Điểm sáng thực hiện chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm

(GLO)- Chỉ trong một thời gian ngắn, dòng vốn tín dụng chính sách hỗ trợ tạo việc làm theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ đã đến tay 1.352 lao động tại 7/7 phường: Bồng Sơn, Tam Quan, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông và Hoài Nhơn Tây.

Với kết quả này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Hoài Nhơn là điểm sáng trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh thực hiện Nghị định số 338/2025/NĐ-CP.

Ông Lê Văn Son (khu phố 1, phường Bồng Sơn; đầu tiên bên trái) sử dụng vốn vay để đầu tư phát triển chăn nuôi chồn. Ảnh: T.S

Theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, từ ngày 1-1-2026, cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 10 tỷ đồng/dự án - gấp 5 lần so với các quy định trước đây; người lao động được vay với hạn mức tối đa 200 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với trước.

Lãi suất cho vay cũng chỉ bằng 127% lãi suất cho vay hộ nghèo đối với đối tượng thông thường và bằng lãi suất cho vay hộ nghèo đối với đối tượng ưu tiên. Đặc biệt mức lãi suất ổn định trong thời gian 5 năm, đây là cơ hội rất tốt để người dân tiếp cận vay vốn tạo sinh kế, phát triển kinh tế hộ.

Ngay sau khi nghị định có hiệu lực thi hành, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Hoài Nhơn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân chương trình tín dụng hỗ trợ tạo việc làm để bà con biết, tiếp cận vay vốn; rà soát, nắm chắc từng đối tượng thuộc diện được vay vốn tín dụng chính sách (TDCS).

Cùng với đó phối hợp với các hội, đoàn thể củng cố, kiện toàn 292 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại các địa phương; phát triển các tổ này thành “cánh tay nối dài” của ngân hàng trong việc đưa TDCS đến với đối tượng được thụ hưởng.

Chính quyền các địa phương cũng tích cực hỗ trợ hoạt động TDCS tại địa phương, đồng thời giúp công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch tín dụng tốt hơn. Ngoài ra, UBND các phường còn chỉ đạo lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người và tài sản trong suốt quá trình tổ chức giao dịch.

Ông Lê Văn Son (khu phố 1, phường Bồng Sơn) cho biết, nhờ được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Hoài Nhơn cho vay 150 triệu đồng trong thời hạn 5 năm, gia đình có điều kiện mở rộng chăn nuôi.

Trước đó, năm 2023, ông vay 50 triệu đồng mua 5 cặp chồn giống và phát triển đàn lên 120 con. Nguồn vốn mới được ông đầu tư mua máy xay thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để chế biến thức ăn.

Nhờ đó, giảm đáng kể chi phí, công chăm sóc, đồng thời bảo đảm khẩu phần dinh dưỡng cho vật nuôi. Mới đây, ông bán 5 cặp chồn thu 45 triệu đồng, góp phần duy trì sản xuất hiệu quả. “TDCS đã hỗ trợ gia đình tôi rất nhiều”, ông Son chia sẻ.

Tháng 2-2026, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (khu phố Thượng Thừa 1, phường Hoài Nhơn Nam) được vay 100 triệu đồng để đầu tư thêm 2 đầu máy may phục vụ gia công quần áo tại nhà.

Chị cho biết, nhiều năm qua nhận vải từ 1 doanh nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh để may gia công, nguồn hàng ổn định và phù hợp với điều kiện làm việc tại gia đình.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (khu phố Thượng Thừa 1, phường Hoài Nhơn Nam) mua thêm máy móc để may gia công quần áo tại nhà, có thu nhập ổn định. Ảnh: T.S

Sau khi mở rộng sản xuất, chị nhận thêm đơn hàng, đồng thời hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho 7 hộ trong khu phố cùng tham gia. Hiện mỗi tháng, chị có thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng từ công việc may gia công quần áo.

TDCS hỗ trợ tạo việc làm đã lan tỏa rộng khắp với 1.352 lao động tại 7/7 phường: Bồng Sơn, Tam Quan, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông và Hoài Nhơn Tây được vay hơn 81 tỷ đồng.

Bà Đặng Thị Hương - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Hoài Nhơn - khẳng định: Vốn vay đến đúng đối tượng, hầu hết người vay đều sử dụng vốn đúng mục đích.

Không chỉ đưa vốn đến cho người dân, chúng tôi còn phối hợp với ngành chức năng hỗ trợ bà con lựa chọn phương án đầu tư phù hợp, đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, giúp bà con phát huy hiệu quả vốn vay. Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, vốn vay đã và đang giúp người dân tạo sinh kế theo hướng bền vững, phát triển kinh tế hộ.