 10,6%). Đáng chú ý, xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 308 triệu USD (tăng mạnh 43,2%); nhóm đầu vào sản xuất đạt 1,7 tỷ USD (tăng 83%); mặt hàng muối đạt 6,7 triệu USD (tăng 45,8%).

Xuất khẩu nông - lâm - thủy sản 5 tháng đầu năm 2026 vượt 30 tỷ USD. Ảnh: NN&MT

Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất với thị phần 20,5%, kim ngạch tăng 28,4%; tiếp đến là Hoa Kỳ chiếm 18,5% thị phần nhưng kim ngạch giảm 3,6%.

Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) chiếm 11,8% thị phần, kim ngạch tăng 4,2%, trong khi thị trường Nhật Bản chiếm 6,8% thị phần và kim ngạch tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Về sản xuất, trong 5 tháng đầu năm, sản xuất nông - lâm - thủy sản tiếp tục đạt kết quả tích cực, bảo đảm cân đối cung - cầu, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Diễn biến sản xuất thuận lợi cùng triển vọng thị trường khả quan ở nhiều lĩnh vực được xem là tín hiệu tích cực để ngành nông nghiệp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.