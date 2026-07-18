Ngân hàng đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng

Mới đây, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) thông báo về việc đóng các tài khoản không hoạt động theo quy định. Cụ thể, ngân hàng này sẽ đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch liên tục từ 24 tháng trở lên, tính đến ngày 30.6 và những tài khoản có số dư nhỏ hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động theo biểu phí của ngân hàng, tương đương dưới 20.000 đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Việc đóng tài khoản dự kiến được triển khai từ tháng 7 đến hết tháng 8. Ngân hàng khuyến nghị những khách hàng vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng tài khoản cần liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch NCB trước thời điểm ngân hàng thực hiện đóng tài khoản để được hướng dẫn và hỗ trợ. Sau thời điểm trên, NCB sẽ tiến hành đóng tài khoản theo quy định mà không gửi thông báo riêng đến từng khách hàng.

Ngân hàng sẽ đóng tài khoản có số dư thấp, không hoạt động trong 24 tháng. Ảnh: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tương tự, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cũng vừa phát đi thông báo sẽ đóng các tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân không còn số dư và không phát sinh giao dịch liên tục trong vòng 12 tháng.

Trường hợp tài khoản khách hàng không đảm bảo điều kiện về số dư tối thiểu và thời gian hoạt động, nếu khách hàng muốn tiếp tục sử dụng tài khoản thì cần thực hiện ít nhất 1 giao dịch tài chính (nạp tiền, chuyển khoản...) vào tài khoản để kích hoạt lại trạng thái hoạt động. Trường hợp LPBank không nhận được thông tin phản hồi của chậm nhất đến hết ngày 29.7, LPBank sẽ thực hiện đóng tài khoản vào ngày 30.7.

Trước đó, hàng loạt nhà băng cũng thực hiện đóng tài khoản không phát sinh giao dịch trong 12 - 24 tháng liên tục trở lên hoặc có số dư bằng 0 đồng, hay số dư thấp hơn mức tối thiểu theo quy định của từng ngân hàng. Điều này làm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước nhằm làm sạch dữ liệu khách hàng.

Bên cạnh việc đóng tài khoản, một số ngân hàng chọn giải pháp áp dụng thu phí để khuyến khích khách hàng quản lý tài chính hiệu quả hơn. Theo đó, các tài khoản không hoạt động trong 12 tháng liên tục có thể bị thu phí khoảng 11.000 đồng/tháng.

Tại Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra lấy ý kiến có quy định, các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên (tính từ thời điểm phát sinh giao dịch cuối cùng của chủ tài khoản thanh toán) sẽ bị ngân hàng chủ động đóng tài khoản, trừ trường hợp có thỏa thuận trước với khách hàng.

Sau khi đóng tài khoản, ngân hàng theo dõi số dư còn lại để hoàn trả khi người thụ hưởng hợp pháp yêu cầu. Theo ban soạn thảo, có nhiều tài khoản thanh toán hợp pháp nhưng khách hàng bỏ quên, không còn nhu cầu sử dụng và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài. Số khác là tài khoản nặc danh, mạo danh do tội phạm mở bằng giấy tờ cũ, giả.

Hiện nay, quy định về xử lý tài khoản không hoạt động trong thời gian dài chỉ nêu theo hướng ngân hàng phải thỏa thuận với khách hàng. Nhưng đối với trường hợp không thỏa thuận được với chủ tài khoản thì các ngân hàng chưa có cơ chế để xử lý.

Theo Mai Phương (thanhnien.vn)