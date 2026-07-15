Phường Pleiku giải ngân hơn 16,7 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách

(GLO)- Chiều 15-7, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) phường Pleiku tổ chức phiên họp thường kỳ quý II/2026 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Ông Đặng Toàn Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH phường Pleiku chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phương Thảo

Trong 6 tháng đầu năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Pleiku phối hợp với UBND phường và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

Tổng doanh số cho vay đạt hơn 16,7 tỷ đồng với 214 lượt khách hàng vay vốn, trong đó, chương trình hỗ trợ tạo việc làm chiếm hơn 15,7 tỷ đồng. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua 3 tổ chức chính trị - xã hội đạt trên 94,9 tỷ đồng với 1.594 khách hàng còn dư nợ thông qua 40 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Nợ quá hạn chiếm 0,23% tổng dư nợ. Chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục được nâng cao với 35/40 tổ được xếp loại tốt (chiếm 87,5%), tăng 1 tổ so với đầu năm.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo và duy trì việc làm cho 194 lao động, hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà ở xã hội và tạo điều kiện cho 18 học sinh, sinh viên vay vốn học tập.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại phiên họp. Ảnh: Phương Thảo

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả của tín dụng CSXH trong giai đoạn mới; củng cố chất lượng tín dụng, xử lý nợ quá hạn, rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND phường Đặng Toàn Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội và Ngân hàng CSXH Pleiku tăng cường phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi, huy động thêm các nguồn lực hợp pháp để bổ sung nguồn vốn cho vay.

Các tổ dân phố, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cần rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn vay.

Chủ tịch UBND phường cũng đề nghị các phòng, ban, đoàn thể phối hợp với Công an và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường rà soát đầy đủ các đối tượng chính sách; quan tâm hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi cho các tiểu thương, sinh viên học sinh, thanh niên khởi nghiệp.

Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng mô hình "Trung tâm tư vấn tài chính của phường" nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách tín dụng, tư vấn quản lý tài chính và khởi nghiệp.

Đồng thời, tăng cường rà soát, cập nhật thông tin người vay, quản lý chặt chẽ các khoản vay; phát huy hiệu quả dữ liệu dân cư trong xác minh đối tượng, quản lý và xử lý nợ, bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách được triển khai đúng đối tượng, đúng quy định.