3 nhà máy ethanol có đủ đáp ứng nhu cầu xăng E10 trên toàn quốc?

(GLO)- Hiện Việt Nam chỉ có 3 nhà máy sản xuất ethanol (E100) đang hoạt động với tổng công suất thiết kế khoảng 277.000 m³/năm. Trong khi đó, nhu cầu ethanol để phối trộn xăng E10 trên toàn quốc lớn hơn nhiều.

Thực tế đó buộc các doanh nghiệp phải kết hợp nguồn sản xuất trong nước với nhập khẩu, đồng thời đẩy mạnh nâng công suất các nhà máy hiện hữu.

Nguồn cung ethanol - nguyên liệu để phối trộn xăng sinh học E10 - đang là vấn đề được nhiều người quan tâm khi Việt Nam triển khai sử dụng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc.

Sản xuất ethanol tại Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất. Ảnh: VGP

Theo Bộ Công Thương, hiện cả nước có 3 nhà máy sản xuất ethanol đang hoạt động, gồm: Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, Nhà máy Cồn Quảng Nam và Nhà máy Cồn Đồng Nai.

Tổng công suất thiết kế của 3 nhà máy đạt 830 m³/ngày, tương đương khoảng 24.900 m³/tháng và 277.000 m³/năm. Riêng trong tháng 6-2026, 3 nhà máy đã sản xuất 20.875,4 m³ ethanol, đạt khoảng 83,8% công suất thiết kế theo tháng.

Tuy nhiên, năng lực này vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu phối trộn xăng E10 trên phạm vi cả nước. Theo thông tin được Bộ Công Thương công bố trước đó, ngay cả khi toàn bộ 6 nhà máy ethanol trong nước cùng hoạt động hết công suất cũng chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu ethanol để sản xuất xăng E10.

Điều đó đồng nghĩa, nguồn cung từ 3 nhà máy đang vận hành hiện nay chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu, phần còn lại vẫn phải bổ sung từ nguồn nhập khẩu.

Để chủ động hơn về nguồn nguyên liệu, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư nâng công suất. Tại Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất, đơn vị đã triển khai 14 nhóm giải pháp đổi mới công nghệ nhằm nâng hiệu suất sản xuất và giảm chi phí.

Theo kế hoạch trong quý III/2026, nhà máy sẽ chuyển đổi nguyên liệu từ sắn sang ngô, nâng công suất vận hành bình quân lên 70-80% và thử nghiệm vận hành ở mức 125% công suất thiết kế khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện kỹ thuật.

Về dài hạn, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng công suất khả dụng lên 150%, đồng thời nghiên cứu sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và methanol carbon thấp từ CO₂ sinh học.

Việt Nam triển khai sử dụng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: VGP

Theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) Nguyễn Việt Thắng, việc Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất từng bước nâng công suất sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn nguồn ethanol trong nước, giảm dần phụ thuộc vào nhập khẩu, tối ưu chi phí phối trộn và góp phần bảo đảm nguồn cung xăng E10 ổn định.

Bên cạnh việc mở rộng công suất các nhà máy hiện hữu, nguồn cung trong nước dự kiến sẽ được bổ sung khi Nhà máy Ethanol An Khê (tỉnh Gia Lai) đi vào sản xuất thương mại từ quý I/2028.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, công suất thiết kế 200 m³ ethanol khan/ngày. Chủ đầu tư cho biết đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nguyên liệu, công nghệ, tài chính và nhân sự để triển khai dự án.

Theo Bộ Công Thương, trong giai đoạn hiện nay, để bảo đảm nguồn nguyên liệu cho xăng E10, các doanh nghiệp đầu mối sẽ tiếp tục kết hợp ethanol sản xuất trong nước với ethanol nhập khẩu; đồng thời thúc đẩy phục hồi và mở rộng năng lực sản xuất của các nhà máy ethanol nhằm từng bước nâng tỷ lệ tự chủ nguồn cung.