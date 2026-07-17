Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tập trung khai thác tiềm năng nông nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, từng bước đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển của địa phương.

Đánh thức tiềm năng, thu hút doanh nghiệp đầu tư

Xã Gào có nhiều lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu, phù hợp với nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Toàn xã hiện có khoảng 9.000 ha cà phê, 2.150 ha cao su, 403 ha cây ăn quả, 150 ha chanh dây và 110 ha hồ tiêu, tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Xã Gào có nhiều tiềm năng và lợi thế để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: N.D

Thời gian qua, địa phương tập trung hướng dẫn nông dân áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và quy trình sản xuất an toàn. Đến nay, xã đã được cấp 18 mã số vùng trồng đối với chuối, sầu riêng, chanh dây và một số loại cây ăn quả; đồng thời, có 3 mã số cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu.

Những kết quả này tạo điều kiện thuận lợi để xã Gào thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, hình thành vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Ông Tô Văn Nam - Giám đốc Công ty CP Phát triển Cao Nguyên Việt Nam - cho biết, doanh nghiệp đã đầu tư các nông trường trồng chuối, cà phê và sầu riêng tại xã Gào.

Theo ông Nam, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Vì thế, doanh nghiệp dự kiến chuyển trụ sở về xã để hoạt động ổn định lâu dài và tạo thêm việc làm cho lao động tại chỗ. Công ty cũng đã hiến gần 1 ha đất để phối hợp với chính quyền xây dựng đường giao thông nông thôn, phục vụ sản xuất và vận chuyển hàng hóa.

Ông Tô Văn Nam trên nông trường chuối công nghệ cao của Công ty trồng xuất khẩu. Ảnh: N.D

“Trong quá trình đầu tư, doanh nghiệp luôn được chính quyền địa phương hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi. Đây là yếu tố quan trọng để chúng tôi yên tâm mở rộng sản xuất” - ông Nam chia sẻ.

Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp

Những năm gần đây, khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn xã Gào có nhiều chuyển biến tích cực. Các hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 21-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về phát triển kinh tế tư nhân, UBND xã Gào đã tăng cường tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hiện toàn xã có 198 hộ kinh doanh đang hoạt động và 10 hợp tác xã duy trì sản xuất, kinh doanh hiệu quả; góp phần giải quyết việc làm, liên kết tiêu thụ nông sản và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Ông Lê Hồng Thịnh - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trang Thịnh - cho hay, trước đây, ông là hộ kinh doanh chuyên thu mua chanh dây, cà phê và nông sản của người dân trong vùng.

Năm 2024, ông đăng ký thành lập doanh nghiệp, mở rộng thu mua cà phê nhân và hồ tiêu để cung cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Bình quân mỗi năm, công ty thu mua từ 500-1.000 tấn cà phê nhân và khoảng 100 tấn hồ tiêu của người dân trong xã và khu vực lân cận.

Ông Lê Hồng Thịnh bên kho nông sản thu mua từ người dân xã Gào và vùng lân cận. Ảnh: N.D

“Sau nhiều năm hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh, tôi quyết định thành lập doanh nghiệp để mở rộng liên kết sản xuất. Công ty phối hợp với nông dân sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C, UTZ, cà phê sạch và hồ tiêu sạch; qua đó nâng cao chất lượng, giá trị nông sản và tạo đầu ra ổn định” - ông Thịnh thông tin thêm.

Theo ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch UBND xã Gào, kinh tế tư nhân trên địa bàn đang có những chuyển biến rõ nét cả về số lượng và chất lượng.

Nhiều hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp đã đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, kinh doanh vật tư, chế biến nông sản và phát triển các sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao.

Các đơn vị cũng từng bước hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn xuất khẩu và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, mở rộng thị trường.

Hiện địa phương đang thu hút khoảng 20 doanh nghiệp có nhu cầu chuyển hoạt động về xã Gào. Khi các dự án được triển khai, địa phương kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Thời gian tới, UBND xã Gào tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận các chính sách của Nhà nước về vốn, khoa học công nghệ và xúc tiến thương mại.

Địa phương cũng dự kiến tổ chức chương trình “Cà phê cuối tuần” để tăng cường gặp gỡ, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư, sản xuất và kinh doanh.

“Lãnh đạo xã và các ngành sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh phát triển. Từ đó, đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - ông Quang nhấn mạnh.