Những khoản thuế, phí nào tiếp tục được giảm đến hết năm 2026?

(GLO)- Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng phó với áp lực chi phí và tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhiều chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế, phí, lệ phí tiếp tục được Quốc hội, Chính phủ triển khai trong năm 2026.

Theo thông tin mới nhất được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi công bố tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7-2026, hàng loạt chính sách tài khóa đang được duy trì hoặc kéo dài thời hạn áp dụng đến hết năm 2026.

Giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết ngày 31-12-2026

Đây là chính sách hỗ trợ có phạm vi tác động lớn nhất. Theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 174/2025/NĐ-CP của Chính phủ, thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức 10% được giảm xuống còn 8% từ ngày 1-7-2025 và tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31-12-2026.

Việc giảm thuế được áp dụng đối với phần lớn hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10%, qua đó góp phần giảm giá thành sản phẩm, kích thích tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất.

Tuy nhiên, một số nhóm hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện được giảm thuế, gồm:

Viễn thông.

Hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

Kinh doanh bất động sản.

Sản phẩm kim loại.

Sản phẩm khai khoáng (trừ than).

Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng).

Một số hàng hóa, dịch vụ được quy định cụ thể tại các phụ lục ban hành kèm Nghị định số 174/2025/NĐ-CP.

Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, thuế suất GTGT áp dụng là 8%. Đối với hộ và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu, mức tỷ lệ % dùng để tính thuế GTGT được giảm 20% đối với các hoạt động thuộc diện được giảm thuế.

Tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Bên cạnh chính sách giảm thuế GTGT, Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31-12-2030.

Đây là chính sách được duy trì nhiều năm nhằm giảm chi phí cho người sản xuất nông nghiệp, khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, phát triển sản xuất quy mô lớn và bảo đảm an ninh lương thực.

Gia hạn thời hạn nộp nhiều sắc thuế trong năm 2026

Ngoài việc giảm thuế, Chính phủ cũng tiếp tục áp dụng chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế đối với nhiều đối tượng.

Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được hỗ trợ sẽ được gia hạn thời hạn nộp:

Thuế giá trị gia tăng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Tiền thuê đất.

Đây là chính sách hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp và người dân, không làm thay đổi nghĩa vụ phải nộp ngân sách mà chỉ kéo dài thời điểm nộp theo quy định.

Tiếp tục giảm 46 khoản phí và lệ phí đến hết năm 2026

Một trong những chính sách đáng chú ý là việc tiếp tục áp dụng Thông tư của Bộ Tài chính quy định giảm mức thu đối với 46 khoản phí và lệ phí từ ngày 1-7-2025 đến hết ngày 31-12-2026.

Các khoản giảm chủ yếu ở mức 50% so với biểu phí hiện hành, tập trung vào nhiều lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thủ tục hành chính.

Một số nhóm phí, lệ phí tiêu biểu gồm:

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng.

Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Phí thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy.

Phí cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Nhiều khoản phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Một số khoản phí trong lĩnh vực hàng không, y tế, xây dựng và các dịch vụ công khác.

Ngoài việc giảm 50% mức thu, một số khoản phí còn được miễn hoàn toàn trong những trường hợp cụ thể, như phí thẩm định cấp phép hoạt động điện lực khi thay đổi địa chỉ do sắp xếp đơn vị hành chính.

Giảm thêm các loại thuế liên quan đến xăng dầu trong thời gian nhất định

Đối với mặt hàng xăng dầu, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ và Quốc hội ban hành nhiều giải pháp thuế nhằm bình ổn giá trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới biến động mạnh.

Cụ thể:

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu được giảm xuống 0% từ ngày 9-3-2026 đến hết ngày 30-9-2026 .

từ ngày . Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu được giảm xuống 0 đồng trong thời gian áp dụng theo nghị quyết của Quốc hội.

trong thời gian áp dụng theo nghị quyết của Quốc hội. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng cũng được giảm về 0% trong thời gian Quốc hội cho phép thực hiện chính sách hỗ trợ khẩn cấp.

Theo Bộ Tài chính, các giải pháp này góp phần kiềm chế đà tăng giá nhiên liệu, giảm chi phí vận tải, sản xuất và hạn chế tác động lan tỏa đến mặt bằng giá cả.

Tiếp tục sử dụng chính sách tài khóa để hỗ trợ tăng trưởng

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, việc duy trì các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế, phí trong năm 2026 thể hiện chủ trương điều hành tài khóa chủ động, linh hoạt nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng.

Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và thế giới để kịp thời tham mưu Chính phủ các giải pháp về thuế, phí và lệ phí nếu thị trường tiếp tục xuất hiện những biến động lớn, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu.